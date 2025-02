El feroz portazo de Ossandón a la candidatura de Rodolfo Carter: «¡Sería un chiste! No marca ni un punto»

El senador de Renovación Nacional descartó la idea de patrocinar la candidatura de Rodolfo Carter para unas eventuales primarias de Chile Vamos: "No marca ni un punto y tiene un forro tremendo con la fiscalía (...) No representa a nadie y no va a ser candidato por RN", zanjó Ossandón.