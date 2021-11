El Frente Amplio recibe lluvia de críticas por darle exclusivas y entrevistas polémicas a El Mercurio

El Frente Amplio ha recibido lluvia de críticas de parte de la ciudadanía por otorgarle exclusivas y entrevistas que generaron fuertes polémicas a El Mercurio, diario conocido por estar alineado con los intereses de la derecha.

El candidato presidencial de Apruebo Dignidad, Gabriel Boric, presentó este lunes su programa de gobierno “50 propuestas concretas para un nuevo Chile. Cambios para vivir mejor». Sin embargo el domingo El Mercurio publicó un adelanto exclusivo de sus principales propuestas, lo cual generó sorpresa y malestar entre los usuarios de las redes sociales.

¿El #mercurio ya tiene en su poder el programa presidencial de @gabrielboric que se suponía sería presentado a la opinión pública mañana lunes?🤨🤔 — Mora83 (@CristianMoraP) October 31, 2021

Asímismo, el mencionado medio obtuvo declaraciones de Diego Pardow, quien es el coordinador programático de Boric.

Diego Pardow, coordinador programático de Boric: “Nuestro programa tiene un horizonte temporal de 8 años”https://t.co/u7Ms9qsdfH pic.twitter.com/hS3sXk5n86 — El Mercurio (@ElMercurio_cl) October 31, 2021

No obstante, fue una entrevista concedida a El Mercurio por parte del secretario general de Revolución Democrática, y candidato a senador por Santiago, Sebastián Depolo, la que generó más polémica y críticas.

«Vamos a meterle inestabilidad al país porque vamos a hacer transformaciones importantes», fue el titular empleado por el diario que produjo revuelo en la opinión pública.

«Es cierto que nosotros vamos a meterle inestabilidad al país porque vamos a hacer transformaciones importantes. La Constituyente es la primera de ellas. Esa inestabilidad tiene que ser acotada y para que así sea, los cambios tienen que ocurrir», publicó El Mercurio citando a Depolo.

Ante las críticas y comentarios, el propio secretario general del RD, utilizó sus redes sociales para aclarar sus dichos y señalar que titular empleado no se condiga para nada con la entrevista.

«Lamento no haber podido transmitir bien que la inestabilidad es no hacer los cambios que el 80% de la población reclama. No es un titular que se condiga para nada con la entrevista. Pero vamos a eso. Hablemos de cómo no hacer cambios nos llevó a una crisis sin precedentes» escribió en un mensaje publicado en su cuenta en Twitter.

Lamento no haber podido transmitir bien que la inestabilidad es no hacer los cambios que el 80% de la población reclama. No es un titular que se condiga para nada con la entrevista. Pero vamos a eso. Hablemos de cómo no hacer cambios nos llevó a una crisis sin precedentes. pic.twitter.com/nn294iuATS — Seba Depolo 🌳 Senador x RM #Seguimos! (@SebaDepolo) November 1, 2021

Varios ciudadanos y ciudadanas respondieron al mensaje de Sebastián Depolo, con una lluvia de críticas a la decisión de Apruebo Dignidad de utilizar a El Mercurio como medio para dar a conocer sus propuestas.

Otros le advirtieron a Gabriel Boric y a los candidatos de Apruebo Dignidada actuar con inteligencia en la recta final de la campaña y no dar motivos a la ultraderecha para atacar al presidenciable y su programa de gobierno.

» Los reaccionarios, con su vocero El Mercurio, saben hacer muy bien su pega», alertó el profesor y abogado, Modesto Sepulveda.

El equipo de Boric y los candidatos de Apruebo Dignidad deben ser "inteligentes" en la recta final de la campaña y no dar motivos a la ultraderecha para atacar a Gabriel y el programa. Los reaccionarios, con su vocero El Mercurio, saben hacer muy bien su pega. — Modesto Sepulveda Andrade (@ModestoAndrade5) November 2, 2021

Incluso, algunos plantearon que la intención de Depolo era perjudicar a Boric en la carrera presidencial.

Ante las críticas, el secretario general de Revolución Democrática, indicó que el titular no se condice en nada con el espíritu de la entrevista planteó que para lograr los cambios que requiere el país se necesitan transformaciones profundass.

En declaraciones a la prensa reconoció que hablar de inestabilidad no fue lo más adecuado: «creo que me equivoqué y Gabirel nos ha enseñado a todos es el estilo de Apruebo Dignidad si lo decimos mal lo refraseamos», la realidad es que desde Apruebo Dignidad somos capaces de cambiar Chile porque es la única manera de salir de la crisis a la que este mal gobierno nos ha llevado», dijo el candidato a senador por Santiago.

El candidato al Senado por la región Metropolitana por el pacto "Apruebo Dignidad" Sebastián Depolo, comentó este lunes, sus polémicas declaraciones publicadas en el diario "El Mercurio", sobre la "inestabilidad", que habría en un potencial futuro Gobierno de Gabriel Boric. pic.twitter.com/K6QSgldrCy November 1, 2021

El propio Gabriel Boric se pronunció frente a la controversia de la entrevista de El Mercurio a Depolo y sostuvo que «la inestabilidad es seguir igual como estamos. Este Gobierno era el que aseguraba estabilidad y nadie en su sano juicio puede decir que lo logró».

El candidato de Apruebo Dignidad enfatizó que «el no avanzar en cambios es justamente la inestabilidad. Tengo la convicción que nuestro programa garantiza a Chile estabilidad».