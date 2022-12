El fundador de la escuela nazi «Augusto Pinochet» que se coló en las asambleas ciudadanas durante el estallido

Fue la Junta de Vecinos Agüita de la Perdiz de la ciudad de Concepción la que dio la alerta: el fundador de la llamada «Escuela de Arte Presidente Augusto Pinochet Ugarte» había estado entre ellos.

El sábado 16 de noviembre de 2019 la organización vecinal publicó en su cuenta de Facebook una declaración pública en la que daba cuenta que el día anterior había asistido a una asamblea una persona que se había identificado como Manuel Rodríguez, quien -apuntó la Junta de Vecinos- «mostró un importante interés de participar en el área de educación», especialmente respecto a la escuela local Luis Muñoz Burboa.

Sin embargo, no se trataba de Manuel Rodríguez, sino que de Godofredo Rodríguez Pacheco, «ferviente seguidor de la ideología nazi», como descubrieron y ratificaron los vecinos tras revisar registros de prensa. Estos lo señalan como el fundador en Ancud, en la Región de Los Lagos, de la aludida «Escuela de Arte Nazi» que lleva el nombre de quien encabezara la dictadura cívico militar chilena.

Hacia un partido político

Entrevistado por soychiloe.cl en marzo de 2014, Godofredo Rodríguez desestimó los cuestionamientos a su escuela, por entonces en formación y reclutamiento de jóvenes, y defendió que llevara el nombre del genocida Augusto Pinochet. «¿Por qué otros utilizan el de Salvador Allende, un judío y además masón?», señaló, agregando que «las Fuerzas Armadas se vieron obligadas a intervenir en 1973».

Por entonces también declaró al medio de comunicación lo siguiente: «Esta será una escuela que fortalecerá la derecha política en la zona. Yo no le haré clases a democratacristianos ni a ningún izquierdista».

Junto con ello adelantó que su objetivo final era «llegar a formar un partido político, una propuesta nacionalista pensada desde Chiloé, es decir, que no nos traigan cosas hechas desde otros lados, no es necesario ir al extranjero para traer nuevas ideas y no me importa que me tilden de nacista».

Días después, el sujeto aseguró que había ex carabineros matriculados en su escuela «Augusto Pinochet».

Entrevistado en noviembre de 2015 por el mismo medio, Rodríguez reconoció que ninguno de sus dos proyectos -la «Escuela de Arte» y el partido político- habían resultado. Fracasó.

Foto: soychile.cl

Contra las apologías a las violaciones a los Derechos Humanos

En su reaparición en el marco del estallido social, Godofredo Rodríguez también se coló en los cabildos y asambleas realizadas por la Junta de Vecinos Blas Cañas del centro de Santiago, antes de ser visto en Concepción.

En esa organización local capitalina generó problemas por su actuar prepotente y agresivo con el resto de los vecinos, con quienes permanentemente se enfrascó en discusiones en las que llegó a descalificar e insultar a sus interlocutores.

En este contexto, desde la Junta de Vecinos Agüita de la Perdiz de Concepción realizaron un llamado «a impedir por todos los medios posibles que personas vinculadas a pensamientos que hacen apología política a ideologías que han atentado y que atentan contra los Derechos Humanos y contra las minorías en particular, se hagan partícipes de diálogos ciudadanos». Esto porque -agregan- dichos encuentros están «enmarcados en levantar propuestas democráticas en la perspectiva de lo que demandan las grandes mayorías en nuestra comunidad y en el país».

Por Daniel Labbé Yáñez

