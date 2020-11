(Video) “El general Yáñez tenía que iniciar su mandato pidiendo perdón a los chilenos”: afirmó la periodista Mónica González

Este domingo en ‘Pauta Libre’ de La Red, la destacada periodista Mónica González se refirió al nuevo general director de Carabineros, Ricardo Yáñez, y señaló que debió empezar su mandato pidiendo perdón al pueblo chileno por el desempeño del cuerpo policial.

“Lo que tenemos aquí es una crisis institucional (…) El general Yáñez, con este balance, tenía que iniciar su mandato pidiendo perdón a los chilenos“, expresó.

“No podía sino empezar pidiendo perdón, como lo hace un hombre a cabales, que dice ‘a partir de ahora, no, no se va a permitir ningún uso desproporcionado de la fuerza, porque va a haber un control interno rígido, riguroso, como corresponde a fuerzas democráticas’”, subrayó González.

La periodista, quien recientemente recibió el premio Ortega y Gasset 2020 por su destacada trayectoria, también criticó a Yáñez por no hacer ni una mención a la corrupción dentro del cuerpo uniformado.

“Quiero saber si el general Yáñez va a cobrar los dos millones mensuales de sobresueldo de la Mutual, por los cuales están desfilando los próximos días todos los ex directores de Carabineros. Se repartieron 27 mil millones anuales entre ellos. Escuchen bien, 27 mil millones anuales. Plata que correspondían a todos los carabineros, se los repartieron entre los generales directores”, recalcó.

“Ni una palabra sobre los tres carabineros formalizados por cohecho y asociación ilícita reciente, ahora, en Recoleta. Ni una palabra”, condenó la periodista.

Durante su intervención instó al nuevo cabeza de Carabineros a aceptar las fallas de los uniformados y disculparse ante Chile por esta crisis institucional.

“General Yáñez, lo estamos esperando, porque esto es una crisis institucional. Es una crisis institucional que nos tiene en un vacío que provoca este tremendo espectáculo”, afirmó.

La periodista también tuvo palabras hacia Mario Rozas y recordó que como general director de Carabineros dejó un saldo de más de 2.500 querellas por violaciones de derechos humanos y 400 víctimas de trauma ocular.

“Se va con 2.520 querellas que presentó el INDH por violaciones a los DDHH, entre 460 por torturas, 35 por homicidio frustrado. El Ministerio Público informa de 8.827 de violencia Institucional. Defensoría de la Niñez, el Estado de Chile ha violado grave y sistemáticamente los DDHH, pero lo más impactante en Chile y en el mundo, son más de 400 personas con trauma ocular”, puntualizó.

