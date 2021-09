«El peor manejo migratorio de los últimos años»: Gobernador de Tarapacá critica al Gobierno por desalojo de migrantes en Iquique

Leo que no podemos opinar porque no vivimos en Iquique… Quemaron las carpas de migrantes, sus pocas cosas, hay mujeres embarazadas, niñes…No importa donde uno viva, no hay nada que pueda justificar ese odio y maltrato. Si alguien es indeseable es el nazi q escribió ese cartel pic.twitter.com/qzoBfYDJcM