El plan de Kracht para controlar el futuro de la minería en Chile en favor de los mismos de siempre (y en especial SQM) 

Dos almas conviven al interior del Ministerio de Minería de Chile, una representada por la Ministra Marcela Hernando que quiere dar más protagonismo al Estado y la de Willy Kracht, subsecretario, que quiere entregar aún más protagonismo y garantías al mundo privado, para lo cual ha tejido una amplia red de influencia al interior del Gobierno en favor de su plan y que revelamos en la siguiente investigación Periodística de El Ciudadano.

Hasta el mismo palacio La Moneda fueron citados el pasado jueves 6 de julio, la Ministra de Minería, Marcela Hernando y su subsecretario, Willy Kracht para protagonizar un cara a cara y se pudieran decir uno al otro, frente a frente, lo que piensan. Esto tras una serie de acciones de Kracht, quien ha buscado incesantemente hacerse con el control total de la cartera desplazando a la mujer radical, lo cual ha generado conflicto y no ha pasado desapercibido en el Palacio de Gobierno.

Las polémicas se arrastran hace tiempo, pero esta vez fueron azuzadas tras las declaraciones por cuenta propia de Kracht cuando anunció a través de una entrevista en El Mercurio que la renovación de la fundición Paipote “es un proyecto que no es rentable”.

WILLY KRACHT El CHICO CESCO Y SUS EVENTOS

Willy Kracht es de esa camada de ex-concertacionistas que tras el estallido social buscó un árbol más acorde a los tiempos para arrimarse. Después de octubre de 2019 deja el Partido Socialista para fundar Plataforma Socialista, colectivo con el que se arrima al Frente Amplio. En mayo de 2021, Kracht cambió nuevamente de partido, ingresando a militar en Convergencia Social (CS), con el objetivo de apoyar la candidatura de quien después se convertiría en presidente.

Willy Kracht y su team todos ligados Cesco, todos en puestos claves del gobierno en el área de minería

Las credenciales de Kracht asombraron al núcleo del comando. Ingeniero Civil Químico y Magíster en Ciencias de la Ingeniería, es académico del Departamento de Ingeniería de Minas de la Universidad de Chile y fue subdirector del Centro de Tecnología Avanzada para la Minería (AMTC), espacio de confluencia entre la academia y la minería privada. A los pocos meses fue el encargado del tema minero en la candidatura de Boric.

Ya en campaña, en vez de enarbolar las banderas de la nacionalización de la minería -lo que tendría financiado el programa de gobierno, Kracht se afanó en dar certezas al mundo privado de que con el candidato de Apruebo Dignidad, no se cambiarían las reglas del juego. En una carta a El Mercurio, publicada diez días antes de la segunda vuelta presidencial, Kracht aclaró que “nuestra propuesta busca capturar parte de la renta de manera eficiente, sin poner en riesgo el desarrollo minero. (…) En nuestra visión, la minería -con sus componentes público y privado- es clave en el desarrollo económico del país”.

Una vez ganada la elección visitó a Juan Carlos Jobet, ministro de Minería de Sebastián Piñera, quien defendía una polémica concesión del litio hecha por Piñera a mineras privadas. Pese a los cuestionamientos de orden jurídico y de intereses evidentes y, contra todo lo que se podía esperar, el recién nombrado para asumir la subsecretaría de la cartera, tras salir de la reunión con el ministro piñerista dijo a la prensa que la licitación estaba correcta y “ya no había nada que hacer”.

Kracht proviene del Centro de Estudios del Cobre y la Minería (CESCO) creado en 1984 por diferentes académicos que, contrariando la mirada Radomiro Tomic, llevaron adelante un plan de incidencia en la política pública minera en favor de la inversión extranjera y privada.

Kracht hizo carrera en el Centro de Estudios del Cobre y la Minería (Cesco), integrando en junio de 2019 su directorio. Creado en 1984, dicho instituto es el espacio de conexión entre el mundo de la academia, principalmente las escuelas de Ingeniería en Minas; y la gran minería privada, organizando encuentros y seminarios. En un reportaje anterior, El Ciudadano consultó con Cesco respecto de sus fuentes de financiamiento, quienes respondieron que eran a través de las cuotas de los directivos y la organización de los seminarios Cesco Week Santiago, realizado desde 2012; y el Asia Copper Week, celebrado en Shanghai.

En uno de sus últimos eventos, realizado en agosto de 2022, Cesco contó con en gentil auspicio de AngloAmerican, Minera Collahuasi y SQM, para organizar el encuentro ‘Modificación de la legislación en materia de exploración y minería en Chile’ en el Hotel Cumbres de Vitacura.

Un viejo conocido en estos espacios es el actual subsecretario de Minería, quien fue convidado a dar las palabras de bienvenida en el Foro del Litio, realizado a fines de septiembre de 2022 en el Hotel Western Marina en Santiago. En la cita también expuso un representante de SQM, empresa que junto a la minera Albemarle se pusieron con plata para el evento.

https://www.electromov.cl/2022/08/23/foro-del-litio-2022-conozca-el-programa-de-la-sexta-version/

En la última Cesco Dinner, realizada el 19 de abril del 2023 en el Club de Polo Golf Lo Recabarren (Vitacura), fueron invitadas las principales autoridades relacionadas con minería en el país. Estaban la ministra Hernando sentada junto a Pacheco, colocados en frente de Jorge Cantallops, quien asumió como director de Estudios y Políticas Públicas de la Comisión Chilena del Cobre (Cochilco) en mayo de 2022 tras la incorporación en el directorio de Codelco de Alejandra Wood. Y junto a él, como no, Willy Kracht.

Los integrantes de Cesco no ven conflicto de interés en sus tareas y consideran que están por sobre cualquier tipo de ideología. Uno de sus fundadores, Juan O’brein, en una entrevista en 2009, comentó que “la ideología nunca fue el gran tema de Cesco, cuyos miembros, cual más cual menos, abordaron el tema de los recursos naturales a partir de posiciones pragmáticas, desideologizadas y abiertas a la inversión extranjera, siendo por ello denostados por miembros de la izquierda dura en documentos y declaraciones de prensa”.

Si bien, el Programa de Gobierno del presidente Boric en relación a la minería decía que “se fortalecerá la ENAMI para que lidere un plan de fomento y desarrollo para la mediana minería, pero especialmente para la micro, la pequeña y la minería artesanal”, Kracht ha torpedeado de manera decidida la entrega de Contrato especial de operación de litio (CEOL) a Enami, que ya lleva un año de ser solicitado.

Un primer recorte al CEOL solicitado por Enami fue en su extensión, la que originalmente contemplaba 208 mil hectáreas y quedó en 118 mil ha. La explicación dada fue que había en esos territorios intereses de comunidades y zonas de protección. Fuentes que están al tanto del proceso relatan que la demora en la entrega del CEOL apunta a que no se realicen más durante el actual gobierno, demorando así el inicio de las faenas.

Esto se refleja en un informe de Cochilco al que se tuvo acceso. Si en el documento del mes de mayo de 2023 se hacía mención al CEOL de Enami, en el informe del mes siguiente ni aparece mencionado dentro de las políticas en ejecución.

Varios involucrados en las negociaciones observan que el rol que ha desempeñado Kracht ha sido el de retrasar la inversión pública en minería. Antes del anuncio de la Estrategia Nacional del Litio, se preocupó de promover en los diversos foros a los que asistió que se incorporará de manera preponderante a la industria privada en las nuevas concesiones de explotación. En relación a la participación de las compañías estatales, sea Codelco o Enami, durante varios meses no hubo definición por parte del gobierno.

En septiembre de 2022, con ocasión del VI Foro de Litio, organizado por B2B y Minería Chilena, Kracht se refirió al diseño de la futura empresa nacional del Litio que en ese momento se discutía al interior del gobierno, comentando que mientras se definía su estructura y modelo de negocios, en paralelo se continuaba “con el proceso mediante la búsqueda de socios estratégicos y la formalización del diálogo territorial”.

Una vez definida la participación de Enami en la explotación del litio, Kratch se preocupó de que se formara una filial especial de la empresa estatal, demorando así el proceso. Luego, en la discusión respecto del gobierno corporativo de dicha instancia, en el directorio de Enami surgió la propuesta de que sea integrado, además de los representantes del gobierno, de los trabajadores, por representantes de las comunidades indígenas que viven cerca de los salares. Sin embargo, Kracht abogó porque el directorio sea definido contratando una empresa de head hunter. Fuentes que conocieron la dinámica de la discusión al interior de Enami, coinciden en que el objetivo era que Enami perdiera el control de la filial del litio, haciendo desaparecer con ello a la estatal. “De a poco -comentan- se fue haciendo con el control de la filial y Enami despareció del mapa”.

Ricardo Calderón, ex Presidente de la FESUC, comentó a El Ciudadano que a Kracht “se le ve poco comprometido con ayudar en el complejo momento económico de Enami, echando por tierra proyectos claves que ya habían sido aprobados por Cochilco como era una “nueva Fundición en Paipote”.

“Transcurrido más de un año de la instalación del nuevo gobierno, en general existe bastante frustración entre trabajadores y ciudadanía porque las expectativas de cambio en las empresas estatales eran altas. La mayoría de los principales ejecutivos, salvo excepciones , son los mismos que durante los últimos gobiernos han promovido prácticas privatizadoras como la externalización de funciones, y en que existe una amplia margen para los negocios relacionados, el tráfico de influencias y la corrupción”- agregó el dirigente sindical.

LAS PIEZAS DE KRACHT EN CODELCO

Diversos cargos claves para decisiones de política minera aparecen pŕoximos al subsecretario Kracht. “Estábamos recién llegados del cambio de mando, Kracht se tomó la comisión de temas mineros y no la soltó más, dedicándose a colocar en puestos claves a la gente de Cesco”, señalan a El Ciudadano.

Ocurrió así en Codelco, en donde si bien los trabajadores de la Federación de Trabajadores del Cobre (FTC) y de la Federación de Sindicatos de Supervisores Rol A y Profesionales de Codelco (FESUC) advirtieron a la nueva administración respecto de Máximo Pacheco Matte. Las críticas de los trabajadores recuerdan el rol que tuvo en la época del escándalo de los mercados a futuro del davilazo, ocurrido en 1994.

“Lo primero que hizo fue pedir que se nomine a Máximo Pacheco a la cabeza de Codelco, sabiendo que los mismos trabajadores del cobre tanto de la Federación de Trabajadores del Cobre y la Federación de Supervisores del Cobre, le habían manifestado que era a la persona que menos querían a la cabeza de Codelco”, señala una de fuente al interior de la estatal. Esta versión es relativizada por un importante dirigente del llamado “tercerismo” que apoya a actual Presidente del Directorio de Codelco, quien sin perjuicio de no desmentir las gestiones del actual subsecretraio de Minería, aclara que “ Pacheco no necesitaba de Kracht para estar ahí, con sus vínculos cercanos a Hacienda y hombres como Raimundo Espinoza eran suficientes”.

Pero más allá de cuán decisiva fue su intervención, en cualquier caso Kracht hizo caso omiso de las señales que les enviaron los trabajadores del cobre, y con la llegada de Pacheco ocurrió lo que ellos le habían advertido. El nuevo presidente de Codelco operó para sacar de la presidencia de la Federación de Trabajadores del Cobre (FTC) a Patricio Elgueta.

Cabe destacar que el Directorio de Codelco, está integrado por nueve personas: tres nominadas por el Presidente de la República, cuatro nombrados a través del sistema de alta dirección pública , uno de la FTC y otro de la FESUC.

“Sin perjuicio de que operó para su nombramiento, a Kracht le preocupaba la experiencia de Pacheco, y que pudiese convertirse en un hombre inmanejable, por lo que necesitaba más gente de su confianza en el directorio”, señala una fuente al interior de Codelco.

Entonces, hubo cambios en el directorio recién nombrado por el presidente Boric. En mayo de 2022, pese a ser nominada por el presidente Boric, a Pamela Chávez no se le permitió asumir el cargo, argumentando que su Licenciatura en Ingeniería en Acuicultura no tenía los 10 semestres requeridos, pese a que después cursó un máster en Microbiología Acuática, un doctorado en Microbiología Molecular y Biotecnología, hecho en la Universidad de Kyoto, Japón, investigando sobre metales pesados; y un post doctora de la Universidad de Hawaii at Manoa.

En su lugar fue puesta una antigua compañera de Kracht, la también ex directora de Cesco, Alejandra Wood. La licenciada en Historia de la Universidad Católica asumió como directora ejecutiva de Cesco en 2015, tras desempeñarse durante tres décadas en Minera Escondida y BHP Billiton, como gerente de comunicaciones, responsabilidad social corporativa y asuntos externos.

Alejandra Wood sigue en Codelco pese a incumplir la ley corporativa

Lo llamativo es que la Licenciatura en Historia de Wood también es de 8 semestres, aunque curiosamente se le ha permitido seguir en el cargo, pese a que tampoco cumple la norma de CODELCO que dejó fuera a Chávez.

“Lo que no se entiende es el nombramiento en el Directorio de Codelco de la ex funcionaria de Cesco, Alejandra Wood, pese a que en su condición de licenciada de historia tampoco cumpliría el requisito por el que descalificó a Pamela Chávez para formar parte del mismo Directorio; es decir, una carrera inicial de a lo menos 10 semestres, según se establece en la ley de gobierno corporativo de Codelco”- resalta Calderón.

Wood es pareja del abogado Mauro Valdés Raczynski, quien tiene una amplia trayectoria en las empresas mineras, habiéndose desempeñado como vicepresidente de Asuntos Corporativos y Comunicaciones en BHP Billiton y, desempeñando similar cargo, en Minera Escondida. Fue primer gerente general del Consejo Minero, fundado en julio de 1998, instancia que agrupa a las mineras privadas que operan en Chile. Valdés ha integrado otros espacios de incidencia de las mineras privadas en las políticas públicas, como la Corporación Alta Ley, que desarrolló una Hoja de Ruta de la Minería Chilena entre 2015 y 2035. También fue nombrado por Sebastián Piñera como director del Diario La Nación, siendo el encargado de cerrar dicho medio de comunicación. En 2011 fue promovido para ser director ejecutivo de TVN, cargo en el que estuvo hasta 2015.

COMO KRACHT MUEVE LAS PIEZAS EN EL DIRECTORIO DE ENAMI

El hombre de Cesco Willy Kracht, una vez asumido como Subsecretario de Minería, aceptó que Jaime Pérez de Arce ocupara la Vicepresidencia de Enami, pero colocó bajo la figura de “Gerente de Operación” a Matías Lagos, un hombre su de confianza y que también formó parte de Cesco .

En este contexto Kracht siguió trazando líneas sobre una hoja donde iba ubicando sus piezas claves. Y procedió con sus próximos ajustes.

El directorio de Enami está conformado por nueve personas: tres puestos son decididos por el Presidente de la República, uno por Corfo, uno por Hacienda , uno por Cochilco, dos por Sonami y uno del Colegio de Ingenieros en Minas.

Kracht se ubicaría personalmente en un puesto del directorio de Enami, ocupando el espacio reservado para Cochilco. Pero eso no sería todo, ya que en el puesto de Corfo promovió a Osvaldo Urzúa, quien aún figura como parte del directorio de Cesco en su sitio web oficial, y en el puesto de Hacienda promovió a Juan Carlos Román, ex Cesco y Anglo American.

Dentro de las promesas del programa de Gobierno del Presidente Gabriel Boric respecto a Enami, y en cuya redacción Kracht participó, se señala que se busca “…fortalecer la capacidad de fundición de cobre, para lo cual se impulsará la construcción de una nueva fundición que permita aumentar la capacidad local de producción de cobre refinado con altos estándares ambientales. Esto permitirá reducir la exportación de concentrado, habilitará encadenamientos productivos y movilizará empleo en todos los rubros asociados al desarrollo de nuestra minería”.

No obstante esta declaración, el proyecto de la construcción de una Nueva Fundición en Paipote para Enami, la cual reemplace la actual que ya está obsoleta y genera pérdidas, está siendo activamente boicoteado por Kracht y su grupo de confianza vinculado a Cesco. Lo anterior, a pesar que dicho proyecto que ya cuenta con un estudio aprobado por Cochilco, invocando argumentos que se sustentan en estudios elaborados por el Instituto Libertad y Desarrollo.

Conocida por la prensa fue la renuncia del fiscal de Enami, Marcelo Rocha, tras filtrarse el audio donde daba lectura a su carta de renuncia. “Quiero dejar muy en claro que no estoy disponible para quedar en la historia de la minería chilena como parte de la generación que terminó entregándoles a los privados, en desmedro de las empresas del Estado; por lo que con mucho dolor, presento mi renuncia a este directorio”, dijo Rocha.

En la carta renunciaba al directorio de “Enami Litio Spa” , filial de Enami que creó el propio Rocha para que la estatal pueda operar en la Estrategia Nacional del Litio , pero que Kracht bloqueó continuamente con los trámites de CEOL en el Ministerio de Minería.

Lo anterior no sería causal, ya que la idea de Kracht es que Codelco lidere la actuación del Estado en el negocio del litio, fijando su marco práctico a partir de la negociación que se está llevando a puertas cerradas con SQM, la cual no solo tendría sobre la mesa el futuro del Salar de Atacama, que es la mayor reserva mundial de mineral no metálico, sino que además se estaría el futuro del Salar de Maricunga, donde la estatal ya ha realizado labores de exploración que dan cuenta de su alto valor y potencial de explotación. Se debe recordar que Codelco tiene como asesor en dicha negociación al estudio de abogados Carey y Cia, la cual ha trabajado históricamente con SQM y su actual controladora, la empresa Tianqui, llegando al punto que uno de los directores de del estudio Carey, Francisco Ugarte, fue director de SQM.

Según un destacado profesional que ha trabajo durante décadas en minería, y quien prefiere resguardar su identidad, ya que según él, “el que hace críticas públicas en un mercado pequeño e hiper concretado, lo paga caro”, lo que estaría detrás de todo estos movimientos es más complejo de lo que se observa a primera vista. Se trataría de parte de una operación que se ha llevado a cabo desde antes de que asumiera la actual administración del Presidente Boric por parte de varias personas vinculadas a la colación de gobierno y coordinadas por Kracht, al cual va en beneficio de la empresa que controló históricamente el ex yerno de Agusto Pinochet, Julio Ponce Lerou.

“Al final toda la Estrategia Nacional Litio, tal y como está planteada, sólo beneficia a SQM. Se negocia a puerta cerrada de forma directa, sin licitación pública ni transparente, la operación del Salar de Atacama con SQM. Además en ese contexto de reserva, Codelco se abre a incluir en la negociación que SQM participe en la explotación del Salar de Maricunga. Paralelamente, para despejar desde ya el camino para esa alianza, el gobierno desconoce los derechos de otros privados que desarrollan proyectos de litio en Maricunga. Finalmente, y para aparentar que se está abierto a desconcentrar el negocio del litio en Chile, se establecen condiciones inviables para la participación de otros privados en Salares distintos al de Atacama y Maricunga, donde se supone que debería intervenir a nombre del Estado ENAMI.”

En ese mismo sentido, el profesional sostiene que al establecerse que en esos otros salares se va a licitar la explotación de forma separada a la explotación, se impone una barrera a la participación de privados distintos a los que ya operan en el Salar de Atacama en el negocio del litio. “Es obvio que nadie va a ingresar al negocio del litio en Chile en un Salar que no está con un desarrollo consolidado, sí se define que para hacerlo deberá primero ir a una licitación para la exploración asociado con el Estado, y además colocando toda la carga económica de esa labor, para que en caso de descubrir en esa exploración que sí es viable explotarlo, deba participar en una nueva licitación para participar en esa fase posterior. Hay que recordar que durante la exploración, solo se hacen gastos, apostando que finalmente los resultados serán buenos y que se es viable hacer la explotación, que es la etapa en que se recupera la inversión hecha y se obtienen ganancias. De esta forma nadie va a ir a explorar sin que le garanticen que va a recuperar el dinero en la explotación. Por eso llama la atención que el modelo que se le entrega a ENAMI para convencer a privados a asociarse en el negocio del litio en Salares que no tienen ningún desarrollo, pase por hacer una licitación de exploración y a parte una de explotación, la cual podría adjudicarse otra empresa distinta a la que intervino e invierte en la primera etapa. Es en este contexto donde, paralelamente, el mismo gobierno no tiene problema en negociar con SQM la explotación por los próximos 30 años del Salar de Atacama, sin licitación, y abrirle bajo cuerda el camino para Maricunga. Impresentable”, señala el profesional.

LOS HOMBRES DE CESCO EN COCHILCO

Cochilco es definida como la entidad que asesora al Gobierno en la “elaboración, implementación y evaluación de políticas, estrategias y acciones que contribuyan al desarrollo sustentable del sector minero nacional y a fortalecer el aporte de éste al resto de la economía. Asimismo, resguardar los intereses del Estado en sus empresas mineras, fiscalizando y evaluando su gestión e inversiones».

El Consejo está integrado por la Ministra de Minería, quien lo preside; el Ministro de Hacienda; dos representantes designados por el Consejo del Banco Central; y dos por el Presidente de la República.

Precisamente en esos dos últimos cargos, Kracht metió a ex compañeros de Cesco. Es el caso de José Joaquín Jara más conocido como el “JJJ” , ingeniero civil industrial de la Universidad Católica quien ha trabajado para Antofagasta Minerals y es actualmente el Tesorero de Cesco. El otro cupo fue llenado por Emilio Castillo, ingeniero civil en minas de la Universidad de Chile, quien se desempeña como parte del directorio Cesco.

El plan que ha ido desplegando Kracht es ir ocupando puestos claves en los directorios de Enami, Codelco y Cochilco, cuyo trabajo anterior en Cesco define su sesgo por la minería privada. Al mismo tiempo, ha retrasado la implementación del programa de gobierno destinado a desarrollar una política estatal de minerales, demorando el CEOL con la Enami, para que su lenta implementación pueda ser desmantelada en un futuro gobierno. Su apuesta es que Codelco lidere la actuación del Estado en el negocio del litio, fijando su marco práctico a partir de la negociación que se está llevando a puertas cerradas con SQM, la cual no solo tendría sobre la mesa el futuro del Salar de Atacama, que es la mayor reserva mundial de mineral no metálico, sino que además se estaría el futuro del Salar de Maricunga, donde la estatal ya ha realizado labores de exploración que dan cuenta de su alto valor y potencial de explotación.

Para quienes conocen del perfil de Kracht y como sus pares se mueven desde el mundo público al privado con información clasificada, en una verdadera puerta giratoria se señala que más que un grupo de estudios, debieran constituirse como una agencia de Lobby, pues en los hechos operan de éste modo hoy con Kracht a la cabeza, y donde la lógica es que Chile exporte más y más concentrados en vez de productos con valor agregado. De ésta forma Kracht está borrando con el codo lo que él mismo ayudó a escribir en el programa de Gobierno del Presidente Gabriel Boric Font… y beneficiando a los mismos de siempre.

Producto de la polémica empujada por Kracht de suspender la renovación de la Fundición Paipote, en Atacama, este lunes en el Comité de los partidos de gobierno se pondrá el tema minero en la tabla. Hay varios antecedentes sobre la mesa que dan cuenta hacia dónde está remando el subsecretario Kracht, por lo que no pocos esperan su salida y así sea agilizado el programa de gobierno en la recuperación de los recursos naturales.

Por Mauricio Becerra

Investigación periodística El Ciudadano