El relato de la joven «exorcizada» por la ministra de la Mujer de Kast: «Me siento más libre desde que abandoné ese mundo»

"La amenaza del candidato republicano como futuro presidente es un miedo latente para mi, porque tengo la certeza de que quienes me exorcizaron tendrán un cargo político dentro del gobierno de José Antonio Kast. Incluso, me atrevería a señalar que dentro del gabinete ministerial podría ver el rostro de mi exorcizador", señaló la mujer en aquella ocasión (año 2021), asegurando además que ese tipo de personas no están "capacitadas para gobernar".

Autor: Absalón Opazo
«Exorcistas en la política» es el título de una crónica publicada en 2021 por la Revista Bravas, en la que una joven cristiana relata un «exorcismo» que le realizó Judith Marín (en la foto), recientemente designada como ministra de la Mujer del próximo gobierno de José Kast.

Según se lee en la publicación, Marín -en ese entonces concejala de la comuna de San Ramón por Renovación Nacional- realizó el «procedimiento» junto a su esposo, Esteban Pérez, cofundador y secretario del Partido Conservador Cristiano.

De acuerdo al testimonio, todo se inició tras una visita que ambos hicieron al hogar de la joven después que se le diagnosticara una enfermedad psiquiátrica.

Luego, dice el relato, «nos encerramos en una pieza, solo Esteban Pérez y Judith Marín (…) Sentada en la cama y ellos frente a mí, me preguntaron un sinfín de cosas íntimas. Estas eran personas que no conocía en profundidad y a las que claramente no les tenía confianza».

Así, añade la mujer, «en un estado de clara vulnerabilidad, conté cosas tan privadas como si era virgen o no. También si había tenido relaciones sexuales después de convertirme al cristianismo o si había tenido toques de índole sexual con mi actual pareja. Incluso si alguna vez había besado o tenido relaciones sexuales con personas de mi mismo sexo».

«Para ellos, mi enfermedad se debía a ‘la puerta’ que abrí al no respetar completamente el celibato y abstinencia. Estas son características de la comunidad evangélica que no está casada. Traspasar ese límite podría ser desde dar un beso antes de estar casados hasta la relación sexual como tal. Todo varía desde la doctrina que posee cada iglesia o congregación», señaló la mujer.

Lee la crónica completa AQUÍ

