El turbio historial de Christian Beals, el alcalde suplente de San Felipe que abofeteó a un hombre en situación de calle

Polémica ha causado la viralización de un video protagonizado por el alcalde suplente de San Felipe de la Quinta Región, Christian Beals (RN), quien abofeteó a una persona en la plaza principal de la comuna, por lo que ha salido a la luz un historial turbio que complica su permanencia en el cargo.

El 5 de octubre de 2020, Christian Beals, médico de profesión, tomó el cargo como alcalde suplente en la Municipalidad de San Felipe, consiguiendo cupo por Renovación Nacional. Sucedió al ex acalde Patricio Freire Canto.

El episodio que hizo viral y empeoró su ya “criticada imagen”, ocurrió hace un mes atrás en el contexto de una detención ciudadana. Comerciantes ambulantes denunciaron que un hombre,en situación de calle, estaba destruyendo la pileta de la plaza principal de la comuna. Al no llegar Carabineros a tiempo, recurrieron a llamar a la Municipalidad, y el edil apareció para enfrentar la situación.

En un video se puede observar un diálogo en el cual el sujeto que estaba provocando desorden se encontraba desorientado, y de repente el acalde le dice: “Yo soy Beals hueón, conóceme hueón”, para luego comenzar a abofetearlo.

Alcalde de San Felipe, Christian Beals Campos (médico ex coronel de Carabineros), golpea a persona en situación de calle por no conocer su nombre y su cargo.

“Solo fue un estímulo“: la excusa de Beals

Según el propio alcalde de Renovación Nacional, quien respondió ante la difusión del video y las críticas negativas, la bofetada solo fue un estímulo porque la persona estaba drogada.

“Al estímulo de la palmada se ubicó, se despertó, me dio la mano, eso es todo. Si quieren darle otro cariz, de que soy agresor, todo lo contrario, actué como cualquier sanfelipeño, quizá la calidad de alcalde no, pero como un sanfelipeño que estaba viendo cómo se destruía la pileta. La persona me agradeció al final”, detalló.

Historial turbio

Anterior a ejercer como alcalde, Christian Beals formó parte de Carabineros durante 30 años y se retiró dela institución con el grado de como coronel, también fue concejal de la comuna y además seguía ejerciendo como médico.

Sin embargo, su trayectoria política y profesional no ha estado exenta de irregularidades, pasando incluso por juicios en tribunales.

En septiembre de 2020, Beals quedó con arraigo nacional por quedar formalizado por cuasidelito de homicidio junto a otro médico, Francisco Jofré Campos, por un hecho ocurrido en 2015, en el Hospital San Camilo.

El hecho culminó con una persona fallecida producto de un infarto agudo al miocardio, debido a que no fue trasladado desde el centro asistencial de San Felipe a otro hospital con mayor envergadura en Viña del Mar, porque Beals junto a su colega Jofré se negaron, a pesar de estar establecido en el protocolo médico, según consignó Aconcagua Al Día.

Además, el actual acalde suplente estuvo involucrado directamente en el caso de colusión de cirujanos en la Quinta Región que salió a la luz en mayo de 2018, y reveló que 111 profesionales infringieron el DL 211, por “fijación e implementación de precios de venta de las prestaciones médicas de consulta y procedimientos quirúrgicos de su especialidad”, según indicó el requerimiento interpuesto por la Fiscalía Nacional Económica.

Sin embargo, el caso culminó con un acuerdo entre en ente fiscalizador económico y la Asociación Gremial de Cirujanos de la V región, donde estos últimos se comprometieron a pagar $348 millones.

Pero eso no es todo, en noviembre de 2020, el director del hospital San Camilo, ordenó que se realizara una auditoria de objetivo institucional por posibles irregularidades en el cumplimiento de horarios del profesional médico Christian Beals Campos.

Dicho informe de auditoría, realizada por Katherine Campos, arrojó que el médico recibió indebidamente remuneraciones por trabajos no realizados, por lo que se le ordenó a que reintegre la suma de $ 3.486.985. Además, la unidad de estadística detectó que el funcionario durante 73 días entre 2019 y 2020 no realizó atenciones a pacientes en el Servicio de Urgencia del hospital, a pesar de estar anotada su asistencia en el libro de registro, detalló Aconcagua Al Día.

El Trump de Aconcagua

Por estas irregularidades y otras polémicas más que lo involucran, es que el actual acalde suplente de San Felipe no tiene muy buena fama, por lo que el suceso de los bofetazos se suma a la lista de turbiedades en las que ha incurrido el político de derecha.

Las críticas contra de su actuación han inundado las redes. Una de las más polémicas fue el diputado de Convergencia Social, Diego Ibáñez, quien compartió el video de Christian Beals dando bofetazos, comentando que “es un pequeño nazi y no exagero” y que “va a las reelecciones. Debe ser inhabilitado”.

Alcalde Beals de #SanFelipe es un ultraderechista de RN, médico y ex carabinero. Despide funcionarios sin justificación y cree q puede pegarle a personas en la calle. Es un pequeño Nazi y no exagero. Enviamos a @Contraloriacl antecedentes y esperamos que sea destituido

El diputado Ibañez arremetió contra el alcalde notificando que llevarán antecedentes ante la Contraloría General de La República para que se obligue jurídicamente al edil municipal a reparar el daño o que sea destituido. Recalcó además a Aconcagua Al Día que “entró por la ventana a la alcaldía de San Felipe, es como el “Trump de Aconcagua”, que por decencia debe renunciar a su cargo”.

Este apodo hace referencia además a sus controvertidas declaraciones, y al hecho de haber sido catalogado como mentiroso. Al poco tiempo de seumir como edil anunció el pasado 2 de noviembre que el Municipio de San Felipe tenía un déficit de $ 4 mil millones. Posteriormente, a fin de año, declaró orgulloso que la municipalidad finalizó el 2020 con $300 millones a favor, algo que no ocurría hace años.

Cabe agregar, que Beals también ha sido acusado de expresar dichos calificados de “machistas”, ya que a principios de 2020 durante un programa de la Radio Lider FM de San Felipe, donde se conversaba sobre un concurso de la red de comerciantes locales de la comuna, el en ese entonces concejal de RN, interrumpió agregando: “En el hospital, cuando hay concursos, se ganaban a una enfermera”.

Esta polémica frase desató una funa en su contra por parte de la FENATS (Organización de Mujeres de Aconcagua) ante el Consejo Municipal, donde exigieron su renuncia por lo dicho en el programa radial “El Conversatorio”. Se sumó el repudio del Colegio de Enfermeras de Chile A.G.