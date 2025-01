El vínculo cuestionado: Desbordes fue testigo del matrimonio de político mexicano investigado por corrupción

El alcalde de Santiago, Mario Desbordes, se encuentra en medio de una nueva contreversia, tras revelarse que fue testigo del matrimonio del político mexicano Mauricio Toledo, investigado por la justicia de su país por presuntos hechos de corrupción y enriquecimiento ilícito.

Sobre Toledo, quien fue desadorado por la Cámara de Diputados de México, pesa una orden de extradición desde que abandonó la nación azteca y se instaló en Chile a mediados de 2021.

Según consignó CIPER, la boda se celebró el 4 de abril de 2024, en Lo Barnechea. La novia fue Ana Bernal Camarena, una excongresista mexicana que también ha tenido problemas con la justicia de su país, tras haber sido acusada de presentar pruebas falsas para incriminar a su contraparte en una causa familiar.

Aunque la realización de este enlace en Santiago pasó desapercibido por los medios chilenos e incluso por la prensa mexicana, si fue reseñado por la estación de radio –La Kaliente, de Sonora- a través de un un post publicado seis meses después del acto, que reveló que Mario Desbordes había fungido como testigo de la unión entre ambos políticos.

“El 4 de abril de 2024, en la encantadora ciudad de Santiago, Chile, el amor y la política se fusionaron en una ceremonia que une a dos figuras públicas mexicanas. Los exdiputados federales Mauricio Alonso Toledo Gutiérrez y Ana Laura Bernal Camarena, quien también fue exMiss Nuestra Belleza Sonora, celebraron su matrimonio, consolidando una relación de políticos reconocidos.

En una ceremonia íntima, rodeados de seres queridos y amigos cercanos, como Mario Desbordes, exministro de Defensa de Chile, quien actuó como testigo de este especial enlace, el evento reflejó la conexión entre dos personalidades dedicadas al servicio público, ahora unidas por un profundo vínculo personal”, señaló la radio mexicana.

A raíz de ello, CIPER se dio a la tarea de encontrar el acta de matrimonio de Toledo y Bernal y tras localizarla pudo constatar varios datos entre los que figuran, que la ceremonia se celebró cerca de las siete de la tarde en un edificio de calle Los Trapenses (Lo Barnechea), así como que en el acta de matrimonio figuran el nombre y la firma de Desbordes como “testigo”, un rol que por lo general cumplen personas allegadas o del círculo más íntimo de la pareja.

Vínculo entre Mario Desbordes y Mauricio Toledo

Tras ser consultado por el citado medio sobre su participación en la boda, Desbordes indicó que conoce a Mauricio Toledo desde “hace un par de años” gracias a que “varios amigos comunes me comentaron su situación. Amigos PS (Partido Socialista) de Ñuble, donde su papá fue dirigente, amigos mexicanos. Todo en el contexto de una persecución masiva que AMLO (Andrés Manuel López Obrador, expresidente de México) tenía de opositores”.

Según el alcalde de Santiago nunca ha asesorado a Toledo en ninguna materia, “ni directa ni indirectamente”.

Señaló que el político mexicano fue quien le pidió que participara como testigo de su matrimonio, argumentando que “su novia, diputada federal en ejercicio en ese momento, venía en un viaje rápido a Chile y había conseguido hora en el Registro Civil. Necesitaba ciudadanos chilenos para eso, y acepté”.

Ante la misma pregunta Mauricio Toledo, respondió a través de un encargado de comunicaciones, señalando que había conocido a Mario Desbordes luego de haber llegado a Chile en agosto de 2021.

“Me reuní con diversos actores políticos y sociales chilenos. Con Mario Desbordes tenemos muchos conocidos comunes. Mis padres son exiliados políticos, de modo que lo que pasaba conmigo y mi familia generó una preocupación bastante transversal”, señaló el exparlamentario mexicano, al tiempo que aseguró que Desbordes nunca le prestó asesoría legal.

Explicó que solicitó al alcalde de Santiago que fungiera como testigo de su boda porque, junto con su esposa, le tienen «especial consideración».

Viaje a México para defender a Toledo

Sin embargo, en noviembre de 2021 varios medios reportaron que Mario Desbordes junto con el abogado y exministro de las administraciones de Ricardo Lagos y Michelle Bachelet, Isidro Solis, viajarían a México para intentar sostener reuniones con autoridades de ese país y denunciar una “persecución política” en contra del ex diputado Mauricio Toledo, investigado por la justicia de ese país por presunto enriquecimiento ilícito y defraudación fiscal y sobre quien pesa una orden de extradición desde que abandonó el territorio azteca y se instaló en Chile a mediados de ese año.

Toledo, hijo de Rosa Gutiérrez y Nelson Toledo, exiliados políticos chilenos que huyeron durante la dictadura militares, es acusado de pertenecer a una red criminal de prestanombres para adquirir bienes con dineros de procedencia ilegal, que supera el millón de dólares y fue desaforado por la Cámara de Diputados de México por la compra de una parcela y dos departamentos.

Según la justicia mexicana el exdiputado señaló en sus declaraciones patrimoniales de 2012 a 2019 ingresos por 9,4 millones de pesos mexicanos (unos 47.000 dólares). Pero de acuerdo con un análisis de los estados de cuenta de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores sus ingresos ascienden a 20,8 millones de pesos (1,04 millones de dólares), lo que arroja una diferencia de 11,4 millones de pesos (571.600 dólares).

En aquella oportunidad, Mario Desbordes destacó que buscaba reunirse con las autoridades mexicanas por la situación que atravesaban el hermano y de los padres de Toledo, pues la indagatoria sobre el exdiputado se había extendido a otros miembros de la familia.

“No es un tema de derecha ni izquierda, queremos proteger a una familia nacida en nuestro país, a quienes no le prestaron protección consular, ni menos defensa, tanto en México como en Chile”, dijo.

Sin embargo, en declaraciones a CIPER, tanto el ex timonel del Partido Radical, como el alcalde de Santiago, señalaron que ese viaje no se concretó.

“Nos consultaron a Isidro Solís y a mí por asesoría para su hermano, ciudadano chileno, que estaba privado de libertad, con incumplimiento de varias normas internacionales. Además, estaban retenidos los fondos de las pensiones Valech de sus padres (exiliados bajo la dictadura de Augusto Pinochet). Conversamos un par de veces, se nos planteó que era urgente, mandamos una carta y hasta ahí llegó nuestra intervención, pues la situación se solucionó y se puso en libertad al hermano y posteriormente se cerraron las causas, y se les destrabaron las pensiones a sus padres. Jamás viajamos, no hubo más asesoría y no recibimos pago alguno. No volví a saber de ese tema”, dijo Desbordes.

CIPER reveló que el edil no es el único contacto que el político mexicano ha establecido desde que abandonó México y se radicó en Chile en 2021.

«Aquí ha logrado frenar la orden de extradición tras contratar a un equipo legal que incluye a los abogados Samuel Donoso, Gonzalo Cisternas y al exfiscal Manuel Guerra. Cisternas es protagonista de uno de los casos por los que Ángela Vivanco fue destituida de la Corte Suprema y Guerra es investigado por sus chats con Luis Hermosilla», señaló este medio.