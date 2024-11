“Electrodomésticos a cambio de sexo”: Laura Landaeta revive las acusaciones más controvertidas contra Don Francisco

La destacada periodista Laura Landaeta revivió las acusaciones más controvertidas contra Don Francisco, a quien considera como “de las peores personas de la farándula, si es que no la peor”.

En una entrevista para el programa “Qué te lo digo”, indicó que Mario Kreutzberger, verdadero nombre del animador, es una figura que ha perjudicado a muchos en la industria del espectáculo y que ha usado su poder para silenciar y manipular a otros.

Según la autora de Don Francisco: Biografía no autorizada de un gigante, tras la publicación de este libro fue víctima de amenazas.

“Cuando escribí la biografía del Señor Kreutzberger recibí muchas amenazas solapadas y directas. Nunca voy a olvidar que a mi teléfono me llegó una foto de mi hija entrando al colegio”, relató.

“No puedo decir que fue él porque evidentemente después de la denuncia, el número de donde me llegaron las fotos era un prepago. No había más que hacer en la policía respecto al tema, pero lo pasé muy mal”, precisó.

En la entrevista, la periodista recordó los obstáculos, censura y amedrentamiento que tuvo que sortear para poder comercializar su libro en 2016.

“Yo tengo la peor impresión de ese señor. La sigo sosteniendo en base de todo lo que escribí en una biografía, que voy a volver a editar porque la gente no la pudo leer la primera vez. Esto porque hubo librerías que la escondían y no la mostraban, habían lugares donde se acabó porque una persona sospechosamente llegó y compraba muchos ejemplares”, explicó.

“Los pocos ejemplares que vendimos, los vendimos en Argentina porque como yo sabía el nivel de contactos de este señor, yo firmé el contrato literario con la editorial Planeta Argentina, no la de Chile. Si me querellaba, cosa que pensaba que iba a pasar, me querellaba en Argentina y tenía la tranquilidad que la Justicia iba a hacer su trabajo”, añadió.

Asimismo, planteó que Kreutzberger habría utilizado su influencia para vetarla en televisión nacional, una situación que Landaeta describió como algo “completamente injusto y abusivo”.

“Lo pasé muy mal hasta que Víctor Gutiérrez me dio la oportunidad de volver a trabajar de periodista en televisión hace dos años atrás. Yo estuve 5 años vetada en los medios grandes, y él hizo cosas tan brutales como llamar a La Red para que yo no estuviera 5 años después”, explicó.

“Electrodomésticos a cambio de sexo”

La comunicadora señaló que conoce de cerca el modus operandi del animador, y que ha visto cómo mete presión para perjudicar a otras personas.

Sobre este punto, compartió una grave acusación sobre un caso en el que una mujer habría quedado embarazada de Don Francisco, pero que fue engañada durante los exámenes de paternidad.

Al respecto, comentó que el animador intercambiaba “electrodomésticos a cambio de sexo; la denuncia de paternidad de una mujer que era menor de edad cuando quedó embarazada, y cuando se le manda a hacer un ADN para demostrar si el hijo era o no de él, según consta en el expediente que todavía tengo guardado, el señor Kreutzberger no se sacó sangre presencial, llegó con la sangre”.

Otro revelación que dio a conocer la periodista, es que el relato que ha mantenido durante años Don Francisco, sobre que su padre fue una víctima del Holocausto, estaría alejado de la verdad.

“Él hace una carrera apoyada por el mundo zionista, judío, pero básicamente zionista, él llega a la televisión con toda la desventaja del mundo porque llevaba un dolor que representaba a toda una etnia”, recordó.

“Yo empiezo a averigüar e investigar, llegué al Campo de Concentración donde él señaló que estaba su papá, pero su papá nunca estuvo ahí. Ese campo se abrió el año en que él nació en Talca en presencia de su padre. Son muchas cosas”, expuso, según consignó Publimetro.

La periodista indicó finalmente que “a mí me provoca dolor la figura de Don Francisco”, cerrando así sus declaraciones.