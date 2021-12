Emilia Schneider sobre dichos transfóbicos de Kaiser, Naveillán y Welkner: «Esta es la verdadera cara de los partidarios de la ultraderecha de José Antonio Kast”

Como una demostración más de la verdadera cara de la ultraderecha calificó la diputada electa y vicepresidenta de Comunes, Emilia Schneider, los dichos transfóbicos del ex militante del Partido Republicano Johannes Kaiser, en los que se burla de su orientación sexual.

Este miércoles salió a la luz un video en el que Kaiser, junto con la diputada electa María Gloria Naveillán, del partido Republicano, y la excandidata al Congreso, Verónica Welkner, del mismo partido, comentan sobre la actualidad del país y lo que serán las próximas elecciones.

Sin embargo, el punto de la polémica apareció cuando los tres analizaron la conformación del Parlamento ya que compartirán oficina. Allí surgió un comentario transfóbico en contra de la exdirigenta estudiantil y estudiante de Derecho de la Universidad de Chile, Emilia Schneider, quien se convirtió en la primera mujer trans en ocupar un escaño en la Cámara, tras resultar ser electa como diputada en la Región Metropolitana, en los comicios del pasado domingo 21 de noviembre.

Kaiser ironizó con que Naveillán va a tener que compartir con Schneider. «¿Sabes cuál va a ser la gracia?, tú vas a tener que compartir baño con Emilia Schneider», lanzó el diputado entre risas. Inclusive Welker agregó que «exigiría baño solo para mujeres».

Los comentarios desafortunados de Johannes Kaiser se viralizaron en redes sociales y la aludida, Emilia Schneider, repudió sus palabras y lo acusó de transfóbico.

Repudio transfobia que exudan representantes de ultraderecha de Kast en este video. No porque se refieran a mi, sino porque humillan a la comunidad. Mofarse de personas trans por ir al baño es infame. Ojalá el candidato diga algo #LaCarasDeLaMoneda. Nuestros derechos peligran! pic.twitter.com/s9WHz6d7re December 8, 2021

«Repudio transfobia que exudan representantes de ultraderecha de Kast en este video. No porque se refieran a mí, sino porque humillan a la comunidad. Mofarse de personas trans por ir al baño es infame», expresó, a través de un mensaje publicado en su cuenta de Twitter.

Posteriormente, en conversación con Radio y Diario Universidad de Chile, Schneider indicó que “me parece del todo repudiable los dichos de los representantes de la ultraderecha de José Antonio Kast, no sólo porque aludan a mí, sino porque se mofan y humillan a toda una comunidad solamente por el hecho de ir al baño, solamente por el hecho de hacer respetar nuestra identidad”.

La parlamentaria electa agregó que “con esto no solamente se me pasa a llevar a mí, se pasa a llevar a niñas, niños, niñes, adolescentes, familias de las diversidades sexuales que tienen que escuchar estos discursos que incitan al odio. Me parece absolutamente repudiable, pero no me sorprende, porque esta es la verdadera cara de los partidarios de la ultraderecha de José Antonio Kast”.

“Espero que el candidato en esta pasada no se haga el desentendido, no pida perdón así sin más, si no que le dé una explicación a la ciudadanía. Mientras tantos, desde Apruebo Dignidad vamos a seguir siendo una apuesta y un programa que busca ampliar los derechos de las personas sin discriminación, mientras José Antonio Kast abiertamente busca retroceder en los derechos de las personas, sobre todo de las mujeres y de las diversidades sexuales”, subrayó la vicepresidenta de Comunes.

Emilia Schneider es bisnieta del general René Schneider, asesinado en 1970 por un comando de extrema derecha que buscaba evitar que el socialista Salvador Allende llegara al poder.

La joven dirigenta se encuentra luchando en las calles desde 2011, cuando participó de todas las marchas del recordado movimiento estudiantil que empezó a cuestionar el modelo educativo en Chile. Asimismo, fue candidata a la Convención Constitucional, también por el distrito 10.

Entre los objetivos que Schneider se trazó en su rol como diputada -que se extenderá desde 2022 hasta 2026- figura el de incluir temas como los derechos sexuales y reproductivos, así como también el derecho a la identidad, a una vida libre de violencia y discriminación.

Entre sus propuestas se encuentran la necesidad de vanzar hacia una educación sexual integral, pelear por el cupo laboral trans, impulsar políticas antidiscriminación y trabajar por derechos sociales para la comunidad LGBTIQ+.

Por su parte, Johannes Kaiser ha sido cuestionado por una serie de dichos durante las últimas semanas, en los que cuestionó el voto de la mujer, propuso medalla a violadores de mujeres feas, y afirmó que las personas fallecidas en Pisagua «estaban bien fusiladas», por lo cual se vio forzado a renunciar al Partido Republicano para evitar el impacto negativo de sus dichos en la campaña de José Antonio Kast.