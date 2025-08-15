Emplazan a diputado republicano José Carlos Meza a aclarar su nexo personal con líder de banda que robaba cobre

Tras la no asistencia de José Antonio Kast a la comisión de la Cámara que investiga el robo organizado de cables de cobre -donde está involucrado un excandidato a alcalde del Partido Republicano-, la diputada Nathalie Castillo (PC) hizo un llamado a su colega José Carlos Meza (en la foto) a entregar su testimonio ante la instancia.

Recordemos que, de acuerdo a fuentes cercanas al caso citadas por el medio Contrapoder, el imputado Francisco San Martín tenía una casa en el exclusivo sector de Cabinas de Peñuelas, en la comuna Coquimbo, inmueble que prestó para reuniones del partido.

«Según estas fuentes -quienes solicitaron las reservas de sus identidades,- hasta dicho inmueble también llegó el diputado republicano José Carlos Meza, quien habría alojado en el lugar cada vez que visitaba la zona; lo que no sería extraño debido a la relevancia de Francisco San Martín como militante del partido», señala el reporte de Contrapoder.

Al respecto, la diputada Castillo planteó que «es necesaria la transparencia y en este caso es lógico que un diputado en ejercicio pueda ir a la Comisión Especial Investigadora a entregar todos los antecedentes que tenga a disposición».

Esto, añadió la legisladora, «con el propósito de avanzar en la transparencia y esperar que la comisión tenga los mejores resultados y un buen informe para la Sala».

La diputada también destacó y valoró el trabajo «de las policías, de la Fiscalía, que durante esta jornada se diera a conocer al menos 13 personas ya condenadas por este delito de robo de cables. Nos parece que en ese sentido el avance de la investigación policial y de la Fiscalía, del Ministerio Público, va bien encaminado».

Diputada Nathalie Castillo.

Sigue leyendo sobre este tema:

El Ciudadano