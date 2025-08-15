Emplazan a diputado republicano José Carlos Meza a aclarar su nexo personal con líder de banda que robaba cobre

Fuentes cercanas al caso -citadas por distintos medios- señalan que el parlamentario republicano se alojaba en la casa del líder de la banda criminal, Francisco San Martín, en Coquimbo, cada vez que visitaba la zona. "Es necesaria la transparencia y en este caso es lógico que un diputado en ejercicio pueda ir a la Comisión Especial Investigadora a entregar todos los antecedentes que tenga a disposición", planteó la diputada Nathalie Castillo.

Emplazan a diputado republicano José Carlos Meza a aclarar su nexo personal con líder de banda que robaba cobre
Autor: El Ciudadano
El Ciudadano

Tras la no asistencia de José Antonio Kast a la comisión de la Cámara que investiga el robo organizado de cables de cobre -donde está involucrado un excandidato a alcalde del Partido Republicano-, la diputada Nathalie Castillo (PC) hizo un llamado a su colega José Carlos Meza (en la foto) a entregar su testimonio ante la instancia.

Recordemos que, de acuerdo a fuentes cercanas al caso citadas por el medio Contrapoder, el imputado Francisco San Martín tenía una casa en el exclusivo sector de Cabinas de Peñuelas, en la comuna Coquimbo, inmueble que prestó para reuniones del partido.

«Según estas fuentes -quienes solicitaron las reservas de sus identidades,- hasta dicho inmueble también llegó el diputado republicano José Carlos Meza, quien habría alojado en el lugar cada vez que visitaba la zona; lo que no sería extraño debido a la relevancia de Francisco San Martín como militante del partido», señala el reporte de Contrapoder.

Al respecto, la diputada Castillo planteó que «es necesaria la transparencia y en este caso es lógico que un diputado en ejercicio pueda ir a la Comisión Especial Investigadora a entregar todos los antecedentes que tenga a disposición».

Esto, añadió la legisladora, «con el propósito de avanzar en la transparencia y esperar que la comisión tenga los mejores resultados y un buen informe para la Sala».

La diputada también destacó y valoró el trabajo «de las policías, de la Fiscalía, que durante esta jornada se diera a conocer al menos 13 personas ya condenadas por este delito de robo de cables. Nos parece que en ese sentido el avance de la investigación policial y de la Fiscalía, del Ministerio Público, va bien encaminado».

Diputada Nathalie Castillo.

Sigue leyendo sobre este tema:

Comisión investigadora de la Cámara oficializa citación a Kast por vínculo con líder de banda que robaba cables de cobre

“Quiere victimizarse para no responder”: Diputado Manouchehri sobre Kast  y citación a comisión investigadora “robo de cables”

El Ciudadano

Relacionados

El Ciudadano

“Ni Neymar se atrevió a tanto”: Denuncian falsa acusación de agresión de diputado Naranjo a republicano Meza

Hace 3 meses
El Ciudadano

Diputada RN acusa que partido de Kast puso en riesgo la PGU

Hace 2 semanas
El Ciudadano

Republicanos votan en contra de subir el salario mínimo: CUT pedía $725 mil para salir de la pobreza

Hace 3 meses
El Ciudadano

Comisión investigadora de la Cámara oficializa citación a Kast por vínculo con líder de banda que robaba cables de cobre

Hace 6 días
El Ciudadano

Diputado Manouchehri confirma nexos entre Kast y militante republicano formalizado por liderar red delictual

Hace 3 meses
El Ciudadano

Financiamiento del Partido Republicano bajo la mira: Ofician al Servel por posibles aportes de banda dedicada al robo de cobre

Hace 3 meses
El Ciudadano

Diputada Castillo emplaza a Kast y al Partido Republicano por vínculos con líder de banda criminal que robaba cables de cobre

Hace 1 semana
El Ciudadano

“Quiere victimizarse para no responder”: Diputado Manouchehri sobre Kast  y citación a comisión investigadora “robo de cables”

Hace 4 días
El Ciudadano

¿Irá Kast a comisión investigadora? Diputados lo citan para aclarar vínculos con "líder de banda criminal"

Hace 2 meses

Reels

Ver Más »
Busca en El Ciudadano