En La Moneda penan (pero no le digan a Kast)

Tras la decisión del Presidente electo, José Antonio Kast, de vivir junto a su esposa en La Moneda cuando inicie su mandato en marzo de 2026, la cuenta de Instagram ‘Allendismo Esotérico’ desempolvó un antiguo artículo publicado en The Clinic donde se asegura que en la casa de gobierno ocurren sucesos paranormales.

La nota apareció en la web del entonces semanario, el 9 de octubre de 2011, con el título ¡¿Allende pena en La Moneda?!

Ahí, se lee: «Voces. Pasos. Llantos. Portazos. Espectros que atraviesan carabineras. Mozos que apagan luces que se vuelven a encender. Periodistas que redactan documentos con un susurro en la espalda. ¿Allende? Un palacio sin fantasmas no es palacio: Y nuestro palacio La Moneda tiene lo suyo».

Asimismo, se dan a conocer algunos testimonios: “Se oyen gritos, susurros y sollozos de gente”, “las llaves de agua se abren y se cierran inexplicablemente”, “siento que respiran en mi hombro cuando trabajo en el computador”, “apago las luces y se encienden solas de nuevo”, “cuando llego –tipo 5:30 de la mañana- hay alguien mirándome desde el balcón”, “el secador de manos se enciende sin que nadie esté en el baño”, “se oyen pasos”, “portazos”, y “gritos”…

¿Le quedarán ganas a Kast de vivir en La Moneda después de leer el artículo?

Seguiremos informando.

AOM