En los últimos 45 días se triplicó el número de hospitalizados en UCI menores de 40 años

La comunidad médica y científica evalúa con preocupación el incremento de hospitalización en UCI de jóvenes menores de 40 años por complicaciones a la Covid-19 en los últimos 45 días.

Incluso, por primera vez desde el inicio de la pandemia, hay más pacientes de menos de 39 años en UCI que mayores de 70.

Mientras que el número de internados en la UCI menores de 39 años se ubica esta semana en 451, los mayores de 70 son 362 personas.

Para los expertos, esta situación se debe a una baja percepción de riesgo, el menor apoyo a las medidas de prevención y el ingreso de nuevas variantes.

El vicepresidente del Colegio Médico (Colmed), Patricio Meza, que el aumento de contagios en jóvenes puede deberse a la mala comunicación de riesgo y a la ineficacia de las cuarentenas.

«Grandes problemas que nosotros consideramos que existe en nuestro país es que la obligación de riesgo que le estamos transmitiendo a nuestra comunidad están claras. Desde siempre se ha sabido que la vacuna no evitan de que uno no se enferme de coronavirus, por lo tanto, lo que está sucediendo en Estados Unidos es factible y va a pasar acá en Chile. Lo que busca la vacuna es que uno no se enferme gravemente, no requiera hospitalización ni se muera», dijo en conversación con Radio Cooperativa.

Insistió que la vacuna es uno de los caminos para controlar la pandemia, «pero eso tiene que ser acompañado de un montón de alternativas. Con el mismo énfasis a trazabilidad, diagnóstico precoz, al aislamiento y a la comunicación de riesgo. Estamos en los peores momentos, probablemente el sistema hospitalario estará muy tensionado en los próximos días, y ese es el mensaje de riesgo, que hoy cualquier de nosotros se puede enfermar gravemnete de coronavirus y se puede», expresó.

El Desconcierto reseña que la preocupación que existe en este ámbito ha generado el desarrollo de diversas gráficas en las que se evidencia este complejo escenario, que se analiza comparándolo con contagios de coronavirus en los grupos de mayor edad, a propósito del efecto de la vacunación.

Para los expertos no es un buen antecedente que los índices de personas más jóvenes contagiadas se incrementen, menos considerando que la evidencia científica apunta a un aumento explosivo de este sector de la población en UCI.

El profesor y asistente del Centro de Nanotecnología Aplicada de la Universidad Mayor e Investigador asociado Centro para el Desarrollo de la Nanociencia y la Nanotecnología (CEDENNA), Rafael González se refirió a las cifras de ocupación de camas UCI de pacientes menores de 60 años.

Explicó que desde el 1 de marzo último a la fecha, los enfermos menores de 40 años se han triplicado, aumentando de 145 a 451 al 14 de abril.En el caso de quienes tienen entre 40 y 49 años, aumentaron 3,9 veces (de 151 a 588) y, por último, quienes se encuentran en el rango 50-59 años subieron 2,7 veces (de 361 a 986), según reseña El Desconcierto.

Además, los pacientes en la UCI entre 40 a 49 años, aumentaron un 320% en los últimos dos meses, y los de 50 a 59, incrementaron un 183%.

Estos grupos alcanzaron cerca del doble del peak del invierno de 2020, mientras que en número de pacientes, el alza llega hasta cerca de 10 veces más que el registrado el 1 de diciembre, lo que en términos porcentuales se traduce en un incremento del 1.000% en menores de 50 años y de un 620% entre quienes tienen 50- 59 años.

Otro foco de preocupación es que los pacientes menores de 60 años superan el 60% de los hospitalizados en UCI por COVID-19, mientras que su incremento semanal se mantiene en alza. En términos simples, si el 1 de marzo se registraban 657 menores de esta edad, 47 más que una semana antes, el 15 de marzo había 911, 158 más que los siete días previos. Este 14 de abril, en tanto, se reportan 2.025 pacientes menores de 60 años, 291 más que el miércoles pasado.

González considera que “lo que hay que ver es qué está pasando que los jóvenes se están enfermando a este ritmo. Uno piensa que no están vacunados, pero no habíamos tenido este aumento explosivo. Y si es efecto de variantes, pueden ser la brasileña, la británica, o todas las anteriores, puede ser también una chilena. No sabemos lo que estamos enfrentando y no hay antecedentes para saber qué nivel de protección puede producir la vacuna frente a variantes que desconocemos en qué nivel y dónde circulan comunitariamente. Podemos hablar de algunas, pero ¿tenemos plena certeza de cuáles son las que están circulando? Falta implementar una vigilancia genómica a mayor escala. Es la alerta que han dado muchas y muchos colegas que trabajan en el área”.

218 personas fallecidas confirmadas #COVID19



En regiones y RM muertes en alza



(en las curvas hay un salto por una "corrección" el 29 de marzo en que se informaron 316 muertes un sólo día)



Cuídese, situación es grave pic.twitter.com/XqBInlmAJg — Rafael González (@rafaelg_fisica) April 15, 2021

Por su parte, el presidente del Colegio Médico de Valparaíso, doctor Luis Ignacio de la Torre planteó que es complejo atribuir a una causa específica el aumento de pacientes menores de 60 años como hospitalizados en UCI, «pero sí es evidente que la cifra de pacientes menores de 60 años ha aumentado. De hecho, el año 2020 se planteaba y fue una de las razones para desarrollar la estrategia de vacunación, que entre 75% a 80% de los pacientes que estaban hospitalizados en UCI eran mayores de 70 años. En ese sentido, hoy los mayores de 70 representan 14% de los hospitalizados en UCI y los menores de 70, sobre el 80%. Y llama la atención el aumento que ha tenido el grupo de menores de 40 años dentro de estas evoluciones”.

A su juicio, no se trata de aumentar las camas UCI para enfrentar el crecimiento de contagiados, sino impulsar una campaña preventiva, enfocarse en el reducir el riesgo de contagiarse. «Y para eso entendemos que tiene que haber ayudas sociales, económicas, directas y sin letra chica, como se han denominado todas aquellas personas que la requieran para poder estimular que las medidas de aislamiento se cumplan».

Asimismo, el galeno aseveró que es inviable que las personas se queden en casa si no reciben un apoyo económico. «Hay un sector importante de la población chilena que está en vulnerabilidad y que trabaja de manera independiente, de manera informal. Y si no salen, no ganan. Ellos necesitan un apoyo económico directo de manera de poder reducir su movilidad”, explicó.

Finalmente, añadió que se debe reforzar el sistema de testeo, trazabilidad y aislamiento, Y que sigue sin poder identificar a más del 90% de los casos secundarios.