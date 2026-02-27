En Moscú: Embajadores de Chile, Brasil y México presentaron a Rusia candidatura de Michelle Bachelet a la ONU

Viceministro de Asuntos Exteriores de Rusia, Serguéi Ryabkov, recibió a los diplomáticos y luego se reunió en forma privada con el embajador de Chile en Moscú, Eduardo Escobar.

En Moscú: Embajadores de Chile, Brasil y México presentaron a Rusia candidatura de Michelle Bachelet a la ONU
Este viernes 27/2, el Viceministro de Asuntos Exteriores de Rusia, Serguéi Ryabkov, se reunió con los embajadores de Chile (Eduardo Escobar), Brasil (Sérgio Rodrigues dos Santos) y México (Eduardo Villegas Megías), quienes le presentaron oficialmente la candidatura de Michelle Bachelet a la secretaría general de Naciones Unidas.

Según informó la embajada de Rusia en Chile, los jefes de las misiones diplomáticas «presentaron la candidatura de la expresidenta de Chile y exalta comisionada de la ONU para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet, propuesta de manera conjunta por Santiago, Brasilia y la Ciudad de México para el puesto de Secretario General de la ONU».

Por su parte, indicaron desde la repartición diplomática, «Rusia expuso los enfoques fundamentales sobre las actividades de la ONU y su reforma, destacando la necesidad de que la máxima autoridad de la organización siga de manera completa y exacta los principios establecidos en la Carta de Naciones Unidas».

Asimismo, la embajada informó la realización de otra reunión paralela, entre Serguéi Ryabkov y el embajador chileno en Moscú, Eduardo Escobar, en la que se discutieron aspectos específicos de la agenda bilateral entre ambos países.

