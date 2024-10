«En rebeldía»: El día que la Municipalidad de Las Condes demandó a Iván Poduje por no pago de contribuyente

Durante la tarde del pasado 15 de octubre, el medio La Tercera informó que la candidata por la alcaldía de Viña del Mar, Macarena Ripamonti, no había pagado su Crédito Aval del Estado, siendo demandada por la Tesorería General de la República, siendo difundido por su contrincante Iván Poduje. Pero, dicha información fue desmentida, ya que, Ripamonti sí había pagado sus cuotas; algo muy distinto a Poduje, quien sí enfrentó una acción judicial en su contra.

El 15 de noviembre de 2021 y ante el 8º Juzgado Civil de Santiago, la Municipalidad de Las Condes interpuso una demanda en contra Iván Poduje -como representante de la empresa Atisba Estudios y Proyectos Urbanos Limitada-, por el no pago de la patente comercial de julio de ese año, adeudando el monto de $1.181.009.

«Presentada demanda ejecutiva en contra de don ATISBA ESTUDIOS Y PROYECTOS URBANOS LIMITADA, representada por don IVAN PODUJE CAPDEVILLE, ya individualizados, y ordenar se despache mandamiento de ejecución y embargo en su contra por la suma de $ 1.181.009.- más reajustes, intereses e interés penal del uno y medio por ciento mensual por cada mes o fracción de mes», se lee en la demanda a la que este medio tuvo acceso.

No obstante, el proceso judicial enfrentó diversos tropiezos, ya que, tras varios intentos de notificar a Poduje sobre la demanda -diligencia que no se pudo efectuar- y no llegando a la citación para ser informado de la acción judicial, el receptor de la causa procedió a «darlo por requerido de pago en

rebeldía, por la suma indicada en el mandamiento, más intereses y costas».

Finalmente, el 20 de julio de 2022 -y tras un año de deuda-, Atisba presentó su pago extrajudicial al 8º Juzgado Civil de Santiago, por lo que la Municipalidad de Las Condes solicitó el archivo de la causa en contra de Poduje.