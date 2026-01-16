Encuentran con vida a turista polaco perdido hace casi 1 semana en el Valle del Elqui

Luego de tres días de intensa búsqueda y despliegue en la zona cordillerana de Vicuña, Carabineros finalmente encontró al turista polaco que permanecía desaparecido en los cerros del Valle de Elqui hace casi una semana.

Según informaron desde la fiscalía, el foco del operativo estuvo a casi 4 mil metros sobre el nivel del mar, en el cerro Quebrada Seca, utilizando recursos del GOPE, carabineros de montaña y frontera, el Ejército, socorro andino y un dron de la Municipalidad de La Serena.

«Junto a un amigo, el extranjero había dejado registro de su excursión en la Tenencia de Juntas del Toro el pasado 11 de enero, con compromiso de volver al destacamento en tres días. Sin embargo, las alertas se encendieron para los carabineros fronterizos cuando el plazo se cumplió, y los turistas no aparecían», consignaron fuentes de la fiscalía.

De inmediato, se activaron los protocolos de búsqueda y un grupo de efectivos subieron al cerro con el objetivo de localizar a los extranjeros.

«Al pasar los tres mil metros sobre el nivel del mar, detectaron un campamento y en su interior, a uno de los polacos, quien rápidamente colocó una denuncia por presunta desgracia por su compañero (Mariusz Wojtowicz), quien no había llegado al lugar que habían acordado», explicó por su parte el Jefe de Zona de Carabineros, General Christian Brebi.

«La coordinación existió desde el primer momento para asegurar que este trabajo culminara de manera exitosa. Estaba toda la disposición y los recursos para localizar al turista, con un despliegue conjunto y gran compromiso», agregó el fiscal jefe de Vicuña, Nicolás Shertzer, quien tuvo la oportunidad de entrevistarse con el turista.

«Preguntas de cómo, qué pasó en estos 3 días. Nos ha hecho referencia que tiene experiencia en trekking de descenso de cerros de gran altura. Estuvo en Nepal, en Kazajistán, y presentaba experiencia para sostenerse en esas condiciones como frío, hambre y sed. Se notó su estado de deshidratación y estaba muy agradecido de las autoridades chilenas», contó el fiscal Shertzer.

Desde el Hospital de Vicuña, donde fue trasladado para monitorear su estado de salud, el extranjero agradeció el despliegue y afirmó que la actitud y cercanía de los efectivos «me hizo confiar en ellos. La policía en Chile te genera confianza, no temor, y eso hay que reconocerlo y valorarlo. Gracias, gracias, gracias a todos», dijo Mariusz Wojtowicz.

Tras ser encontrado con vida y en buen estado de salud, el turista polaco Mariusz Wojtowicz reconoció el trabajo de los carabineros, destacando su vocación de servir a la comunidad y al prójimo. Revisa sus palabras aquí ⬇️🎥 pic.twitter.com/UbWfiA523K — Carabineros Región de Coquimbo (@CarabCoquimbo) January 16, 2026

