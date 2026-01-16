Encuentran con vida a turista polaco perdido hace casi 1 semana en el Valle del Elqui

Un barrido completo por el territorio, apoyo y monitoreo aéreo, recorrido por quebradas y zonas de difícil acceso, fueron parte del trabajo logístico que finalmente dio resultados este viernes, cuando Carabineros localizó al turista perdido, algo deshidratado pero en buen estado de salud general.

Encuentran con vida a turista polaco perdido hace casi 1 semana en el Valle del Elqui
Autor: Absalón Opazo
Absalón Opazo

Luego de tres días de intensa búsqueda y despliegue en la zona cordillerana de Vicuña, Carabineros finalmente encontró al turista polaco que permanecía desaparecido en los cerros del Valle de Elqui hace casi una semana. 

Según informaron desde la fiscalía, el foco del operativo estuvo a casi 4 mil metros sobre el nivel del mar, en el cerro Quebrada Seca, utilizando recursos del GOPE, carabineros de montaña y frontera, el Ejército, socorro andino y un dron de la Municipalidad de La Serena.

«Junto a un amigo, el extranjero había dejado registro de su excursión en la Tenencia de Juntas del Toro el pasado 11 de enero, con compromiso de volver al destacamento en tres días. Sin embargo, las alertas se encendieron para los carabineros fronterizos cuando el plazo se cumplió, y los turistas no aparecían», consignaron fuentes de la fiscalía.

De inmediato, se activaron los protocolos de búsqueda y un grupo de efectivos subieron al cerro con el objetivo de localizar a los extranjeros.

«Al pasar los tres mil metros sobre el nivel del mar, detectaron un campamento y en su interior, a uno de los polacos, quien rápidamente colocó una denuncia por presunta desgracia por su compañero (Mariusz Wojtowicz), quien no había llegado al lugar que habían acordado», explicó por su parte el Jefe de Zona de Carabineros, General Christian Brebi.

«La coordinación existió desde el primer momento para asegurar que este trabajo culminara de manera exitosa. Estaba toda la disposición y los recursos para localizar al turista, con un despliegue conjunto y gran compromiso», agregó el fiscal jefe de Vicuña, Nicolás Shertzer, quien tuvo la oportunidad de entrevistarse con el turista.

«Preguntas de cómo, qué pasó en estos 3 días. Nos ha hecho referencia que tiene experiencia en trekking de descenso de cerros de gran altura. Estuvo en Nepal, en Kazajistán, y presentaba experiencia para sostenerse en esas condiciones como frío, hambre y sed. Se notó su estado de deshidratación y estaba muy agradecido de las autoridades chilenas», contó el fiscal Shertzer.

Desde el Hospital de Vicuña, donde fue trasladado para monitorear su estado de salud, el extranjero agradeció el despliegue y afirmó que la actitud y cercanía de los efectivos «me hizo confiar en ellos. La policía en Chile te genera confianza, no temor, y eso hay que reconocerlo y valorarlo. Gracias, gracias, gracias a todos», dijo Mariusz Wojtowicz.

El Ciudadano

Relacionados

Absalón Opazo

La biblioteca personal de la laureada poeta en vitrina: exhibición “La Naturaleza de Gabriela” en Vicuña

Hace 3 meses
Absalón Opazo

Santiago: Banda diaguita Magnolia Blues Rock celebra 25 años de carrera en Centro Arte Alameda

Hace 3 meses
Absalón Opazo

Detienen y formalizan a turista israelí por encender cigarrillo al interior del Parque Torres del Paine

Hace 1 día
Absalón Opazo

Suprema confirma condena a carabinero que fingió asalto a retén para robar armas y municiones

Hace 2 meses
Absalón Opazo

Tragedia en Torres del Paine: 5 turistas fallecidos tras quedar atrapados en violenta ventisca mientras hacían trekking

Hace 2 meses
Absalón Opazo

Muerte de hinchas de Colo Colo: dos carabineros imputados quedan con arresto domiciliario total pese a solicitud de prisión

Hace 3 semanas
Absalón Opazo

Diputado electo: Revelan que Enrique Bassaletti recibe doble pensión en Carabineros y ganará casi $13 millones al mes

Hace 2 semanas
Absalón Opazo

Segundo robo afecta al director de Revista De Frente en medio de investigaciones de alta connotación pública

Hace 4 semanas
Absalón Opazo

Seguimiento a la "ruta del dinero" fue clave: Cayó banda criminal autora de 9 robos de cobre en trenes y faenas mineras

Hace 2 meses

Reels

Ver Más »
Busca en El Ciudadano