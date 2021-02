Encuentran severas irregularidades en compra de mascarillas KN95 en el municipio de Valdivia

La Contraloría General de la República dio a conocer un nuevo informe en el que se revelan severas irregularidades ocurridas en la Municipalidad de Valdivia (región de Los Ríos) durante la emergencia sanitaria del coronavirus, según publica El Mostrador este martes 23 de febrero.

De acuerdo con el medio citado, el objetivo del documento es “verificar el cumplimiento de la normativa contable y reglamentaria que regula el proceso de ejecución y control presupuestario, durante el período comprendido entre el 1 de enero de 2017 y el 31 de diciembre de 2019″.

Además de realizar un “examen de cuentas a los gastos ejecutados entre el 1 de enero y el 31 de julio de 2020, en materias de publicidad y difusión y con motivo del COVID-19″, donde se detectaron irregularidades.

En el trabajo se constató que “mediante el decreto de pago N° 2.743, de fecha 12 de junio de 2020, la Municipalidad de Valdivia pagó la factura N° 1.485, de 26 de mayo de igual anualidad, del proveedor Supermercados Eltit Limitada, por la adquisición de cinco mil mascarillas KN95 por un monto total de 16 millones de pesos“.

Sobre este punto, explican que un decreto alcaldicio que se adjuntó en el expediente establece que el pago de esa contratación se efectuaría contra la prestación de la factura, previo a un informe del inspector técnico del trato directo que señalara que la empresa había cumplido con lo pactado.

Con base en lo planteado, afirman que no figura ningún documento que “dé cuenta de la designación de un inspector técnico, como tampoco se remite algún informe que deje constancia de que la compra realizada se haya efectuado conforme, en los términos que establece el referido acto administrativo”.

“Tampoco se adjuntan documentos que demuestren el destino de dichas mascarillas, no pudiéndose constatar que estas tuvieran como finalidad ser entregadas a la población de la comuna por cuanto no se acompañan los respectivos respaldos de su entrega, como tampoco consta que se hayan aportado las actas de recepción o retiro suscritas por funcionarios municipales si es que ese hubiere sido su fin”, agregan.

En esta línea, el alcalde de Valdivia, Omar Sabat, aseguró a Radio Biobío que para dicho período en el que se realizó la compra, “había mascarillas que nos cotizaban, incluso a cinco mil pesos. Entonces estamos hablando de tiempos de pandemia que todos los sufrimos y dijimos en muchas oportunidades lo caro que estaban los productos de salud primarios como las mascarillas”.

Las mascarillas KN95 similares a la FFP2, tienen niveles de eficacia filtrante (porción del aerosol que penetra a través del filtro) para aerosoles en base acuosa, medio en el que se transporta un agente infeccioso como el SARS-CoV-2 (virus responsable de la COVID-19), según indica Luis Gil, secretario general y portavoz de la Asociación de Empresas de Equipos de Protección Individual (ASEPAL).

Por su parte, la Organización Mundial de la Salud (OMS) sugirió utilizar las mascarillas N95, equivalentes a las FFP2 y las FFP3 europeas por ser protecciones respiratorias de autofiltrado que se suelen emplear en entornos laborales en los que las partículas nocivas y mutagénicas se pueden encontrar en el aire.

Foto: web/referencial.

Según massgeneral, antes del COVID-19, las mascarillas “N95 se usaban normalmente para pacientes con enfermedades respiratorias altamente infecciosas, como la tuberculosis, y estas mascarillas se desechaban después de cada visita del paciente. Ahora, las N95 son tan escasas que los clínicos deben usar su respirador durante su turno y descontaminarlo para su reutilización”.

La mascarilla N95 responde a la normativa estadounidense del US Center for Disease Control (CDC), mientras que la KN95 responde a la normativa china, ambas son idénticas, recoge AS Perú.

Fuentes: El Mostrador/24 Horas/massgeneral.org.