Encuesta CEP: Piñera tiene un 9% de aprobación y 74% rechaza su gestión

Este jueves se dieron a conocer los resultados de la última encuesta del Centro de Estudios Públicos (CEP) que revelaron que la aprobación al gobierno de Sebastián Piñera se ubica en 9% y la desaprobación llega a un 74%.

Lo datos de la nueva edición de la medición de opinión pública -que no se publicaba desde enero de 2020 producto de la pandemia- fueron dadas a conocer por la coordinadora de opinión pública del organismo, Carmen Le Foulon.

El sondeo fue efectuado entre el 12 y 23 de abril a un universo de 1.655 personas vía telefónica, con un error de 2,4% y 95% de confiabilidad.

Respecto a la valoración de la gestión del Ejecutivo, las personas encuestadas respondieron concretamente a la pregunta: “Independiente de su posición política ¿Usted aprueba o desaprueba la forma en que Sebastián Piñera está conduciendo su gobierno?”.

9% contestó que aprueba su gestión y un 74% indicó que la desaprueba. En tanto, un 15% no aprueba ni desaprueba y 2% no sabe o no contesta.

Según nivel etario, hay un menor porcentaje de desaprobación entre quienes tienen 55 años y más, con 68%.

Entre quienes tienen 18 -34, hay un 76% de desaprobación; y entre 35-54 años un 79%.

Asimismo, un 76% de hombres desaprueba la conducción de la administración del mandatario, mientras que en las mujeres la cifra llega a un 73%.

Respecto al nivel educacional de los encuestados, Le Foulon explicó que “no hay diferencias significativas”, ya que un 73% de quienes desaprueban la conducción del Presidente tiene educación universitaria, un 75% educación media completa y un 75% cursó enseñanza media incompleta.

En cuanto a la posición política, el 90% de quienes se identifican con la izquierda rechaza a Piñera, seguido por quienes no tienen una identificación política (80%), los de centro (75%) y la derecha (50%).

“Como es de esperar hay diferencias por posición política, o autoindentificación en el eje derecha – izquierda. De quienes se ubican en la izquierda un 5% aprueba, quienes se ubican en el centro un 7% y quienes se ubican en la derecha un 23%”, explicó Le Foulon.

En tanto, respecto a la confianza de la ciudadanía en el Ejecutivo, la cifra también llega a un 9%.

El político peor evaluado

De acuerdo con los resultados del estudio, Sebastián Piñera se sitúa como el personaje político peor evaluado.

De los entrevistados, un 70% manifestó una evaluación “negativa” o “muy negativa” del mandatario, y sólo un 11% expresó una valoración positiva sobre él.