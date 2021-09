Encuesta CEP plantea «escenario abierto»: 50% no sabe a quién le gustaría como el próximo presidente

El 50% de los chilenos aún no sabe quién le gustaría que ocupara el cargo de Presidente de la República, según los resultados de la más reciente encuesta publicada por el Centro de Estudios Públicos (CEP).

Ante la pregunta:»¿Quién le gustaría a usted que fuera la o el próximo presidente de Chile?», el candidato de Apruebo Dignidad, Gabriel Boric, lidera el listado con un 13%, seguido por el abanderado de Chile Podemos +, Sebastián Sichel, con un 11%.

Tras ellos, aparece la senadora y candidata DC, Yasna Provoste, con un 6%, seguida del candidato del Partido Republicando, José Antonio Kast, con un 3%, Daniel Jadue (3%), Pamela Jiles (2%) y Franco Parisi (2%).

En tanto, un 50% de los encuestados expresó que no sabe o no responde.

Por otra parte, ante la pregunta “¿Quién cree que va a ser el próximo presidente?”, la medición arrojó que Boric vuelve a liderar con un 25%, y detrás le siguen Sichel (18%), Provoste (10%), Kast (2%), Jadue (1%) y Parisi (1%), mientras que un 38% declaró que no sabe o no lo tiene claro.

«Hay muchas personas que no saben quién les gustaría que fuera presidente»

La coordinadora del Programa de Opinión Pública del CEP, Carmen Le Foulon, señaló que «si comparamos estos resultados con lo que pasó con la encuesta de 2017, en un período de tiempo similar antes de la elección, vemos que esta elección hay un mayor porcentaje de personas que aún no tiene una persona que le gustaría que fuera presidente», dijo citada por MegaNoticias.

#AhoraEnDuna Carmen Le Foulon y encuesta @cepchile "Hoy hay muchas personas que no saben quién les gustaría que fuera presidente, y ese porcentaje es sustantivamente mayor que para la elección pasada" https://t.co/Oz6xkdFFEm pic.twitter.com/LQ40icfj5A — Radio Duna (@RadioDuna) September 15, 2021

Le Foulon explicó a Emol, que más allá de la inclinación por una u otra figura, «me parece más relevante resaltar el alto porcentaje de personas que aún no sabe o no contesta esta pregunta, no por quién va a votar, que es una pregunta más fuerte si uno quiere, sino quién le gustaría. En ese sentido tenemos un 50%, la mitad de la población no tiene una persona que le gustaría que fuera Presidente, cualquiera que fuera, acá no se les restringió a que estuvieran en la papeleta, que fueran de un partido político».

Asimismo, planteó que que «después tenemos un 10% que responde otras personas, pero si sumamos acá entre las respuestas de quienes sabemos que no van a estar en la papeleta, Daniel Jadue y Pamela Jiles, tenemos un 15% que responde otras personas que no van a estar en la papeleta. Por lo tanto, un 65% de la población o bien no sabe, no tiene una persona que prefiera o la persona que prefiera no va a estar en la papeleta».

A su juicio, las y los candidatos deben realizar un gran trabajo «para convencer a parte importante de ese público», ya que «en esta elección hay un mayor porcentaje de personas que aún no tiene una persona que le gustaría que fuera el Presidente, en la elección pasada había un 35% que no sabia o no respondía o un 5% de otras respuestas».

«Por tanto, vemos comparativamente una gran diferencia, está mucho más liquido quién le gustaría que fuera su Presidente y por tanto, asociado a eso por quiénes van a votar, está mucho más abierto que para la elección anterior sin duda», acotó.

Según Le Foulon, se observa una caída en la proporción de gente que se identifica con la derecha, «de un 20 a un 15%”.

Convención cuenta con un 24% de confianza

En el estudio, además, se evalúo el nivel de confianza de las instituciones en función, entre ellos, la Convención Constitucional, instalada el pasado 4 de julio, para redactar una nueva Carta Magna que sustituya la promulgada durante la dictadura.

La institución, recibió un nivel de confianza de un 24%, ubicándose en el séptimo lugar. Los primeros en esta lista son las universidades con un 47%, seguido por la radio con un 38%, la PDI (36%), Fuerzas Armadas (30%), las municipalidades (29%) y Carabineros (26%).

En referencia a la Convención, el 61% de los encuestados consideran que la Convención debe respetar “los acuerdos, aunque tengan que ceder”, para poder alcanzar un éxito.

Sobre el trabajo del órgano, el 49% de los ciudadanos creen en la importancia de la redacción de una nueva Carta Magna, para poder resolver los problemas que vive el país.

«Es una buena noticia que la Convención Constitucional genera una mayor confianza que los partidos políticos o el Congreso», indicó al respecto Carmen Le Foulon.

Según dieron a conocer desde el Centro de Estudios Públicos, la encuesta se realizó entre el 25 de julio y 1 de septiembre a un total de 1.443 personas que fueron entrevistadas en sus hogares en 119 comunas del país.