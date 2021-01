Encuesta Criteria: Daniel Jadue se mantiene a la cabeza de la carrera presidencial con un 12% de respaldo

El alcalde de Recoleta, Daniel Jadue, se mantienen a la cabeza de la arrera presidencial con un 12% de las preferencias según la más reciente encuesta Agenda Criteria de Criteria Research.

Ante la pregunta abierta: “¿Quién te gustaría que fuera el próximo presidente o presidenta de Chile después de Sebastián Piñera?” el 12% mencionó al dirigente del Partido Comunista (PC), seguido por el alcalde de Las Condes, Joaquín Lavín, quien obtuvo un apoyo del 11%.

En tercer lugar aparece la acaldesa de la comuna de Providencia, Evelyn Matthei (9%), seguida seguida por el ex ministro y ex presidente de BancoEstado, Sebastián Sichel, con un 7 por ciento, misma cifra que arroja la diputada del Partido Humanista, Pamela Jiles.

Preferencias en la izquierda

De acuerdo a la medición, si las primarias fueran el próximo domingo, un 25,3 por ciento de los militantes de izquierda apoyarían al alcalde de Recoleta, Daniel Jadue, seguido de cerca por la diputada, Pamela Jiles (24,9%).

(1/3) Al preguntar por precandidatos presidenciales de la oposición, vemos que, en general, los votantes del sector prefieren a candidatos más a la izquierda: los primeros 4 lugares los ocupan @danieljadue (25%), @PamJiles (25%), @JorgeSharp (17%) y @BeaSanchezYTu @CriteriaChile pic.twitter.com/mDy9sShBGz — CRITERIA (@CriteriaChile) January 7, 2021

Más abajo aparece el alcalde de Valparaíso y ex integrante del Frente Amplio, Jorge Sharp (16,7 por ciento), la ex candidata presidencial del FA, Beatriz Sánchez (16,2 por ciento) y el senador independiente y también ex candidato presidencial Alejandro Guillier (13,4 por ciento).

Candidatos de la centro izquierda

En el caso de lacentro izquierda los político que generan mayor adhesión son el senador por Antofagasta, Alejandro Guillier (13%), el vicepresidente del PPD, Francisco Vidal (12%), el presidente del PPD Heraldo Muñoz (9%), la senadora DC, Ximena Rincón (8%) y la dirigente del PS Paula Narváez (7%).

(2/3) Por el contrario, los candidatos del mundo de la centroizquierda generan menos deseabilidad ciudadana. Dentro de una larga lista, los con más adhesión son @guillier (13%), @vidalvocero (12%), @HeraldoMunoz (9%), @ximerincon (8%) y @paulanarvaezo (7%) @CriteriaChile pic.twitter.com/1FgJvv5EBF — CRITERIA (@CriteriaChile) January 7, 2021

La medición fue realizada entre el 30 de diciembre y el 5 de enero de 2021, a través de un panel online, con la participación de 1.550 personas,