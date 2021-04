Enrique Paris: El Gobierno no está llegando tarde con la ayuda

Según el ministro de Salud, Enrique Paris, el Gobierno de Sebastián Piñera no se ha tardado en “entregar las ayudas económicas” para atender la situación de la pandemia del Covid-19, en medio de la discusión del tercer retiro de fondos previsionales y del criticado mecanismo de asignación del Bono Clase Media.

“El Gobierno no está llegando tarde con la ayuda. Además, ese no es un tema que nosotros podamos discutir. Estamos hablando de salud. Los otros ministerios tienen que obviamente seguir trabajando en lo que han hecho”, expresó Paris, citado por CNN Chile.

A su juicio, tanto el Ministerio de Hacienda, como el Desarrollo Social han hecho todos los esfuerzos por proteger a los chilenos de la crisis generada por la pandemia de Covid-19.

«Yo no voy a asumir esa hipótesis, porque primero no me corresponde, soy ministro de Salud, y segundo porque no la comparto», dijo.

El titular de Salud señaló que “lo que sí comparto es que las diferencias socioeconómicas influyen obviamente en el avance o en el manejo de la pandemia. Pero ese es un problema que se arrastra hace años en Chile y ha habido muchos gobiernos que no han dado solución a ese problema”.

«Existen diferencias socioeconómicas, de base, muy antiguas, que no solo corresponden a este gobierno (…) y que obviamente no se pueden solucionar de la noche a la mañana (…) «No culpemos a un Gobierno actual que no haya buscado esas soluciones», subrayó.

Paris indicó que el actual Gobierno «ha sido destacado por varias instituciones internacionales relacionadas con la economía como el Gobierno que ha otorgado más ayudas económicas a su población».

Desde este fin de semana, miles de usuarios de Twitter denunciaron un atraso en la entrega del Bono de Clase Media, por lo que está habilitado un portal, además, de que muchos no han calificado para la entrega del mismo, a pesar de la fuerte crisis económica que vive el país producto de la pandemia.

Las declaraciones de Paris surgen justo cuando se reveló que sólo seis comunas de la Región Metropolitana, todas del sector oriente de la capital, han disminuido sus casos tras la extensa cuarentena en la región, situación que no ocurre con el resto de comunas.