Entre los escombros y el derecho a un futuro: La resiliencia de la mujer palestina este 8 de marzo

Por Vera Baboun, Embajadora del Estado de Palestina en Chile

Cada 8 de marzo, la comunidad internacional conmemora el Día Internacional de la Mujer, una jornada dedicada a honrar la lucha histórica por los derechos, la igualdad y la justicia social.

Es un día de reflexión en el que el mundo llama a construir un futuro con mayor igualdad, dignidad y seguridad para todas las mujeres. Pero, ¿qué significa hoy esta conmemoración para las mujeres palestinas?

Mientras en muchas partes del mundo el debate se centra en las brechas de representación o en el progreso social, para las mujeres palestinas la lucha es mucho más fundamental. Es existencial. Es una lucha por los derechos humanos más básicos: el derecho a existir, a dar vida en condiciones de seguridad, a acceder a la educación y a garantizar que su pueblo y su historia no sean borrados.

Para las mujeres palestinas, este Día Internacional de la Mujer no es solo un momento de reflexión: es un grito de supervivencia, dignidad y justicia frente a una violencia sistemática y al despojo.

Antes de que la maquinaria de destrucción desatada por la ocupación militar israelí se intensificara de manera sin precedentes contra el pueblo palestino, las mujeres palestinas eran el motor intelectual indiscutido de la sociedad. Las cifras hablaban por sí solas: más del 60% de quienes llenaban las aulas universitarias eran mujeres, y las niñas palestinas superaban con creces las tasas de éxito escolar.

Hoy, esa vocación de futuro ha sido sepultada bajo los escombros. Con la mayoría de las escuelas destruidas en la Franja de Gaza y severas restricciones en Cisjordania, cientos de miles de jóvenes han sido privadas de su derecho fundamental a la educación. Se ataca a las escuelas porque se sabe que la educación de las mujeres palestinas es la base fundamental para el desarrollo y el futuro de su sociedad.

Esa misma fuerza creadora es la que hoy lidera la voz de Palestina en el mundo. A pesar del asedio, del dolor y de los continuos intentos por silenciarlas, la diplomacia palestina lleva, con profundo orgullo, rostro de mujer.

Actualmente, el Estado de Palestina cuenta con 18 embajadoras altamente calificadas representando a la nación a nivel global, y cerca del 30% del cuerpo diplomático está compuesto por mujeres. Ellas están sentadas en las mesas de toma de decisiones, demostrando que su liderazgo no es una aspiración teórica, sino una realidad activa y fundamental en el presente.

Pero mientras las diplomáticas palestinas exigen justicia en los foros internacionales, en el terreno, la realidad de las madres, hijas y hermanas es desoladora. Hasta la fecha, esta ofensiva ha cobrado la vida de más de 33.000 mujeres en Gaza. La ocupación ha convertido el milagro de dar vida en una condena aterradora.

Hoy, alrededor de 60.000 mujeres embarazadas en Gaza sobreviven sin protección, privacidad ni servicios básicos. Están obligadas a dar a luz en medio del colapso casi total del sistema sanitario, con 283 hospitales y centros de salud destruidos o inhabilitados. Sobrevivir al parto, enfrentar embarazos de alto riesgo y sufrir una desnutrición severa es la brutal cotidianidad de quienes sostienen a las familias palestinas en medio de un genocidio.

Es en este abismo de deshumanización donde el derecho internacional queda en absoluta evidencia. Hace más de dos décadas, el Consejo de Seguridad de la ONU adoptó la histórica Resolución 1325 sobre Mujeres, Paz y Seguridad, estableciendo la obligación vinculante de proteger a mujeres y niñas en conflictos armados y garantizar su participación en los procesos de paz. Hoy, para las mujeres palestinas, esa resolución es una promesa incumplida y una dolorosa muestra de la inacción internacional.

Proteger a las mujeres palestinas no es una opción diplomática ni un acto de caridad; es un mandato legal. Prevenir la violencia contra ellas requiere abordar de raíz la causa fundamental de esta inestabilidad: la ocupación ilegal.

Las mujeres palestinas ya están cumpliendo con su parte de la historia. Siguen liderando la resiliencia comunitaria, la respuesta humanitaria y la resistencia política. No son solo víctimas de esta guerra; son el tejido que mantiene unida a Palestina.

Sin embargo, este año nos obliga a enfrentar una realidad dolorosa: las innumerables mujeres cuyas vidas han sido arrebatadas por la guerra y los conflictos. Muchas mujeres palestinas han perdido no solo sus propias vidas, sino también a sus hijos, a sus familias y sus hogares. Con demasiada frecuencia, su sufrimiento ni siquiera es plenamente contado y sus historias permanecen en silencio.

Su pérdida exige una voz.

En el Día Internacional de la Mujer 2026, debemos también recordar a las voces silenciadas por la violencia y la guerra, y reafirmar la responsabilidad de las mujeres diplomáticas y líderes de alzar su voz en nombre de aquellas que ya no pueden hacerlo, para que su sufrimiento no sea olvidado ni ignorado.

En este día, la responsabilidad ya no puede limitarse a las palabras, sino que debe traducirse en acciones. La comunidad internacional no puede seguir celebrando los derechos de las mujeres mientras guarda silencio ante la muerte, el desplazamiento y la privación de los derechos más básicos de las mujeres palestinas.

El derecho internacional no es una declaración simbólica; es un compromiso vinculante. Si quiere mantener su credibilidad, debe proteger a quienes más lo necesitan.

Las mujeres palestinas no piden compasión; exigen justicia, protección y el derecho a vivir, a criar a sus hijos y a construir el futuro de su nación con dignidad y en paz.

