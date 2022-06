Entrevista al músico Juan Gronemeyer

El músico chileno Juan Gronemeyer, oriundo de Quilpué, se fascinó experimentando con los sonidos que emitían los objetos al golpearlos desde muy niño: “Soy el quinto hijo de un connotado profesor de estado y de una connotadísima dueña de casa oriunda de Charrabata en Quillota. Desde broca cochi re-Percutiendo lo que se cruzara en mi camino. Jugaba a hacerme baterías y sets de percusión con lo que había en casa. Bidones, cajas, latas, etc.”

Hoy con más de 30 años de carrera musical y mientras se encuentra en plena gira por Europa, el percusionista de La Floripondio, Chico Trujillo y Detucunaatutumba lanza su primer disco solista, Elelepe, editado por sí mismo, en su propio sello y con invitados e invitadas de lujo.

-¿Cómo fueron tus inicios como músico?

– Mi primer grupo “oficial” se llama Camanchaca. Éramos púberes/adolescentes que jugábamos a la música andina. Luego otros proyectos más experimentales y el año 1995 comencé a tarriar en La Floripondio, gran hito en mi vida. La Floripondio cumple 30 años de vida y sacaremos un nuevo disco ahora pronto. En 1998 comencé junto a Rodrigo Aros (Raag) el proyecto Detucunaatutumba, dúo de “música terrestre” donde exploramos una gran colección de instrumentos del mundo y damos charlas etnomusicológicas donde tocamos y enseñamos los instrumentos y sus usos.

-¿En qué proyectos has participado y/o participas actualmente?

-Además de los descritos, el año 1999 comenzamos junto a Tuto Vargas y Macha Asenjo el proyecto cumbiero Chico Trujillo. Sin duda la banda más popular en la que participo. Ahora mismo estamos de gira por Europa. Además hago clases de re-Percusión hace muchos años. Siempre de manera presencial, y ahora también on-line. He comenzado un proyecto de producción musical llamado “OiR Records” donde coloaboro con mis percusiones a otros artistas, además de grabar y producir nuevos proyectos. Durante la pandemia he comenzado a tocar con Los Bafles, proyecto de mi amigo Dr. Dao y también acompañando a La Joya (Natalia Álvarez) con quienes las ganas de hacer música nunca se acaban.

-Entiendo estás además trabajando como productor musical, cuéntanos un poco de eso.

-Cuando comenzó la pandemia y el encierro, armé mi sala de música en la casa. Tenía todo guardado como en una bodega. Gracias al impulso de mi pareja la Nateeh me traje todo y armé la sala. Allí comencé a hacer colaboraciones, hacer mezclas, grabar, mezclar, etc. Hice un par de publicaciones cuando estaba grabando diciendo algo así como “aquí en la Oficina…” Quise oficializar la oficina. Allí nace el nombre “Oficina Internacional del Ritmo”. Pero!! Ese nombre es muy largo. Lo reduje a las iniciales, que gracias a Dios y a la Virgen Santísima son O.I.R. esa es la explicación científica, entonces allí nace OIR Records, que no es más que mi plataforma en donde aprendo y practico la profesión de productor musical. Claramente por ahora aprendo más que lo que practico jejejeje.

-¿Cómo nace la idea de crear el disco Elelepé?

-El encierro y las ganas de hacer un disco completamente ecléctico, que tuviera casi todos los estilos que me han marcado. Mis influencias. Muy inspirado por cierto en Frank Zappa y sus LPs. Que los temas muchas veces no se relacionan entre sí, incluso parecen un compilado de diferentes bandas.

-Cuéntanos como se gestan las colaboraciones. Es un disco colectivo en donde participan buena cantidad de músicos.

-Una vez que los temas fueron armándose, fui contactando a lxs colaboradorxs. Me contacté con amigxs de Japón, del Bronx (NY), de Buenos Aires y de varias cuidades de Chile. Ahora las posibilidades de tener un Home Studio y enviarse pistas grabadas en casa es cada vez mas accesible. La pandemia de cierta manera ayudó a esto. Tengo invitadxs de lujo, por ejemplo Josefina Thayer (Japón), Juana Chang (Buenos Aires), Rod Starz de Rebeldíaz (Bronx), Dj Nakeye (Iquique), mi compañera de vida Nateeh entre otrxs grandes personas y artistas.

El disco tiene el concepto de cierta manera de ser una suerte de Backing Band (o banda soporte) en este caso formada por solo yo pero invitando a diferentes vocalistas.

-Háblanos sobre la elección de los estilos musicales y los sonidos de cada tema, encontramos sonidos muy distintos en un disco que, como bien dices, podríamos denominar ecléctico.

-Es completamente eclético. Na que decir. Son casi todos los estilos musicales que me han marcado o influído. Un poupurrí de mi vida musical. De una manera quizás un tanto cliché se podría decir que es “la banda sonora de mi vida”. Hay sonidos de la India, afrobeat, dub, villeras, etc.

-¿Qué mensaje quisieras entregar a través del disco?

-No se si quiera entregar directamente un mensaje como tal. Son a la vez varias cosas quizás. La integración, la multiculturización, la Tolerancia. Incentivar el baile corporal y porqué no, el baile mental.

-¿A quiénes está dirigido?

-Al igual que Detucunaatutumba, este proyecto es como con gran random de discos variados. En el caso de Detucunaatutumba, es como una selección de mis discos favoritos de músicas tradicionales de países exóticos, lo que se conoce como world music, nosotros la llamamos música terrestre. En cambio Elelepé es una juguera de sonidos del mundo pero más psicodélico. Más cannábico podría decir. El estilo debería llamarse Musicannábica del Mundo. Por lo tanto está dirigido para todos los amantes del world music, del baile y de la marihuana.

-¿Está pensado este disco para ser presentado con público en vivo?

-Buenísima pregunta. Remese mi pequeño cerebro. La verdad es que por ahora no, pero nunca se sabe.

-Hace algunos meses no se podían realizar presentaciones con público en vivo, ¿Piensas realizar presentaciones virtuales?

Es todo un tema lo de las presentaciones virtuales. Con mis 3 bandas, no he hecho ninguna. Ni con Flori, ni con Chico ni con Detucuna. Todos estos proyectos existen desde la década de los 90´s. Desde la era previa al internet. Del tiempo en que se editaban cassettes y se pegaban afiches en la calle. Creo que quizás por eso nos ha costado tanto esto de lo online, no ha cuajado.

Es impagable lo que uno da y recibe en vivo con gente. Me da un poco de pena y lo extraño mucho. Me he presentado de manera solitaria como Who&ito Gronemeyer y sus amigos imaginarios, en donde exploro percusiones del mundo con el uso de loops en vivo. Elelepé ni siquiera ha sonado como banda. Es un proyecto 100% pandémico, no tiene proyecto de ser ejecutado en vivo, por lo tanto mucho menos en una presentación virtual. Pero, nunca se sabe.

-¿Cómo describirías esta obra?

-El estilo del disco lo encasillaría como musicannábica. Podría decir que es un viaje ecléctico por el mundo con algunos de los estilos musicales que me han marcado en la vida.

-¿Hay algún tema preferido?

-Me gustan varios jajaja, Game land quizás es uno de mis favoritos. Me gustó mucho lo que se logró junto a mi compañera Nateeh, los rapeos de Rod Starz (Rebel Diaz) y las flautas de Raag. Originalmente la melodía la hacíamos como tema instrumental de Detucunaatutumba, pero así como quedó esta versión me encanta. Me acuerdo de Gong y Cypress Hill jejeje.

-Este es tu primer disco solista ¿Qué se viene a futuro?

-Efectivamente, es el primer trabajo como Juan Gronemeyer. Como te contaba esto nació en plena pandemia y los encierros, ahora que vuelve un poco todo a la normalidad con giras, ensayos, etc., tendré menos tiempo y energía para seguir creando música, pero sin duda lo seguiré haciendo. Sacar un LP nuevamante quizás no, pretendo ir sacando Eps de 4 temas por ejemplo. También potenciar mi trabajo con La Oficina Internacional del Ritmo OiR Records. Les puedo adelantar que pronto van a salir unas compilaciones temáticas del sello; OiR Cumbias y OiR Boleros, así que estén atentos.

-¿Qué le dirías a los lectores?

-Que pueden escuchar Elelepé en su plataforma preferida, no olviden compartir, agregar a sus listas, hacer historias etc etc. Si te gustaría colaborar directamente puedes descargar el disco en alta calidad desde bandcamp; www.juangronemeyer.bandcamp.com de esta manera apoyas directamente este proyecto autogestionado.