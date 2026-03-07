«Es espantoso»: Madres de víctimas del «psicópata de Alto Hospicio» expresan su dolor ante eventual beneficio al asesino de sus hijas

En declaraciones consignadas por Radio Cooperativa y Vilas Radio de Iquique, las madres de dos de las víctimas de Julio Pérez Silva, el «psicópata de Alto Hospicio» (en la foto), expresaron su dolor ante la posibilidad de que el asesino de sus hijas pueda ser beneficiado en caso de aprobarse definitivamente el proyecto que conmuta penas a criminales mayores por razones de salud.

Recordemos que el sujeto está condenado a cadena perpetua por la violación y asesinato de 14 jóvenes entre los años 1998 y 2001.

«No se imaginan. Uno empieza a elucubrar tantas cosas de cómo terminar con este hombre de una vez por todas, que no sea una pesadilla en nuestras vidas, en lo poco que me queda, al menos, de vida», declaró una de las mujeres a la emisora nacional.

«Él está viviendo como rey en la cárcel y más encima que tenga este beneficio, es espantoso para mí», agregó.

En tanto, la mamá de otra de las víctimas señaló a Vilas Radio de Iquique que «si lo dejan salir, es como matar a mi hija otra vez. A ella nadie le dio compasión».

La mujer contó además que cuando supo la noticia terminó hospitalizada: «Mi hijo tuvo que llamar a la ambulancia. Me faltaba el aire. Sentí que el Estado me estaba traicionando de nuevo», afirmó. Lee la nota completa de la radio iquiqueña a continuación:

El Ciudadano