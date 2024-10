“Es momento que las y los talquinos digamos basta al pan y circo”

Entrevista a Erna Maldonado, candidata Concejala por Talca. Erna se define como “una mujer trabajadora que quiere entregar sus esfuerzos en hacer crecer nuestra comuna y por sobre todo apoyar a la reconstrucción del tejido social frente al creciente individualismo que se ha fomentado sistemáticamente en nuestro país y en nuestra comuna”.

– ¿Cómo describiría su trayectoria política?

-Fui dirigente del centro de alumnos del Liceo B11 durante la dictadura, época en la que junto con organizaciones de derechos humanos luché porque se reestableciera la democracia en mi país. He estado vinculada a organizaciones de derechos humanos y ayuda social desde muy joven, especialmente organizaciones ligadas a la rama social de la iglesia católica. Desde el año 2015 soy dirigente sindical en mi trabajo, responsabilidad en la que he permanecido gracias al apoyo que mis compañeros de trabajo me han entregado. Esto es porque siempre defiendo los intereses de los trabajadores de la tienda, frente a los atropellos que desde el mundo empresarial se suelen desarrollar en contra de los empleados. No tengo problema con discutir cuantas veces sea necesario un problema, con tal de llegar a una solución, aunque muchas veces los jefes se enojan conmigo. Pero conozco mi rol de dirigente y lo cumplo al pie de la letra, por eso soy reconocida también por mis pares.

Soy militante del Partido Comunista desde mi adolescencia, en las Juventudes Comunistas. Si bien, como a muchas madres nos ocurre, durante un periodo de tiempo tuve que alejarme de la vida política, en cuanto mis hijos comenzaron a crecer e independizarse, volví a participar en las actividades políticas, en especial las vinculadas a los derechos humanos y luchas por la emancipación de las mujeres.

En el año 2023 fui presentada como candidata al Consejo Constitucional, lo que fue una experiencia muy constructiva, sobre todo por la alta investidura de este cargo y el trabajo que desarrollamos a nivel regional. Si bien no obtuvimos la victoria, los 16.371 votos fueron un verdadero hito para mi y para quienes confiaron en mi proyecto, ya que en aquella época no era muy conocida. Pero con una campaña honesta y de frente a la ciudadanía, con las manos limpias, logramos aportar al crecimiento de nuestra lista y sobre todo sentar un precedente electoral que hoy queremos continuar en el Concejo Municipal de Talca.

“Lograremos una victoria que refleje las verdaderas aspiraciones de la clase trabajadora y de la ciudadanía en general”

– ¿Cuál es la situación social de Talca?

-Lamentablemente, en Talca hemos sufrido una postergación durante décadas, la cual se puede ver claramente en casi cualquier sector de la ciudad. Veredas en mal estado, calles con los pasos peatonales sin pintar y en pésimo estado, ausencia de reconstrucción desde el terremoto en el casco histórico, establecimientos educativos en mal estado, narcotráfico, salud y vivienda, por dar ejemplos.

Pero pese a esto, actualmente tenemos autoridades que tienen otro tipo de prioridades, que malgastan fondos públicos en hacer favores a los amigos o en hacer fiestas que no resuelven las necesidades reales de la población. La actual administración municipal ha dejado de lado el resolver problemáticas como la salud, educación y encarecimiento de la vida, pero ha generado la costumbre de hacer viajes a la playa, a baños termales o ostentosas fiestas con los fondos de todas y todos. Pienso que es momento que las y los talquinos digamos basta al pan y circo, enfocándonos en llevar los recursos donde más se necesitan.

Si bien en nuestra ciudad no hay una tasa de desempleo alta, muchos de estos empleos son precarios e informales. Necesitamos apoyar iniciativas que promuevan la creación de empleos estables y dignos, el fortalecimiento de las cooperativas de trabajo y una comisión municipal que promueva los derechos de los trabajadores, creando mejoras reales en el ambiente laboral de la comuna.

– ¿Cuáles son sus ideas y propuestas para la ciudad?

-Mis propuestas giran en torno a fortalecer la justicia social, el bienestar de las y los trabajadores y mejorar la calidad de vida de todos los habitantes de Talca. Creo firmemente en la participación ciudadana, por lo que una de mis primeras acciones será promover la creación de asambleas vecinales donde se discutan las necesidades y prioridades de cada sector. Esto permitirá una relación más directa entre las autoridades y la comunidad.

En cuanto a la infraestructura, es crucial que el municipio se enfoque en resolver los problemas históricos de la ciudad. Propondré un plan de inversión pública para la reparación de calles y veredas, con especial énfasis en las zonas más postergadas. Además, debemos trabajar en un plan de reconstrucción de las zonas que aún están afectadas desde el terremoto del 2010.

Otro pilar fundamental es el acceso a una vivienda digna. Es inaceptable que tantas familias en Talca vivan en condiciones precarias, por lo que promoveré la creación de proyectos habitacionales que respondan a las verdaderas necesidades de la población y que no estén enfocados en el lucro de las inmobiliarias.

En educación, abogaré por mejoras sustanciales en la infraestructura de los colegios municipales y jardines infantiles, además de proponer un plan para mejorar las condiciones laborales de los trabajadores de la educación. También es urgente mejorar la salud pública. Trabajaré por que el municipio destine mayores recursos a los consultorios, postas rurales y hospitales para asegurar una atención rápida y de calidad para todos.

“En Talca hemos sufrido una postergación durante décadas”

– ¿Cree posible una victoria del PC en Talca?

-Absolutamente. La historia de nuestro partido está vinculada a las luchas sociales, y Talca no es la excepción. Hemos crecido considerablemente en los últimos años, ganando la confianza de la ciudadanía a través de propuestas serias, coherentes y con una vocación de servicio. La demostración de esto fue la victoria obtenida por nuestro candidato a alcalde, Sixto González Soto, en las primarias pasadas. Tenemos la confianza y vemos la posibilidad real de que Sixto y su equipo de concejales obtengamos una victoria este 26 y 27 de octubre. Talca necesita un cambio, y ese cambio no solo es posible, sino necesario. Las demandas de los vecinos y vecinas apuntan a soluciones reales para problemas que afectan a la mayoría trabajadora, y nosotros somos los que representamos genuinamente esos intereses. Estoy convencida de que, con el apoyo popular, lograremos una victoria que refleje las verdaderas aspiraciones de la clase trabajadora y de la ciudadanía en general.

– ¿Cómo ha transcurrido la campaña?

-Ha sido una campaña de mucho trabajo y de recorrer los barrios, escuchando a las personas y dialogando sobre sus preocupaciones. Me he encontrado con muchas familias que sienten que el municipio las ha abandonado. A pesar de la falta de recursos, el apoyo de la gente ha sido extraordinario. A diario me reúno con trabajadores, sindicatos, mujeres, jóvenes y adultos mayores que nos manifiestan su respaldo porque ven en nuestra candidatura una esperanza real para cambiar el rumbo de la comuna. Es una campaña basada en la cercanía con la comunidad, en la que no escatimamos esfuerzos para estar presentes en las actividades sociales y vecinales. Hemos hecho un trabajo honesto, de cara a la ciudadanía, y eso nos ha permitido conectar profundamente con las necesidades de Talca.

El Ciudadano