Escándalo en el fútbol femenino: Denuncian a kinesiólogo que inventó cuadros clínicos para abusar de jugadoras

Un total de siete jugadoras de fútbol femenino, algunas de ellas menores de edad, denunciaron ante la Fiscalía de Delitos Sexuales al kinesiólogo Ignacio Montano Guerrero, por abuso sexual .

La Fiscal Jefa de Delitos Sexuales, Fiscalía Sur, Yazmin Salech, señalaó que «en este caso se han realizado una serie de diligencias junto con las víctimas a fin de poder tomar las decisiones procesales pertinentes», consignó MegaNoticias.

El sujeto, conocido en la rama de fútbol femenino de Palestino, uno de los clubes más importante de la categoría; está siendo investigado por acoso.

El kinesiólogo usaba las sesiones gratis y regalos que les ofrecía a través de Instagram. Posteriormente, inventaba falsos cuadros clínicos para abusar de sus víctimas.

Todas relatan situaciones similares: sesiones en ropa interior, diagnósticos inexistentes de pubalgia con el pretexto de realizar tocaciones en sus genitales.

Una de las víctimas denunció que las hacía estar en ropa interior durante toda la sesión, y posterior a eso la hacía realizar ejercicios de pie sin el peto.

«Me sentí tonta, me falló en todos los sentidos, no me di cuenta que estaba abusando de mí, que estaba jugando conmigo, no me di cuenta a tiempo», cuenta una de las víctimas, identificada como Natalia en el reportaje.

«Palestino es un club grande que le da profesionalismo a sus jugadoras, entonces nunca me imaginé que iban a tener problemas así», manifestó.

Señaló que las sesiones se debían por una presunta pubalgia, también conocida como la hernia del deportista, es una lesión común entre deportistas que realizan actividades de forma diaria.

«Tratábamos una supuesta pubalgia que él me había dicho que tenía. Casi todas las sesiones fueron con guantes, una no, que ahí yo me alerté y dejé de ir. Se trataba de que el tenia que introducir sus dedos dentro de mi vagina para sentir un músculo que hay», relata al tiempo que manifestó que fue un momento «incómodo» pero que él le aseguraba que era necesario, para implementar un «tratamiento innovador».

Uno de los momentos que más le afectó fue cuando abusó de ella. Natalia relató que uno de los tratamientos involucraba que ella se metiera en una tina con hielo.

En ese momento, Montano Guerrero le pidió que se sacara la ropa interior, no obstante, Natalia se negó lo que generó que el hombre «perdiera la paciencia» e intentara besarla.

Tras ese momento, la joven decidió asistir a otro kinesiólogo, y descubrió que ninguna de las dolencias que le había manifestado Montano existía.

Al caso de Natalia, se suma Denisse Silva, quien denunció que conoció a Montano por Instagram y este le ofreció sesiones gratis a cambio de publicidad por las redes.

La joven fue a realizarse una evaluación física cuando este le pidió que se quedara en ropa interior.

«Íbamos a hacer una evaluación física y me pidió que me sacara la ropa y yo le dije que raro, nunca un kinesiólogo me ha pedido que me quede en ropa interior para hacer una evaluación física», señala, cita el reportaje.

En otro momento, denunció la joven, se le realizó un masaje descontracturante, y en ese caso, el kinesiólogo le tocó los glúteos de forma inapropiada.

15% de las futbolistas sufren comentarios inapropiados

El 15% de las futbolistas entre 21 y 25 años señala haber recibido en la industria del fútbol femenino comentarios inapropiados sobre su cuerpo, tales como silbidos o piropos, señala una encuesta realizada por la Asociación Nacional de Jugadoras de Fútbol Femenino.

Según consignó MegaNoticias, la encuesta se realizó en conjunto con la Universidad de Chile, en donde se reflejó, además, que casi la mitad de las encuestadas señalan que su mayor temor es ser acosadas durante su carrera.

«Cuando ocurre un caso detrás de esa cifra hay otros 10 casos que no se dicen porque por la poca cultura que hay muchas veces ni siquiera se reconocen estas conductas», indica Javiera Moreno del área de Género Anjuff, citada por el portal.