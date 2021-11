«Escondan a Alf»: Lluvia de críticas contra Jadue tras insensatos dichos sobre votantes de Parisi (ya se disculpó)

La candidatura presidencial del abanderado de Apruebo Dignidad, Gabriel Boric, ha sumado apoyos de varios partidos y líderes de oposición de cara a la segunda vuelta que disputará contra el ultraderechista José Antonio Kast, el próximo 19 de diciembre.

Sin embargo, se ha generado tensión entre el bloque y Partido de la Gente (PDG), a raíz de las declaraciones del alcalde y excandidato presidencial del Partido Comunista, Daniel Jadue, quien en el espacio en Youtube Sin Maquillaje se refirió a los votantes de Franco Parisi como “tremendamente individualistas y con poca conciencia de clase y que lo único que buscan es más plata en el bolsillo”.

«Daniel Jadue, por favor, dame una explicación para el tema de Franco Parisi”, le pidió el conductor del programa, César Abu-Eid, al alcalde de Recoletal

“Cuando uno mira las regiones en donde él destaca por votación son regiones profundamente mineras”, señaló Jadue, quien se refirió a un perfil realizado por una encuestadora acerca del votante Parisi, el cual revela que «más del 60% eran hombres entre 30 y 45 años, que es el perfil como del trabajador de las zonas mineras, que además tiene un acceso privilegiado a internet”.

“Y son tremendamente individualistas y con poca conciencia de clase y que lo único que buscan es más plata en el bolsillo. Es como con los bonos de término de conflicto en regiones como la segunda y la tercera, justamente donde están las mineras más grandes. Y Parisi efectivamente lo que ofrecía era poner más plata en el bolsillo de cada uno”, dijo en el espacio de YouTube.

A juicio de Jadue, “es gente que se mueve por este tipo de intereses. Yo por ejemplo no creo que sea el tema migratorio, no lo evalúo así, y tampoco el tema de la seguridad, porque no son comunas en donde hayan problemas absolutamente desbordados de seguridad, sino que creo que es por un individualismo exacerbado, en donde es gente que mira solo por su bolsillo y se moviliza solo y nada más que por esos intereses”.

Parisi y PDG contra Jadue

Las declaraciones del edil aluden a los 899.230 votantes que optaron por Franco Parisi, quien se posicionó en el tercer lugar de las preferencias con un 12,8% durante las elecciones del pasado domingo.

De hecho, el excandidato presidencial del Partido de la Gente replicó las palabras del edil a través de redes sociales.

Siguen sin entender nada. ¿Cuánto gana de alcalde y por sus propiedades? @danieljadue no le faltes el respeto a casi 1 millón de chilenos.https://t.co/XoE85t2SrG — Franco Parisi (@Parisi_oficial) November 26, 2021

“Siguen sin entender nada. ¿Cuánto gana de alcalde y por sus propiedades? @danieljadue no le faltes el respeto a casi 1 millón de chilenos”, expresó.

A través de un video que subió a sus redes sociales emplazó directamente al edil comunista.

“Tú tenis un sueldo de 6 millones mensuales, cinco departamentos. Todos sabemos el chiste del comunista que cuando tiene dos cosas, una para él y otra para el partido, tenis cinco, cuándo los repartís (sic)”, indicó.

“Si tienes problemas con Boric porque la derecha lo ayudó a pasar la primaria y ganarte a ti, bueno, pelea con él. por favor, no te metas con la gente del PDG y menos con la gente del norte. Y lo único que hace la elite política a la que tú perteneces, es sacarle la plata a partir de impuestos y mentiras. Pelea con Boric, pero con la gente del PDG no te metas”, afirmó Parisi.

Declaraciones similares ofreció Luis Moreno, presidente del Partido de la Gente (PDG), quien indicó que Jadue «no ha entendido nada de lo que pasó este domingo”.

“Yo creo que él está muy alejado de la realidad, no comparto la opinión aunque sea personal de él”, indicó a La Tercera.

Al ser consultado sobre si esas declaraciones podrían afectar en un eventual apoyo de los adherentes de Parisi a Boric para la segunda vuelta presidencial, aseguró que “puede ser, pero más allá de eso los votantes del PDG están cansados de las peleas de izquierda y derecha, de que les mientan. Yo creo que el votante de Parisi quiere propuestas claras. Acá no es que el votante o el partido se vaya a la derecha o a la izquierda extrema. Los candidatos tendrán que acercarse ellos al centro, a los votantes de Franco con propuestas”.

Adicionalmente, el timonel del PDG envió un mensaje al alcalde Recoleta: “Yo creo que Jadue debe preocuparse de su municipalidad en vez de hacer comentarios al voleo que van a perjudicar la candidatura de su sector”.

“Fue algo que le pesó en contra también en su candidatura en las primarias. Hacer comentarios que le fueron restando y al final perdió las posibilidades”, agregó.

¿En riesgo apoyo a segunda vuelta?

La polémica sobre las declaraciones de Jadue llegó a las redes sociales, donde varios políticos y usuarios cuestionaron al alcalde de Recoleta y advirtieron que sus dichos pueden afectar el apoyo de los adherentes de Parisi a Boric en segunda vuelta.

El diputado Diego Ibáñez le planteó al representante del PC que» nuestro rol es sumar y convencer de que otros lazos sociales sí son posibles».

Estimado compañero @danieljadue, en el Chile del sálvense quien pueda, nuestro rol es sumar y convencer de que otros lazos sociales sí son posibles.



Más que reprochar al pueblo x no parecerse a las propias fantasías militantes, ahora hay que unir, convencer y ganar 🌳 — Diego Ibáñez (@diego_ibanezc) November 26, 2021

«Estimado compañero @danieljadue, en el Chile del sálvense quien pueda,nuestro rol es sumar y convencer de que otros lazos sociales sí son posibles. Más que reprochar al pueblo x no parecerse a las propias fantasías militantes, ahora hay que unir, convencer y ganar», indicó en un mensaje publicado en Twitter.

En un día, Jadue le demostró a Boric que puede ahuyentar los 900 mil votos de Parisi, y que si le da la gana, no le transfiere en segunda vuelta los 600 mil que sacó en la primaria. Jadue manda. #jadue November 26, 2021

El doctor en Ciencia Política y profesor del UTALCA, Mauricio Morales, manifestó, que «En un día, Jadue le demostró a Boric que puede ahuyentar los 900 mil votos de Parisi, y que si le da la gana, no le transfiere en segunda vuelta los 600 mil que sacó en la primaria.

«Jadue manda», subrayó.

O el PC es el Fredo del año perjudicando la opción de gobierno que tiene o es el Vito del año y no quiere que gane Boric. No hay opción alternativa. https://t.co/SVmaz4EVO6 — Alberto Mayol (@AlbertoMayol) November 26, 2021

«O el PC es el Fredo del año perjudicando la opción de gobierno que tiene o es el Vito del año y no quiere que gane Boric. No hay opción alternativa», planteó el sociólogo, escritor, profesor de la Usach y cofundador proyecto La Cosa Nostra, Alberto Mayol

Conozco a muchos votantes de Parisi que principalmente lo hicieron aburridos de actos de corrupción transversales de derecha e izquierda. La corrupción y la impunidad es un tema importante para esos votantes. A veces hay que bajar de la nube para saber lo que está pasando. — Carlos Gajardo Pinto (@cgajardop) November 26, 2021

Por su parte, el abogado y ex fiscal Carlos Gajardo, destacó que «la corrupción y la impunidad es un tema importante», para los 899.230 votantes que optaron por Franco Parisi.

En el caso de Hans Hanzinho, el director de Gamba, descartó que exista un complot por parte de Daniel Jadue, para que Gabriel Boric no gane la segunda vuelta frente a José Antonio Kast.

Leo teorías de que Jadue no quiere que gane Boric. Amigos, NO. La realidad es más simple y absurda de lo que aparenta. Jadue simplemente es torpe, el 90% de sus frases weonas las ha dicho en el programa del pelao fogonero que lo bandejea pa sacarle cuñas malas — Hans (@Hanzinho) November 26, 2021

«Leo teorías de que Jadue no quiere que gane Boric. Amigos, NO. La realidad es más simple y absurda de lo que aparenta. Jadue simplemente es torpe, el 90% de sus frases weonas las ha dicho en el programa del pelao fogonero que lo bandejea pa sacarle cuñas malas», planteó.

Jadue: «No he querido faltarle el respeto a ningún votante»

A raíz de la polémica generada, Daniel Jadue utilizó sus redes sociales para reconocer un “error” en sus dichos contra los adherentes de Parisi.

“Por supuesto que no he querido faltarle el respeto a ningún votante”, afirmó el alcalde de Recoleta.

Por supuesto que no he querido faltarle el respeto a ningún votante. Lo que dije fue un error. Es el momento solo de abrazar el gran proyecto de transformación que representa @gabrielboric. Aquí no me pierdo ni un minuto, porque lo que está en juego es el futuro de Chile! — Daniel Jadue (@danieljadue) November 26, 2021

“Lo que dije fue un error”, agregó. Y afirmó que “es el momento solo de abrazar el gran proyecto de transformación que representa Gabriel Boric. Aquí no me pierdo ni un minuto, porque lo que está en juego es el futuro de Chile!”.

Boric se desmarca de los dichos de Jadue

El candidato presidencial de Apruebo Dignidad, Gabriel Boric, se desmarcó de los dichos de su competidor de primarias.

“Yo no creo que tenga razón (Jadue), hay diferentes maneras de plantearlo. Plantearlo como arrebato individualista no corresponde, son distintas necesidades que tiene la gente en las comunas, barrios y regiones que son legítimas, y debemos ser capaces de convocarlos”, afirmó.

Es más, Boric aseguró que ya han sostenido diálogo con el equipo de trabajo de Franco Parisi. “Hemos estado conversando con personas del comando de Parisi porque hay ideas que nos han hecho sentido. Con él no directamente, pero haremos los esfuerzos a conversar con todos quienes estén dispuestos a dialogar”, dijo el también diputado por Magallanes.

Guillermo Teillier, presidente de PC, también se desmarcó de los dichos de Daniel Jadue y describió al votante de Parisi como “muy parecido al votante general que está expectante respecto de qué es lo que va a pasar en el país, porque muchos de ellos son personas que, a lo mejor está mal dicho, pero son personas que necesitan o piensan que deben tener un mayor poder adquisitivo ante la situación actual, por eso que se está produciendo por ejemplo y hay tanta expectación por el cuarto retiro”.

El timonel del PC agregó que “son personas que están cansadas de abusos, muchos de ellos y lo que nos distingue es que ellos dicen que no son de izquierda o de derecha o hay gente de izquierda y de derecha, pero son independientes. Bueno, tenemos que conversar con ellos, nosotros vamos a ir a conversar también con ellos, si nos vamos a encontrar y nos vamos a ir a jugar en la zona norte del país, donde Parisi ganó y ganó con holgura”.

En esa línea, aseguró que “vamos a conversar, pero tenemos que conversar con ellos, no tanto con las direcciones nacionales (del Partido de la Gente) que también es importante, pero conversar abajo, donde se tiene que conversar y donde se tienen que transparentar las posiciones en las conversaciones”.

“Yo creo que es una opinión de él. Hay que matizarla dentro de todo el contexto que se está dando en una campaña, no es otra cosa, pero el partido tiene la determinación de ir a conversar con todo el mundo y en eso estamos acompañando a Gabriel Boric”, afirmó el presidente del PC.

Boric dipuesto a modificar programa

La directiva del PC sostuvo una reunión con parlamentarios en ejercicio y electos del partido, para abordar resultados elecciones y concordar acciones de trabajo para apoyar campaña presidencial del candidato de Apruebo Dignidad.

Al respecto, Teillier se refirió a posibles modificaciones al programa del conglomerado, ante las incorporaciones de nuevas figuras en el equipo económico y político de Gabriel Boric y la necesidad de convencer a el electorado de centro.

“Nosotros estamos dispuestos a conversar sobre temas programáticos. No hay ni tiempo para ir a discutir un nuevo programa, eso no va a ser así, para que quede claro. Hay un programa de Apruebo Dignidad y ese es el programa”, sostuvo.

Teillier expuso que “hay temas que indudablemente se pueden conversar, incluso perfeccionar como lo ha dicho Boric. Porque son puntuales las cosas que se han hablado, por ejemplo, el tema de la delincuencia, porque para decir la verdad, nosotros en ese tema nos ha faltado argumentación”.

“En el programa de Boric viene, pero a lo mejor en otro programa viene mejor, bueno eso no es ningún problema en conversarlo. Y en temas medioambientales también, esas son cuestiones, incluso algunas de sentido común, no nos vamos a oponer nosotros a discutir. No, eso está muy bien, pero nosotros creemos que lo principal hoy día no es tanto un elemento aquí y otro acá, lo principal son problemas políticos en el país”, señaló.

Consultado por los dichos de Teillier, Gabriel Boric manifestó que “en primer lugar nosotros hoy tenemos el deber y convicción de convocar no solo a quienes nos apoyaron, sino también a quienes por diversas razones no votaron por nosotros. Debemos escuchar para incorporar las buenas ideas para enfrentar los desafíos que tiene Chile. Necesitamos una unidad nacional. En Chile hay muchas necesidades”.

En una actividad donde oficializó a la ex presidenta del Colegio Médico, Izkia Siches como su jefa de campaña, aseguró que antes del 19 de diciembre «lo que vamos a hacer es escuchar y cuando uno escucha no puede ser que te entre por un oído y te salga por el otro. Es escuchar las buenas ideas, que hay muchas buenas ideas, acá como decía Izkia, para enfrentar los desafíos que tiene Chile en el presente y en el futuro necesitaremos de una gran unidad nacional, entonces por supuesto que en Chile hay muchas necesidades».

“Lo he conversado con Guillermo y con el PC, hoy día no solo por la realidad del Congreso, también para ganar en segunda vuelta, tenemos que acoger las buenas ideas de otras candidaturas y ya lo estamos haciendo. Nos hemos reunido con el equipo de Yasna Provoste, de Marco Enríquez-Ominami y de organizaciones sociales. También con equipos programáticos para llegar a consensos en materia de pensión, reactivación económica, salud y tributaria. Por supuesto que vamos a hacer modificaciones ¿Si no para qué uno habla?”, enfatizó.

El legislador resaltó algunos elementos de su programa respecto al sueldo mínimo, pensiones y salud, entre otros, enfatizando que su eventual gobierno busca proponer «un Estado que cuida y que acoja y en eso quienes vieron en Franco Parisi una alternativa, por supuesto que van a ser convocados y escuchados por nosotros».

