«Eso es el pesimismo ideológico»: Presidente Gabriel Boric emplazó a medios de derecha por cobertura económica

POR JORDANA SILVA CORREA

Durante la tarde del pasado jueves 6 de febrero, el Presidente de la República Gabriel Boric, manifestó desde su cuenta X su profunda molestia ante un enunciado noticioso que abordaba la baja ante el empleo formal: “Cierre en 26,4% en 2024: Empleo informal cae a su menor nivel en tres años, pero expertos dudan que marque tendencia”, se lee en el titular del artículo en cuestión.

Ante lo cual, el mandatario emplazó en su redes sociales «Cómo transformar una buena noticia (baja del empleo informal) en una mala desde los medios de la derecha económica. Eso es el pesimismo ideológico”, con el objetivo de criticar los focos noticiosos de ciertos sectores de la prensa.

Sin embargo, esto no quedó aquí, ya que, Boric publicó un segundo posteo afirmando que «para que no quepa duda, al lado ponen la opinión de un economista ex ministro de Hacienda y Economía criticando la reforma de pensiones. Solo se les olvidó añadir que es ex ministro de la dictadura».

Tras lo ocurrido, las palabras del mandatario han generado un intenso debate en redes sociales.

https://twitter.com/GabrielBoric/status/1887591629634040260