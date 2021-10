«Eso se llama ser cara de palo»: Senador De Urresti pregunta al ministro de Cerda ¿qué hizo con su 10%?, porque se lo niega a miles de chilenos

Este miércoles, se lleva a cabo en la Comisión de Constitución del Senado, el debate sobre el proyecto de ley del cuarto retiro del 10% de las AFP, en el que participó el ministro de Hacienda, Rodrigo Cerda, así como el titular del Trabajo, Patricio Melero, y el superintendente de Pensiones, Osvaldo Macías.

Durante la sesión, los miembros del Gabinete centraron sus intervenciones en explicar los graves daños a la economía que según La Moneda produciría el retiro de fondos previsionales.

Fue en ese momento, cuando el senador socialista Alfonso De Urresti interpeló al ministro Cerda, quien en días pasados confesó había realizado el primer retiro del 10% de las AFP, a pesar de ser un aférrimo opositor a esta iniciativa.

“En ese momento yo no estaba en el Gobierno y lo pude hacer”, afirmó en aquella oportunidad.

“Yo me imagino que gente que tiene altas rentas y que hizo este retiro… deben haber algunas personas, no sé si usted conoce a alguien, traspasaron estos fondos a las cuentas corrientes. Yo no sé si usted tiene la experiencia o conoce esta situación”, dijo el parlamentario.

“Quien hoy es ministro de Hacienda (…) se le debiera caer la cara de vergüenza de haber sostenido permanentemente que esto era una mala política, que era pernicioso para la economía, para el funcionamiento del país…”, alcanzó a señalar De Urresti antes de ser interrumpido por el presidente de la Comisión, Pedro Araya, quien le pidió a esperar la exposición para hacer preguntas.

Cuando retomó la intervención, De Urresti le consultó al titular del ministerio de Hacienda qué había hecho con el 10%, debido a que se niega a permitirle a los chilenos esa opción, mientras que él pudo realizarla sin ningún problema

“Me gustaría preguntarle al ministro, con toda claridad, qué hizo con su 10%, porque se lo niega a miles de chilenos, pero él lo hizo, entonces eso se llama ser cara de palo”, le espetó el socialista.

SEGUIR LEYENDO: Comisión de Constitución del Senado inicia debate sobre cuarto retiro del 10%

A pesar de las preguntas, el ministro Cerda decidió continuar con su exposición y no responder a la solicitud del senador.