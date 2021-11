«Estamos en una ola de casos activos de Covid-19»: Advierte Jefe de Unidad de Pacientes Críticos del Hospital Barros Luco

El jefe de la Unidad de Paciente Crítico del Hospital Barros Luco, Luis Castillo, advirtió que el país atraviesa una «franca ola de casos activos que ha ido creciendo», al referirse a la situación actual de la pandemia de Covid-19.

El médico también afirmó también que existen casos que requieren hospitalización en cuidados intermedios e intensivos, por lo que proyecta que lleguemos a 650 pacientes con coronavirus en los próximos día

Recordó que desde septiembre se ha venido obserbando un sostenido aumento de casos nuevos de Covid-19, lo que ha conllevado en las últimas semanas al alza en la ocupación de camas críticas a nivel nacional, que sólo en la última jornada llegaron a los 573 hospitalizados en UCI, la cifra más alta desde hace tres meses.

En esta línea, el también ex coordinador de las camas críticas de la red de salud público-privada declaró a La Tercera que «estamos en una franca ola de casos activos que ha ido creciendo, pero también los casos que requieren hospitalización en cuidados intermedios o intensivos. La proyección es que lleguemos a los 650 pacientes Covid en camas UCI en los próximos 10 días. O antes».

«Cuando miras y analizas los casos, el 40 o 50 por ciento de las personas es gente no vacunada o con esquemas de inmunización incompleto. El manto protector que produce la vacuna es muy grande, si no fuera por él estaríamos con muchísimos casos más. Hay un foco que bordea a 1.100.000 personas que no se han vacunado y mucha gente ya está pensando en aumentar las restricciones para esas personas, porque ponen en riesgo a muchos», subrayó.

Aunque el experto indicó que «la baja de los pacientes Covid ha sido importante», de cerca de un 70 por ciento, señaló que las unidades críticas están actualmente con pacientes con otro tipo de patologías.

«Estamos conviviendo con las dos realidades», dijo y planteó que «los pacientes contagiados van entre el 30 a 40 por ciento del total, muchísimo menos que hace seis meses, cuando tuvimos 3.700». Sin embargo, a su juicio, «el aumento que se prevé no representará un gran estrés para el sistema».

Castilló proyectó que «el foco en las próximas semanas será la Región Metropolitana y Valparaíso».

«Se alertó a ambas regiones y a la de O’Higgins de que no solo deben mantener el número de camas UCI, sino que tienen que aumentarlo, para mantener un margen de manejo y seguridad», indicó al tiempo que señaló que el Ministerio de Salud declaró alerta amarilla en dichas zonas.