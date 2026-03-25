«Están recién empezando y ya están dejando la escoba»: Alcaldesa de Hualaihué que votó por Kast lo llamó a «hacer la pega como corresponde»

En un apasionado video que ha sido ampliamente difundido en las redes sociales, la jefa comunal de la localidad -ubicada en la Provincia de Palena, Región de Los Lagos- reconoció que, a pesar de votar por Kast, está "indignada y preocupada" por el alza de los combustibles, que afectaría entre otras cosas, la tarifa del transbordador que conecta a su comuna con Puerto Montt.

«Están recién empezando y ya están dejando la escoba»: Alcaldesa de Hualaihué que votó por Kast lo llamó a «hacer la pega como corresponde»
Absalón Opazo

La alcaldesa de Hualaihué, Cristina Espinoza (Independiente, electa con apoyo de Renovación Nacional), hizo un llamado desesperado al Presidente Kast a «hacer la pega como corresponde» y pensar en la «gente más humilde» ante la fuerte alza que experimentarán los combustibles tras la intervención del Mepco por parte del gobierno.

En un apasionado video que ha sido ampliamente difundido en las redes sociales, la jefa comunal de la localidad -ubicada en la Provincia de Palena, Región de Los Lagos- reconoció que, a pesar de votar por Kast, está «indignada y preocupada» por la situación actual.

«Quiero hacer un llamado al gobierno, porque no me puedo quedar ajena a lo que está sucediendo con el alza del combustible. Quiero decirles, desde las comunas más apartadas, ¿qué es lo que están pensando ustedes con esta subida del combustible?», planteó la alcaldesa.

Seguidamente, afirmó que «a nosotros nos afecta el tema de los transbordadores, nos afecta en todo lo que es el tema de los alimentos, que tienen que venir de Puerto Montt hacia la provincia de Palena».

«Entonces yo le quiero preguntar a este Presidente, que yo también asumo que le di el voto a este caballero pensando que todo iba a ser para mejor, estamos recién comenzando ¿y ya están dejando la escoba, especialmente con la gente más humilde?», manifestó.

La autoridad comunal reiteró que «cuantas veces sea necesario, voy a levantar la voz mil veces. A pesar de que voté por este Presidente de la República, las consecuencias las vamos a empezar ya a pagar desde ahora, y no las está pagando la gente que tiene plata, especialmente las autoridades, las están pagando la gente que vive el día a día».

«Yo estoy preocupada porque mi comuna vive de los productos del mar, de la recolección de mariscos, de la pesca, y eso solo es en una determinada fecha, después tenemos nosotros que lidiar el día a día para poder ayudar a nuestra gente», añadió la alcaldesa de Hualaihué.

Por todo lo anterior, llamó a las actuales autoridades a «que realmente se pongan no tan solo la mano en el corazón, sino que hagan la pega como corresponde (…) no nos vengan aquí, recién empezando el gobierno, a matarnos desde un comienzo».

¿Qué va a pasar con el transbordador?

Un aspecto que preocupa especialmente a la comunidad de Hualaihué es la tarifa del transbordador.

Al respecto, la alcaldesa Cristina Espinoza aseguró que «a nivel provincial, todos los alcaldes yo creo que van a estar de acuerdo en esto (…) tienen que pensar que el transbordador también va a subir su tarifa, entonces comprométanse que el transbordador mantenga su tarifa, porque si esta sube, suben también las cosas que se comen en el día a día».

«Reitero mi llamado a este Presidente que le di el voto, pero tengo rabia de lo que está sucediendo, tengo rabia de estas autoridades que están recién empezando y ya están dejando la escoba. De verdad estoy muy indignada y preocupada por mi gente», recalcó la jefa comunal. Mira el video a continuación:

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