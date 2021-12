«Estoy seguro que no quiere eludir el pago»: Kast defiende a Parisi por deuda de pensión alimenticia y Boric señala que es un «nuevo portazo a las mujeres de Chile»

El candidato presidencial del Partido Republicano, José Antonio Kast, defendió este viernes a Franco Parisi, quien cuenta con una deuda de pensión alimenticia que supera los $207 millones.

En declaraciones a la prensa, Kast señaló que el excandidato presidencial «no ha llegado a un acuerdo con la familia» pero que está seguro que «no quiere eludir el pago, lo que quiere es ver si el pago es justo o no»,

«Yo estoy claro de que él debe querer solucionar el problema y no han llegado a un acuerdo con su familia. el tiene clara consciencia de que las pensiones tiene que pagarla, debe estar en eso supongo, debe preguntársele a Fraco Parisi, pero yo creo que una persona que saca un millón de votos, es alguien que es reconocido. Estoy seguro que no quiere eludir el pago, lo que quiere es ver si el pago es justo o no, o al menos es lo que él ha dicho», recalcó el candidata de ultraderecha, según consignó T13.

Cabe recordar que la deuda del líder del Partido de la Gente, por pensión alimentaria, podría superar la cifra de $300 millones, contando los gastos médicos y otras diligencias realizadas.

La abogada de la expareja de Parisi, Marisol Valladares, ha recalcado que no existe ningún acuerdo entre su clienta y Parisi, así como ha señalado en reiteradas ocasiones que no se ha recibido ningún abono, contrario a lo que ha dicho el candidato.

Por otra parte, Kast comentó que “tenemos políticas públicas bastante similares con Franco Parisi. Disminuir el Estado, combatir el nepotismo, combatir los apitutados, bajar la carga tributaria en la medida de lo posible. Son causas muy comunes que claramente no coinciden con las propuestas públicas de Gabriel Boric».

«No se puede tener doble estándar»

Durante una rueda de prensa, el candidato por Apruebo Dignidad, Gabriel Boric, fue consultado por los dichos de Kast, con referencia a la pensión de alimentos que tiene el líder del Partido de Gente.

En este caso aseveró que «no puede tener un doble estándar» sobre el tema de la deuda de pensión de alimentos.

«Las deudas de pensiones se tienen que pagar, no hay excusas al respecto. Sea quien sea la persona involucrada uno no puede tener un doble estándar en la materia porque esté en búsqueda de apoyo», expresó durante una rueda de prensa, cita T13.

De igual forma, recalcó que con este tema, son las mujeres las más perjudicadas, por lo que la opinión de Kast es un «nuevo portazo» a las chilenas.

«Hoy día venir a relativizar esos temas me parece que es grave y es un nuevo portazo a las mujeres de Chile como ya nos ha venido acostumbrando el candidato José Antonio Kast», cerró.

Hasta el momento, ambos candidatos tienen confirmada su asistencia al programa en Youtube Bad Boys de Franco Parisi (5 y 7 de diciembre).

Críticas en redes sociales

Las declaraciones de Kast fueron repudiadas en redes sociales y le recordaron al republicano y a Parisi, que las pensiones son decididas por la Justicia y que se tienen que cumplir.

