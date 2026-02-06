Estrenan memoria audiovisual de la Escuela de Mediación de Cine Treile Media para educadores de La Araucanía

Desde Icalma, Pitrufquén, Chol-Chol, Cunco, Villarrica, Loncoche, Puerto Saavedra, Freire, Padre las Casas y Temuco, profesores/as, educadores/as y artistas de la región de La Araucanía se reunieron cada sábado de noviembre y diciembre de 2025 en distintos espacios, convertidos en casas para aprender de películas en Temuco.

Con la colaboración de Dibri UFRO, Txempeyem y Mapuzuguletuaiñ, Extensión UCT, Filmoteca y el Sitio de memoria Miraflores 724, las sesiones se iniciaron con Diego Olivares, coordinador de Filmoteca UFRO quien hizo un recorrido por el cine y su “linaje tecnológico” o materialidad, invitando a la reflexión sobre la importancia de preservar los archivos familiares y comunitarios desde perspectivas regionales.

La segunda sesión trajo a Temuco al cineasta Juan Cáceres, director y guionista de los largometrajes de ficción “Perro Bomba” y “Kaye”, su más reciente película que tiene por protagonistas a niñas de una mega toma de Cartagena.

Luego, la educadora mapuche Silvia Calfuqueo presentó la experiencia de más de 15 años como Escuela de Cine y Comunicación Mapuche Aylla Rewe Budi, presentando el cortometraje ‘Taiñ Rvpv / Nuestro camino’ en el primer módulo dedicado al Mapudungun en el audiovisual.

Calfuqueo propuso metodologías didácticas para el uso de la lengua mapuche, reflexionando sobre la importancia de su uso en quienes habitan el territorio ancestral mapuche, y cerrando con un ejercicio de realización de cortometrajes con celulares haciendo uso de las palabras en mapudungun que conocía cada asistente.

En tanto, el cine mapuche experimental y autoral fue presentado con el trabajo de la cineasta Kati Antivilo y su cortometraje “La raíz de mis días”. Ella realizó un ejercicio de memoria familiar sonora, trayendo al presente la sensibilidad y las imágenes que arrastran esos recuerdos, así como las múltiples maneras de expresar en el trabajo cinematográfico y audiovisual.

“Trato de generar imágenes impuras que se vuelven más expresivas. Lo que importa es la forma en que se abordan los temas”, señaló la también fotógrafa y editora.

Por su parte, el audiovisual regional fue representado con el trabajo del antropólogo visual Nabil Rodríguez, académico con vasta trayectoria que presentó la trilogía documental “El Valor de la Semilla: Poñi, semilla ancestral”; “Pewen Milanario de Icalma”; y “Kingwa y la diversidad de cultivos”, compartiendo la investigación-acción participativa y la importancia de trabajar con conocimiento y pertinencia del territorio que se habita.

Educadora mapuche Silvia Calfuqueo.

Uso del mapudungun

El uso del mapudungun en el audiovisual tuvo su segundo módulo con la educadora mapuche Paula Huenumilla, quien compartió la experiencia del Instituto de la lengua mapuche Mapuzuguletuaiñ y Txempeyem y sus estrategias para llevar al cotidiano el uso del mapudungun.

Ejemplo de lo anterior es la cápsula “Oh, chemu am petu txuyufimi ti kuntxo? (2019)” en la que doblaron al mapudungun la icónica escena de la “Maldita lisiada” y con la que buscaban “romper con esa visión tan sacra en que se tenía por esos años al mapudungun por parte de algunas personas”.

El módulo final tuvo por nombre “Conocer para apreciar, apreciar haciendo: stop motion” con una primera parte facilitada por Lorena Salas, socióloga, antropóloga y realizadora audiovisual, que presentó metodologías para realizar guiones participativos.

Posteriormente, Tanu Araya, montajista y realizador audiovisual radicado en Temuco, presentó la técnica del stop motion, dando como resultado en un día el cortometraje ‘Opilión’, co-creado por los y las asistentes a esta formación. Una crítica al sistema de consumo y las posibilidades de la vida en medio de la crisis capitalista.

La interculturalidad no es imposición cultural

El proyecto contó con la asesoría pedagógica intercultural de Jaqueline Caniguan, lingüista mapuche, investigadora y académica, quien señala que las relaciones interculturales se entienden como interacciones, diálogos y vínculos entre personas o grupos de diferentes culturas, donde se promueve la conversación, el respeto y la equidad, evitando la imposición cultural y promoviendo el reconocimiento de grupos minorizados.

Este último aspecto fue el que destacó en esta experiencia, “dado que si bien hay participantes de origen mapuche, también hay participantes no mapuche, quienes desarrollan sus labores en contexto mapuche y cuyas historias de vida dan cuenta de prácticas culturales chilenas, razón por la que la promoción constante de las relaciones interculturales durante las actividades es parte de la propuesta de trabajo”.

El equipo de trabajo de la Escuela de Mediación de Cine creado por la productora audiovisual Treile Media está conformado por Ange Cayuman en la coordinación general y co-producción; Morín Ortiz en comunicaciones y co-producción; Felipe Cona en realización audiovisual; Valentina Veechi en administración; Mawun Pichinao en diseño gráfico; y Jaqueline Caniguan en asesoría pedagógica intercultural.

El proyecto fue financiado por el Fondo de fomento Audiovisual, formación de públicos para el audiovisual, modalidad formación en mediación audiovisual, convocatoria 2025.

Mira a continuación la Memoria Audiovisual de la Escuela de Mediación de Cine Treile Media: Ruka ñi kimngepeyüm negumad dungu / La casa para aprender de películas.