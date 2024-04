Estrenan serie documental que busca explorar la ciencia detrás de la Cultura Chinchorro

La Cultura Chinchorro es conocida a nivel mundial por su sofisticado sistema de momificación, el que junto con sus asentamientos, fueron declarados Patrimonio Mundial por la UNESCO el 27 de julio de 2021.

La Universidad de Tarapacá (UTA) es la institución encargada de custodiar este patrimonio y sus académicos han desarrollado diversas investigaciones en torno a este pueblo.

En este contexto, la casa de estudios nortina acaba de lanzar una serie documental llamada “Más allá de Chinchorro”, conducida por el investigador Bernardo Arriaza, quien es académico del Instituto de Alta Investigación de la UTA.

“Este trabajo es un nuevo aporte que generamos como Universidad con la idea central de entusiasmar a los chicos en la ciencia, en el descubrimiento de las cosas de la vida y sobre todo para que aprecien también lo que es esta cultura milenaria, que son nuestras raíces culturales”, afirmó Arriaza, quien es el director del Centro de Gestión Chinchorro de la UTA.

La serie consiste en 5 capítulos donde se presentan diversas entrevistas con académicos, científicas, artistas y artesanas, quienes compartieron su visión sobre esta cultura ancestral desde sus respectivas disciplinas, con el objetivo de incentivar y acercar a los jóvenes al estudio de este Patrimonio Mundial.

El investigador apunta que este pueblo de cazadores recolectores aún alberga secretos difíciles de desentrañar. Su sistema de momificación ha sido ampliamente investigado y se continúa en ello por parte de los científicos interesados en los primeros habitantes de quienes existen vestigios en la zona norte de Chile.

De esta manera, los investigadores de la UTA trabajaron durante 10 años en la preparación del expediente que finalmente permitió respaldar científicamente la solicitud de declaratoria hecha por Chile.

En tal sentido el Doctor Bernardo Arriaza, explicó que “la investigación fue fundamental, ya que los restos de los chinchorros no son visibles a simple vista. Es una arqueología no monumental, del subsuelo. Por ello, diversos estudios realizados a lo largo de los años, y publicados en revistas especializadas, han contribuido a generar nuevos conocimientos sobre este pueblo. Sin la investigación, el expediente chinchorro no hubiese tenido un respaldo científico adecuado y hubiese sido muy difícil haber logrado que fuera patrimonio cultural de la humanidad”.

Los capítulos de la serie se encuentran disponibles en el canal de Youtube de la Universidad: @utaplay

Dr. Bernardo Arriaza (UTA)

