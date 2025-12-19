Hito para la astronomía chilena: estudiante UV es Embajadora ALMA 2026

La estudiante de Doctorado en Astrofísica del Instituto de Física y Astronomía de la Universidad de Valparaíso, Carla Cornil-Baïtto, marcó un nuevo hito en la historia de la astronomía chilena al ser seleccionada como embajadora ALMA 2026, un reconocimiento de alcance internacional que distingue a jóvenes científicas y científicos con alto potencial y liderazgo en radioastronomía.

El nombramiento fue otorgado por el North American ALMA Science Center, a cargo del National Radio Astronomy Observatory, en un contexto altamente competitivo que convocó a cientos de postulantes de diferentes países, de los cuales solo seis fueron elegidos a nivel mundial para el proceso 2026, convirtiendo a Cornil-Baïotto en la primera estudiante chilena en asumir este rol.

Durante el próximo año, la investigadora —integrante del Núcleo Milenio MINGAL— asumirá la representación de Chile en el programa, liderando talleres dirigidos a la comunidad científica nacional con el fin de fortalecer la formulación de propuestas de observación, así como la reducción y análisis de datos obtenidos con ALMA.

Las actividades tienen por objetivo ampliar las capacidades técnicas y el acceso a la infraestructura astronómica más avanzada del mundo.

Carla cuenta con una trayectoria que da cuenta de un fuerte compromiso con la investigación y la formación científica. Actualmente lidera dos propuestas ALMA y participó en la organización de la primera escuela de usuarios de ALMA realizada en Chile.

Además, como parte del programa, realizará estadías en el National Radio Astronomy Observatory, en Estados Unidos, donde recibirá capacitación especializada y presentará avances de su trabajo académico.

El programa de Embajadores Alma considera además apoyo económico para movilidad científica y actividades formativas, reforzando el impacto del rol que asumirá Cornil-Baïtto el próximo año.

Su nombramiento no solo destaca su trayectoria personal, sino que también consolida el liderazgo de Chile en la astronomía internacional y abre nuevas oportunidades para futuras generaciones de investigadoras e investigadores.