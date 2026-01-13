Estudiantes de la U. Austral de Chile dijeron presentes en convención COP30 de cambio climático realizada en Brasil

Dos estudiantes que forman parte del Programa de Honor en Ambiente, Sociedad y Cambio Climático (PHAS) de la Universidad Austral de Chile (UACh) viajaron desde Valdivia a la ciudad de Belém do Pará en Brasil, donde se realizó en el mes de noviembre la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre Cambio Climático COP30.

Esta ciudad que es puerta de la Amazonía también es conocida por la histórica Convención de Belém do Pará, tratado firmado el 09 de junio de 1994 que es considerado crucial para los derechos humanos de las mujeres en América Latina ya que busca prevenir y erradicar la violencia contra ellas, reconociéndola como una violación de derechos fundamentales.

En el marco de la 30ª Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (COP30), los jóvenes volvieron a ser el centro de atención, aportando energía, innovación y urgencia a la conversación sobre el clima.

Desde eventos paralelos y talleres hasta instalaciones artísticas y diálogos intergeneracionales, las actividades dirigidas y centradas en ellos dieron forma a los debates tanto dentro como fuera de las salas de negociación.

Fuerte compromiso con la sostenibilidad

Uno de ellos fue Nicolás Letelier, estudiante de Pedagogía en Lenguaje y Comunicación y del Programa Honor de la UACh. El estudiante asistió en representación del Instituto de Igualdad e intervino en la plenaria de clausura del Foro Climático Liderado por Jóvenes, oportunidad en la cual hizo una consulta sobre ¿cómo incorporaría o cómo incorporará la presidencia de la COP y las partes un lenguaje explícito de los derechos de la niñez?

A través de un video, Nicolás manifestó que «estudiar en la UACh es formarse con una mirada que abraza la vida. Nuestra casa de estudios tiene un fuerte compromiso con la sostenibilidad y la acción climática, desde la investigación hasta la vinculación con el territorio».

«Hoy, más que nunca, necesitamos que el conocimiento, la educación y la ciencia estén al servicio de la vida y el bienestar de las comunidades. Desde la UACh seguimos impulsando una transformación con sentido ecológico, social y humano, construyendo un futuro más justo y sostenible», agregó.

Respecto a su participación en esta importante reunión, el estudiante -que también es parte de la ONG No más zonas de sacrificio- señaló que «hoy la crisis climática no es solo ambiental, sino profundamente humana. Desde espacios internacionales como la COP, se vuelve evidente que coordinar nuestro vivir —lo que sentimos, pensamos y hacemos— es clave para transformar las decisiones políticas. Conversar, reconocer al otro y construir consensos desde el respeto no es ingenuidad: es una condición básica para una democracia que cuide la vida, los territorios y el futuro común».

Nicolás Letelier

Espacio de aprendizaje

Al encuentro internacional igualmente asistió Konstantine Vergara, estudiante de Geología, quien viajó como representante de la Federación Luterana Mundial, como parte de su delegación de Acción por la Justicia Climática. Él fue escogido por su participación en el Programa de Honor de Ambiente, Sociedad y Cambio Climático de la UACh.

Según explicó, «todo es muy frenético en la COP30. Hay tantas cosas pasando al mismo tiempo, miles de personas de cientos de países, tantas conversaciones a las que prestarle atención, y el trabajo nunca para, esté uno allí o no para seguirle el paso. Es fascinante, un mecanismo muchísimo más grande de lo que yo nunca había visto funcionar, y, más allá de eso, es esencial; especialmente en el clima sociopolítico de hoy en día, donde los derechos ambientales están siendo dejados atrás».

«Que se reúnan los gobiernos soberanos a intentar llegar a un compromiso es importantísimo. El hecho de que nosotros, como jóvenes, tengamos las oportunidades de atender, escuchar y además alzar la voz no debe ser dado por hecho. Estas oportunidades tienen que ser aprovechadas cada vez que se den», puntualizó.

En esa línea, agregó que «aprendí más en 5 días de lo que jamás pensé que sería capaz y trabajé junto a mucha gente que lleva años trayendo la pelea por la justicia climática hacia lo local. Terminé con más motivación y energía que nunca para seguir defendiendo al medioambiente y para seguir trabajando, junto a la universidad, junto al CEAM, en mi vida personal y dentro de mi comunidad».

Konstantine Vergara.

Programa Honor UACh

La directora del Centro Transdisciplinario de Estudios Ambientales y Desarrollo Humano Sostenible (CEAM) de la UACh, Andrea Pino, indicó que «ambos son destacados académicamente y con un fuerte compromiso socioambiental, razón por la cual fueron seleccionados para ser parte del Programa de Honor en Ambiente, Sociedad y Cambio Climático».

«Esto representa una oportunidad única, no solo para el Programa de Honor ni para el CEAM, sino que para la universidad en su conjunto, ya que la vinculación con actores internacionales y el seguimiento a la política pública, como la participación en la misma, es un aspecto clave para la formación de los estudiantes», indicó Andrea Pino.

La también directora del Programa Honor de la UACh añadió que «es por esta razón que hemos apoyado y patrocinando la participación de Nicolás y de Konstantin dentro de la universidad, con el compromiso de que estos estudiantes compartan su experiencia vivida entre la comunidad estudiantil, pero también con la comunidad en general».

«Para esto, nos encontramos preparando, junto al profesor Pablo Villarroel y al periodista Sebastián Ampuero, del Centro de Estudios Ambientales, una serie de actividades que hacen cumplir el compromiso de estos dos estudiantes con la UACh. En este sentido, la participación de estos estudiantes en esta actividad representa un hecho único y abre muchas puertas y ventanas para que otros y otras estudiantes de la universidad puedan seguir ese ejemplo».

El Programa de Honor en Ambiente, Sociedad y Cambio Climático (PHAS) de la Universidad Austral de Chile lleva más de 20 años y propone estudios complementarios a la formación de pregrado de todas las carreras en temáticas ambientales y de desarrollo humano sostenible, con un enfoque centrado en la transdisciplina.

Las y los estudiantes seleccionados deben cursar tres asignaturas acreditadas en el PHAS. La culminación exitosa es conducente a un reconocimiento expresado en un diploma de honor por parte de la Universidad en adición al título y/o grado recibido por el o la estudiante.

El Ciudadano