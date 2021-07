Estudio Fundación SOL: Mujeres que son madres ganan en promedio 20% menos que las que no tienen hijos

Durante esta jornada, la Fundación Sol dio a conocer su más reciente estudio llamado “Penalización salarial y de tiempo para madres trabajadoras: Un análisis a la discriminación por maternidad”, que da cuenta, entre otros aspectos, de la diferencia salarial que existe entre las mujeres que son madres y las que no.

Desde la Fundación señalaron que con esta publicación buscan «reflexionar en torno a la maternidad como constructo social y político, y está enfocada en evidenciar las desigualdades que las mujeres que se convierten en madres enfrentan en el mundo del trabajo asalariado y en la intimidad del espacio privado».

Así, dentro de las principales conclusiones, se indica que las mujeres que son madres ganan en promedio un 20,8% menos que aquellas que no tienen hijas o hijos. Sobre el detalle y la explicación de esta cifra, el estudio señala que «si se observa de acuerdo a las características socioeconómicas de las mujeres (edad, si convive o no con su pareja, nivel educacional, horas de jornada laboral) se explica solo una brecha del 7,5%; el 12,5% restante es atribuible a características no observables, que pueden deberse, en parte, a discriminación y penalización por maternidad».

Francisca Barriga, investigadora de la Fundación Sol y una de las autoras del estudio, explica que «el rol de la maternidad es un constructo social y político que está basado sobre el mito del instinto maternal, profundizando la división sexual del trabajo. Por ejemplo, en el estudio señalamos que una mujer que tiene una hija/o entre 0 y 17 años, gana en promedio 6,7% menos que una mujer que no tiene hijas/os con exactamente las mismas características (similar edad, región geográfica de residencia, situación de pareja, y nivel educacional)».

«Un ejemplo de lo mencionado es que una mujer que tiene dos hijas/os gana en promedio 9% menos (es decir, una penalización de 2,3 puntos porcentuales adicionales por el segunda hija/o), y si tiene tres o más hijas/os, gana en promedio 9,4% menos que una mujer sin hijas/os», agregó Francisca Barriga.

Revisa el estudio completo AQUÍ