Estudio revela que el sentimiento de esperanza predomina en las mujeres respecto a la Convención Constitucional

El sentimiento de esperanza en la Convención Constituyente predomina entre las mujeres, como mecanismo para la restitución y defensa de sus derechos, así como también la equidad de género, de acuerdo a un estudio realizado por Nuestra Voz y Plataforma Telar.

“El sentimiento de la esperanza es el sentimiento transversal de las mujeres”, aseguró la directora ejecutiva de Fundación Kodea y fundadora de Nuestra Voz, Mónica Retamal, al tiempo que señaló que en cuanto a temas socioeconómicos, prevalece un sentimiento de inquietud, “y eso sí está más asociado a los paneles con mayor acceso económico”.

Imagen: Fundamentos de los Datos.

En este sentido, explicó que las encuestadas “tienen acceso a medios más sofisticados -prensa escrita, más información- y no solo a televisión y radio, por lo tanto, creemos mientras más información o información de mayor calidad o más específico, aparece este sentimiento de incertidumbre”.

Sin embargo, aclaró que esto no necesariamente significa lo antagónico a la esperanza, debido a que también hay una variable que debe ser monitoreada. “Nos parece que la voz de la mujer es algo que tenemos que seguir levantando en todo nivel”, sentenció.

Durante su participación en el programa Aquí Se Debate: Convención, de CNN Chile, reveló que el 27,2% de las mujeres chilenas encuestadas considera que sus derechos y la equidad de género están dentro de las cinco temáticas que más les importan. “Esto incluye desde problemas de equidad salarial -que es uno de los temas-, hasta temas de violencia de género, abusos sexuales, el tema de cómo se comparten los roles de cuidado de los niños entre hombres y mujeres”, puntualizó.

Entre las otras principales preocupaciones de las féminas, se encuentran Desigualdad y justicia con un 20,6%; Gobierno y Estado, 18,6%; Educación, 16,2%; Salud, 14,6%; Empleo, 11,7%; Convivencia, 11,3%; Sistema judicial, 10,9%; Adulto mayor, 10,6%; Seguridad, 8,8%; y Constitución, 7,1%.

En esta línea, en cuanto a la percepción de la actuación del Gobierno, Retamal indicó que “las mujeres perciben que los servicios que reciben que obtienen del Estado no son muy buenos y que, además, en muchos lugares el Estado no está (…) O sea, pareciera que hay un porcentaje de la población que siente que el Estado no está presente y, por lo tanto, manifiesta que eso tiene que mejorar”.

Finalmente, adelantó que se encuentra en estudio el tema de los medios digitales y la participación de la mujer, además de la brecha digital.