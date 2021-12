El candidato presidencial de Apruebo Dignidad, Gabriel Boric se reunió el pasado martes 07 de diciembre con representantes con representantes de las iglesias evangélicas de Chile, como parte de la campaña para la segunda de este 19 de diciembre, en la que se medirá frente al representante de la extrema derecha, José Antonio Kast.

En el encuentro, Boric emplazó al mundo evangélico a no tener miedo de las alianzas de la coalición que él representa.

«No le tengan miedo a nuestra alianza ni a nuestros aliados en el gobierno. Soy una persona con independencia evidente, creo que lo he demostrado en momentos difíciles», dijo.

Asimismo, ratificó que no es una persona que se someta a presiones: «Creo haber demostrado, y que eso sea un precedente para ustedes, de que yo no me someto a presiones. Actúo en función de principios y convicciones».

Desde el Colectivo Apruebo Evangélico señalaron que a raíz de ese encuentro recibieron muchos mensajes internos

y explicaron que la reunión fue producto de una invitación protocolar, «a la cual accedimos, con ánimo de tener una conversación sana y ciudadana, sobre distintos temas que se han dado dentro de la iglesia».

«En ningún caso impulsamos la idea de ungir al candidato ni promoverlo como un designado de Dios, como sí vergonzosamente hemos apreciado respecto del candidato Kast, con otros grupos evangélicos», destacaron a través de una declaración pública.

Desde el colectivo plantearon que ninguna otra página cristiana «(compuesta por hermanos cristianos y que hable de política) ha sido imparcial, incluso hay páginas que se dedican a desinformar y satanizarlo todo».

«Sin embargo, nosotros en ninguna publicación hemos dado nuestro apoyo expreso a algún candidato, por respeto a nuestro más grande principio, el respeto a la libertad de conciencia de cada hermana y hermano», afirmaron.

También se pronunciaron en contra de la campaña de «fake news» que ha caracterizado a la candidatura de Kast a La Moneda.

«Pero claramente ante una candidatura que promueve de manera aberrante el atentado a derechos fundamentales, el empleo campante de mentiras o la difusión de fake news, no podemos permanecer neutrales, y de allí que nuestras posiciones ante el actual escenario electoral son evidentes respecto a qué opción este 19 de diciembre es la que defiende los avances», expresaron.

«Algo puede ser moralmente bueno, pero éticamente malo, el ejemplo de la Alemania Nazi es ilustrativo, dado a que gran parte de la Iglesia Alemana, consideró como bueno apoyar el Nazismo, es más, las banderas estaban en el templo. Sin embargo, existía un grupo reducido, que decía: puede ser que sea moralmente bueno, pero en el discernimiento de buscar la voluntad de Dios, es malo (…) Por ello bajo este prisma debemos analizar si este tipo de movimientos se perfilan desde una óptica que Jesús mismo avalaría, el siempre permanente “examinarlo todo, retengan lo bueno”, es decir por mucho ropaje popular o con algunos “valores cristianos” que se vista algún movimiento, ello no implica que éticamente sea adecuado», acotaron.

Los integrantes del Colectivo Apruebo Evangélico, indicaron que como en toda elección que polariza a un país, se manifiesta lo qué hay en los corazones, «no hay respeto, no hay pensamiento crítico, se sataniza todo contexto legal, desinformación abundante, y creemos que esto se intensificará a menos que comencemos a ponernos a cuenta con

nuestro Dios y comenzar a respetar a nuestros hermanos y dejar de mandarnos al infierno».

Asimismo, compartieron la siguiente reflexión: «¿Desde cuándo hay tanto odio hacia el hermano o hermana que tiene un pensamiento distinto?. ¿Quién les fomenta estas prácticas? ¿Por qué creen que pueden llegar y lanzar su odio y enviarnos al infierno?. ¿Con qué temor o autoridad hacen esto?».

Para concluir la declaración hicieron un llamado a votar en libertad de conciencia y» recordando una de nuestras

primeras publicaciones para el plebiscito del Apruebo y Rechazo para una nueva constitución para Chile, podemos señalar que en la iglesia evangélica hay hermanas y hermanos que votaremos en esta segunda vuelta por Boric, otros por Kast, que el amor prevalezca por sobre todo».

