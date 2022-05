Evópoli expulsa al diputado Enrique Lee tras adherirse a acusación constitucional contra excanciller Andrés Allamand 

El diputado Enrique Lee, fue expulsado de la bancada de Evópoli, tras adherirse a la acusación constitucional en contra del exministro de Relaciones Exteriores, Andrés Allamand, por supuesto notable abandono de deberes.

La información fue presentada por la bancada, a través de un comunicado, publicado en su cuenta en la red social Twitter.

En el texto firmado por el parlamentario y jefe de bancada, Francisco Undurraga, se explica que «como bancada de diputados de Evópoli no compartimos los argumentos de fondo y forma de la presentación realizada en contra del excanciller, por lo cual no nos adherimos a dicha acusación y tenemos la profunda convicción que dicha presentación no tiene asidero jurídico ni político».

El diputado IND, Enrique Lee, dejó de pertenecer a la bancada Evópoli, puesto q no compartimos q haya patrocinado con su firma la AC en contra del ex canciller Andrés Allamand.



No nos adherimos a los fund de hecho, como tampoco a los argumentos jurídicos que fundan dicha AC. pic.twitter.com/ktXlkOxRts — Evópoli (@evopoli) May 5, 2022

En el texto, Evópoli agradeció «los gestos personales», pero reiteraron que no comparten dicha acusación, «porque creemos que la democracia y debemos cuidarla».

Cabe recordar que, diputados de diferentes sectores – entre ellos Lee – presentaron en la tarde de este miércoles, una acusación constitucional contra el exministro de Relaciones Exteriores, Andrés Allamand, por «abandono del país», mientras se registraba la crisis migratoria en el norte.

La acción acusatoria fue interpuesta ya que los legisladores consideraron que el exministro de Relaciones Exteriores habría “comprometido gravemente el honor o la seguridad de Chile (por el) abandono de su país y de los compatriotas angustiados ante una invasión no reconocida por autoridad alguna, pero sí experimentada por toda la población chilena».

Por otra parte, desde el Congreso, la diputada Pamela Jiles (Partido Humanista) afirmó que el libelo acusatorio ya está ingresado «con las debidas formas, es decir, los diez parlamentarios que requiere esta acusación».

«Se trata de una bancada transversal la que hace esta presentación, cuando estamos apunto de cumplir los tres meses legales desde que dejó el cargo el exministro para poder hacer una acusación constitucional en su contra», expresó Jiles, citado por 24Horas.