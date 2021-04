Ex dirigenta de U. Arcis por cierre de U. La República: Actual ley no garantiza el derecho a la continuidad de estudios en estos casos

Esta semana, la Superintendencia de Educación Superior pidió al Ministerio de Educación el cierre de la Universidad La República, decisión que fue adoptada por el organismo tras establecer que la grave crisis financiera, patrimonial y administrativa que enfrenta el plantel universitario hace inviable la continuidad de sus funciones y la entrega del servicio educativo.

Al respecto, en conversación con El Ciudadano, Sandra Beltrami, ex vocera del Confech y ex presidenta de la Federación de Estudiantes de la Universidad ARCIS -cuya crisis económica produjo todo un cuestionamiento al sistema de cierre de instituciones de educación superior-, recordó que «en 2019 presentamos un proyecto de ley para reformar la actual ley 20.800, porque no garantiza realmente el derecho a la continuidad de estudios de quienes estén en una institución en crisis, no consagra un derecho a la educación, y mucho menos obliga a la calidad de la educación que se imparta».

Para Beltrami, «esto era lógico que ocurriera en pandemia», por eso, ya en 2019 «queríamos evitar que más estudiantes pasaran por lo mismo que nosotros, y se enfrentaran a un sistema educativo despiadado, sin ninguna garantía. Lamentablemente el proyecto de ley quedó atascado y hoy es una necesidad de que el Estado se haga cargo de la continuidad de estudios, con calidad y cumplimiento de garantías constitucionales, sin utilizar el cierre como un nicho económico con recursos públicos para quienes se hacen cargo de las liquidaciones forzosas de las universidades, más conocida como quiebras».

La ex dirigenta añadió que tanto ella como muchos estudiantes han tardado seis años en licenciarse, y muchos aún no pueden hacerlo, «razón por la cuál una reforma a la ley 20.800 era urgente y ahora con mayor razón. Es fundamental garantizar el derecho a la educación».

Finalmente, Beltrami afirmó que ya es hora de que el Estado se haga cargo, pues «como no lo ha hecho, estamos como estamos. Se cierra otra universidad sin derechos garantizados para los estudiantes».

Caso U. de la República: Mineduc deberá resolver

La situación de la U. La República fue informada por la Superintendencia de Educación Superior a través de un comunicado, donde indicó que «luego de desarrollar una exhaustiva investigación en el marco de un procedimiento administrativo sancionatorio instruido a la Universidad La República, y que terminó con la sanción de presentar un plan de recuperación para subsanar las diversas complejidades que la aquejan, se resolvió rechazar la propuesta remitida por la casa de estudios, y proponer al Ministerio de Educación la revocación del reconocimiento oficial de la institución».

Ahora, el Mineduc deberá revisará los antecedentes para iniciar el proceso de revocación y la cancelación de la personalidad jurídica de la universidad, para lo cual se nombraría a un administrador de cierre que tomaría el control de la institución.