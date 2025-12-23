Hay otros dos condenados

Exalcalde UDI de Algarrobo es declarado culpable de malversación de fondos públicos y lavado de activos: Monto defraudado supera los $1.160 millones

Jueza Rosa Caballero también condenó por los mismos delitos a Belén Carrasco, extesorera municipal y pareja del entonces alcalde Yáñez. De acuerdo a la investigación, los ilícitos fueron perpetrados entre marzo de 2022 y noviembre de 2023.

Autor: Absalón Opazo
Absalón Opazo

El Tribunal de Juicio Oral en lo Penal de San Antonio emitió su veredicto condenatorio en contra del exalcalde UDI de Algarrobo, José Luis Yáñez Maldonado, como autor de los delitos de malversación de fondos públicos y lavado de activos, en perjuicio del municipio de dicha comuna.

De acuerdo a la investigación, los ilícitos fueron perpetrados entre marzo de 2022 y noviembre de 2023. En esa línea, la jueza Rosa Caballero también condenó por los mismos delitos a Belén Carrasco, extesorera municipal y pareja de Yáñez.

En tanto, un tercer involucrado, Sixto Carrasco, fue condenado como cómplice de malversación de caudales públicos, y como autor de lavado de activos.

La comunicación de la sentencia se realizará el 8 de enero de 2026.

Hasta 20 años de presidio

Tras el veredicto condenatorio, el fiscal jefe de la Unidad Regional Anti Corrupción, Claudio Rebeco, declaró que como Ministerio Público esperan que las penas sean de cumplimiento efectivo, más allá del tiempo solicitado, ratificando que los montos defraudados alcanzan los 1.163 millones de pesos, por lo que las penas podrían estar entre los 20 y 12 años de presidio.

«Teniendo en consideración que además se condenó por delitos de lavado de activos, debieran ser penas de cumplimiento efectivo. Eso nos parece que es muy coherente con la gravedad de los hechos que fueron investigados por el Ministerio Público», puntualizó Rebeco a la prensa regional.

Para el persecutor, «la sola lectura del veredicto de los hechos demuestra que son muy complejos desde el punto de vista del sinnúmero de movimientos bancarios que se realizaron para precisamente lavar estos dineros».

Finalmente, el fiscal Rebeco anunció que aún les queda un importante trabajo para recuperar el dinero defraudado y los activos.

