Exclusiva para El Ciudadano: Ex fiscal alerta que si Valencia llega a dirigir el Ministerio Público, Barría sería sobreseído y su causa archivada

El diputado Jaime Naranjo (PS) anunció que se desmarcará del Gobierno, luego de que Ángel Valencia Vásquez fuera propuesto por el presidente Gabriel Boric para convertirse en Fiscal Nacional, tomando en cuenta el «prontuario de relaciones turbias» del abogado.

De acuerdo a la actual legislación, el Senado debe ratificar el nombramiento de Valencia para que pueda asumir como jefe máximo del Ministerio Público.

De hecho, este es el tercer candidato que presenta La Moneda, luego de los sucesivos rechazos de José Morales y Marta Herrera.

«He sido uno de los más leales en apoyar el Gobierno del Presidente Boric, tanto de palabra como en hechos concretos. Pero luego de la nominación del Sr: Valencia como Fiscal Nacional, conociendo su «prontuario» de relaciones turbias. Resultará muy difícil seguir defendiendo este Gobierno», expresó el ingeniero agrónomo, economista y presidente de la Comisión de Hacienda de la Cámara de Diputados.

Las polémicas defensas en la carpeta de Valencia

La polémica con la postulación de Valencia se centra en el historial de causas que ha llevado el abogado, de las cuales varias están relacionadas con defensas en materia de delitos sexuales contra mujeres.

En su carpeta de clientes figuran la defensa del exjuez del caso Caval, Luis Barría –a quien la Fiscalía formalizó cargos, en septiembre de 2022, por abusos sexuales contra una funcionaria administrativa de actas del tribunal–, y la del psicólogo David Bros –condenado en febrero de este año en Antofagasta a 13 años de cárcel por delitos reiterados de abuso sexual y violación contra una menor de edad–.

Cabe recordar que el 02 de febrero de 2021 la Corte de Apelaciones de Rancagua resolvió sancionar al magistrado, Luis Barría Alarcón, con la suspensión de su cargo por tres meses recibiendo la mitad de su sueldo, debido a un sumario abierto que confirmó la veracidad de las denuncias por reiterados acosos sexuales a las funcionarias del Juzgado de Garantía de la región de O’Higgins.

Aquella decisión, fue ratificada posteriormente por el pleno de la Corte Suprema.

A pesar que otros medios sacaron a la luz este caso 2020, El Ciudadano pudo acceder a documentos de la causa y registros fotográficos exclusivos que aportan firmeza y veracidad a las denuncias por acoso sexual reiterado por parte del magistrado Barría.

Defensa de psicólogo condenado por abusos y violación de una menor

Valencia también defendió a un psicólogo chileno-español, David Bros San Martín, quien fue condenado en 2017 por abusos sexuales y violación de una menor de edad en la ciudad de Antofagasta.

La víctima(menor de 14 años) fue la hija de su pareja y el psicólogo, que en ese entonces tenía 36 años, logró presentar un recurso de nulidad el cual fue acogido por la justicia, por lo que debía iniciarse un nuevo proceso en su contra.

No obstante, el sujeto aprovechando su doble nacionalidad, se fugó a España donde a los cuatro meses de estadía fue detenido y dejado en prisión preventiva ante una orden que emitió el gobierno chileno a la Interpol.

Caso de ingeniero agrónomo acusado por secuestro con violación

Ahora se suma la defensa a un ingeniero agrónomo acusado por el Ministerio Público del delito de secuestro con violación contra una mujer, por hechos ocurridos en enero de 2013.

En la acusación fiscal se especifica que el delito se consumó un 7 de enero de 2013, cuando el imputado, Héctor Aldrin Valdés González, de profesión ingeniero agrónomo, abordó a su víctima y, bajo amenazas, la tomó a viva fuerza e ingresó a un taxi para luego trasladarla a su domicilio, en la comuna de Ñuñoa, donde la mantuvo retenida y encerrada contra su voluntad por un lapso de 24 horas. Estando en ese lugar, utilizando intimidación y aprovechándose de la privación de sentido de la víctima producto de pastillas que este le proporcionó, la penetró anal y vaginalmente.

A través de la defensa encabezada por Valencia, y según denunció el Ministerio Público, se intentó poner una «cortina de humo» a lo ocurrido en los días en que se llevaron a cabo ambos delitos, donde es posible identificar que permanentemente se pretendió prejuiciar a la víctima, una acción que es absolutamente contraria a lo que se entiende por perspectiva de género.

Críticas de la Red Chilena Contra la Violencia

Desde La Red Chilena Contra la Violencia hacia las Mujeres se manifestaron a penas surgió el nombre de Valencia dentro de la quina. A mediados de diciembre, la agrupación feminista señaló: «Es muy distinto abogar por las garantías procesales que establecen el derecho de cualquier persona a ser defendida, a ESPECIALIZARSE en defender agresores, abusadores sexuales, violadores y secuestradores de mujeres y niñas basando su argumentación en el descrédito de las denunciantes«.

Valencia ha representado también a políticos querellados en causas de derechos humanos, como Mario Desbordes; es conocido en la plaza como el abogado del hermano del ex Presidente Piñera, Miguel Piñera Echenique, a quien defendió en una polémica causa por manejo en estado de ebriedad; ha compartido oficina –en comunidad de techo– con los representantes en Chile de la firma “Mossack Fonseca”, vinculada a uno de los mayores escándalos de corrupción de América Latina, conocido como «Panama Papers»; y también ha tenido representaciones en causas emblemáticas de corrupción en el país, como el financiamiento ilegal de la política en el caso Corpesca y el fraude al fisco en el marco del «Pacogate».

Por ello, desde la Red Chilena Contra la Violencia exigen que en la designación del cargo más alto del Ministerio Público, tanto el gobierno como el Congreso estén a la altura de los tiempos que corren, y “consideren que una vida libre de violencia machista es también un factor clave para que exista algo de justicia en Chile”.

«Ángel Valencia no ha demostrado ninguna acción de objetividad»



A través de un comunicado público, el abogado Ángel Valencia señaló: “Creo que las demandas por una mejor investigación y persecución por hechos de violencia de género son del todo legítimas y que el reclamo en favor de las víctimas es absolutamente correcto. Por lo mismo, personalizar en mi esta realidad por ejercer como abogado defensor de una persona formalizada no resulta justo”.

Destacó que durante su vida profesional ha representado a decenas de mujeres, niños, niñas y adolescentes víctimas de maltrato y delitos sexuales, varios de ellos en forma gratuita como abogado cooperador de Pro Bono.

“El caso del juez Barría es uno de muy pocos en que he actuado como defensor en este tipo de materias,… trabajando con total rigurosidad técnica y ética, fundado en el derecho a defensa y el principio de la presunción de inocencia”, enfatizó.

Las críticas contra Valencia se centran es que es el actual defensor en causas que se siguen por abuso sexual y acoso sexual, por lo que su postulación como Fiscal Nacional es incompatible con su labor como defensor de estos imputados.

También se cuestiona que pueda ejercer como Fiscal Nacional , siendo parte en el caso de del juez Barría, lo cual atenta contra la debida imparcialidad que tiene que tener quien ocupe este cargo.

«Valencia no ha renunciado a la defensa de Luis Barría, él debió haber renunciado a esa causa porque va a ser juez y parte en esa misma. Por la incompetencia de carácter ético de inhabilidad. Él podría tomar ciertas decisiones o hacer ciertas sugerencias a favor de su cliente», indicó en exclusiva para El Ciudadano, un ex fiscal cuya identidad es resguardada por este medio.

Recordó que una vez formalizad Barría pasó de ser juez a ser relator de la Corte de Apelaciones de Rancagua y «bajo estas circunstancias fue formalizado y no fue suspendido en su cargo»

El temor es que el eventual nombramiento de Valencia constituya la mayor manifestación de la red de protección de Barría, a quien se le podría designar un fiscal ad hoc, para finalmente terminar siendo sobreseído.

«Las partes afectadas por los casos de acoso y abuso sexual temen que finalmente termine en una decisión de no perseverar, gracias a la protección de su actual abogado defensor y posible fututo Fiscal Nacional. Barría gozaría de la plena confianza en que su causa termine en una decisión de no perseverar o archivada», explicó el ex fiscal a El Ciudadano.

«Ángel Valencia no ha demostrado ninguna acción de objetividad, que es uno de los principios del Ministerio Público. Él debería demostrar esa objetividad renunciando a esa causa, pero hasta la fecha no lo ha hecho», cerró.

