Exclusivo: General Director de Carabineros, Ricardo Yáñez, responde a reportaje sobre “La Manada”

Durante la mañana del jueves 9 de marzo, El Ciudadano recibió la carta de réplica del General Director de Carabineros, Ricardo Yáñez, quien por primera vez se refiere a los reportajes publicados por este medio, los que revelaban la existencia de un grupo de oficiales de la institución, que se autodenominaban “La Manada”, quienes realizaron fiestas clandestinas durante la pandemia.

Por Josefa Barraza Díaz.

Tras las publicaciones de dos reportajes sobre el General Director de Carabineros, Ricardo Yáñez, y “La Manada”, a continuación leerán su carta de forma íntegra con su derecho a réplica, dirigida a este medio:

Santiago, 8 de marzo de 2023.

Director del Diario “El Ciudadano”

Francisco Marín Castro.

Presente.

En representación de mi mandante, don Ricardo Alex Yáñez Reveco, General Director de Carabineros de Chile, como consta en la Escritura Pública de Mandato Amplio de fecha 06-03-2023 suscrita ante la Notario Público Titular de la séptima Notaria de Santiago doña María Soledad Santos Muñoz inscrita con el repertorio número 2193 de la misma fecha y, conforme al derecho legal que le asiste en virtud de lo señalado en los artículos 16 y siguientes de la Ley N°17.933, sobre libertades de opinión y e información y ejercicio del periodismo, vengo en ejercer el derecho a aclaración y rectificación respecto de la publicación efectuada el día 28 de febrero de 2023, donde fue aludido personalmente en un reportaje publicado a través de la página web del medio de comunicación que usted dirige (https://www.elciudadano.com/portada/general-yanez-es-imputado-e-investigado-por-la-fiscalia-y-las-implicancias-de-la-manada-el-club-de-fiestas-con-fines-sexuales-de-carabineros/02/28/), que se titulaba “General Yáñez es imputado e investigado por la Fiscalía y las implicancias de «La Manada» el club de fiestas con fines sexuales de Carabineros”, ofendiéndolo injustamente con expresiones que, además de no guardar relación con la realidad de los hechos, le atribuye falsamente actuaciones indebidas para enlodar su persona, evidenciando la falta de rigor del referido reportaje y de la periodista que realiza.

En efecto, en relación a esta publicación, resulta pertinente hacer presente las siguientes aclaraciones y/o rectificaciones:

1.- Respecto al título del reportaje, al epígrafe y, a los párrafos que refieren a que el General Director de Carabineros tiene la calidad de “imputado”, es necesario dejar en claro que mi representado no tiene dicha calidad en ninguna de las investigaciones señaladas en el texto, ello toda vez, porque en la única investigación judicial que se menciona y que se tramita en sede de la Jurisdicción Militar, no existe la denominación procesal de imputado y sólo hay diligencias de investigación.

2.- En cuanto a la denuncia de fecha 12/03/2021, realizada por el abogado defensor del ex Cabo 2° Francisco Monroy, ésta presentación fue rechazada por el II Juzgado Militar, mediante resolución de fecha 17/06/2021, en la cual, junto con desestimar la denuncia dispuso remitir los antecedentes a la unidad policial correspondiente para los fines administrativos que procedieran; cuestión que, efectivamente se realizó, a través de la Secretaria General de Carabineros, estamento que derivó los antecedentes a la Prefectura Santiago Occidente, órgano administrativo superior de la Unidad Policial involucrada, la que en su oportunidad, desestimó la instrucción de un Sumario Administrativo, de lo cual, informó que ciertamente debió ser conocido el abogado Herrera Chirino, por ser el abogado defensor del ex-Cabo 2do Francisco Monroy en esa causa penal.

En consecuencia, no es efectivo como señala el reportaje y mal entiende el abogado defensor del ex-Cabo 2do. Monroy, que el tribunal haya ordenado la instrucción de un sumario administrativo.

Que, pese a lo anterior, el abogado Herrera Chirino, nuevamente presentó otra denuncia en contra de mi mandante, señalando que no había dado cumplimiento a la resolución del II Juzgado Militar de Santiago, a su entender, en orden a que se instruyera un sumario administrativo y, es esa situación la que motiva las diligencias indagatorias que se llevan a cabo en sede penal militar a la que alude la publicación; pero que no tiene las connotaciones que en ella se pretende dar respecto de una supuesto incumplimiento de sus deberes por parte de mi representado, como ya se señaló.

Para ilustración de ese medio de comunicación, cabe señalar que el ex-Cabo 2do Monroy, fue denunciado a la justicia militar por el delito de amenazas contra un superior, estando involucrada un arma de fuego, siendo sometido a proceso y confirmada la resolución por la Iltma. Corte Marcial, estando esa causa en actual tramitación.

3.-En lo que se refiere al caso denominado “la manada”, no es efectivo que a mi representado le haya cabido participación en una supuesta red de protección y encubrimiento a quienes se señalan como participantes de estas supuestas fiestas con fines sexuales; lo anterior, toda vez que conocida la denuncia por medio de un órgano institucional, los Mandos pertinentes, adoptaron los cursos de acción procedentes a esta situación: a) Los hechos fueron denunciados a la Fiscalía Local respectiva del Ministerio Público, investigándose por medio del Departamento de Asuntos Internos de Carabineros, archivando la carpeta investigativa por no haberse acreditado la veracidad de los hechos denunciados y; b) Se dispuso la instrucción de una Investigación Administrativa, la que también actualmente se encuentra terminada por Resolución del Mando de la Zona de Carabineros Santiago Este, luego de que la investigación no arrojó también responsabilidades administrativas respecto de los hechos denunciados.

4.- Cabe señalar que lo inexacto y falta de prolijidad que resultan evidentes en el reportaje aludido, ha generado además nocivas y destempladas reacciones por redes sociales, que afectan gravemente la honrada de mi representado, su familia, y por cierto, la de Carabineros de Chile, Institución que encabeza como General Director, razón por la cual, me dirijo a usted con la finalidad que, dando cumplimiento al mandato legal ya señalado, disponga que esta nota, en su integridad, sea publicada, a la brevedad, con el propósito de que se rectifique y aclare la información publicada en el ya referido referido reportaje.

Saluda Atte. A. Ud

Rogelio Bayardo Requena Berendique

Abogado.