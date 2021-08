Exfiscal Carlos Gajardo integrará equipo jurídico de la alcaldesa Ripamonti para investigar fraude en Viña del Mar durante gestión de Reginato

El exfiscal Carlos Gajardo integrará el equipo jurídico de la alcaldesa de Viña Mar, Macarena Ripamonti, y será el encargado de investigar el posible fraude en el municipio, que registra un déficit superior a los $20.000 millones.

Ripamonti aseveró que contará con la asesoría de Gajardo, debido a que “atendemos que los hechos son de tal envergadura que no tenemos capacidad suficiente como municipio, con nuestras unidades jurídicas, de atender las necesidades para la investigación de estos hechos”.

Durante la presentación, la jefa del municipio señaló que las denuncias ya fueron presentadas ante el Ministerio Público, por lo que es necesario a expertos en hechos constitutivos de crimen organizado.

“Hechas las denuncias al Ministerio Público, hemos contratado un estudio jurídico, pero no cualquiera, sino uno que tenga la expertiz suficiente para hacerse cargo de la envergadura de los hechos que hemos conocido, con experiencia en eventuales hechos constitutivos de crimen organizado. Eso significa que hay personas que tienen actividad organizativa y que permanecen en el tiempo y que tiene que actuar de modo tal que, concatenadamente, se realicen actos”, añadió, citada por CNN Chile.

Recalcó que, tras presentar la demanda, el Tricel determinó que de existía un abandono de deberes por la anterior gestión, por lo que se puede llevar a cabo la investigación.

“La investigación que le corresponde a este municipio es: ‘entonces, ¿quién tomó sus deberes que hace que hoy exista un déficit de más de $20 mil millones en el municipio y más de 12 mil en una corporación que tiene que satisfacer derechos de niños, niñas y de personas respecto de su salud?”, enfatizó.

En este sentido, enfatizó que, como nueva alcaldesa, está en la obligación de “saber por qué la Corporación de Viña del Mar fue entregada en estado de quiebra”.

Gajardo, en tanto, comentó que tomará en cuenta la resolución del Tribunal Calificador de Elecciones (Tricel), que inhabilito a Reginato para ejercer como concejala de la Ciudad Jardín por notable abandono de deberes debido al millonario déficit municipal.

“Eso es una sentencia muy fuerte y da cuenta que las labores que tenía que cumplir la alcaldesa, por una sentencia definitiva, no por simplemente dichos de terceros, no fueron cumplidos”, manifestó el ex persecutor.

El abogado expresó además que el equipo jurídico ofrecerá asesoría y canales de denuncia para que se puedan entregar antecedentes que permitan avanzar en la investigación.

August 6, 2021

Ripamonti denunció «crimen organizado» en la administración de la UDI

Esta semana, la jefa comunal denunció el hallazgo de prácticas de crimen organizado para defraudar al municipio durante la administración anterior, liderada por Virginia Reginato (UDI).

A través de un video, publicado en su cuenta en la red social Instagram, Ripamonti aseveró que se crearon licitaciones que “benefician a ciertas personas”, no obstante, agregó que “cuando hablo de denuncias graves, no hablo de eso, cuando hablo de denuncias graves, hablo de -y voy a ser muy responsable en lo que voy a decir- crimen organizado. Es impresionante sencillamente”.

“Cuando hablo de crimen organizado, no hablo de un delito en particular, sino que de una forma organizativa de crimen: personas -dos o más- que se organizan para cometer delitos y que tienen una permanencia en el tiempo y con eso nos encontramos, principalmente en la Corporación (Municipal) de Viña del Mar, para hacer defraudación de los dineros públicos», explicó Ripamonti.

