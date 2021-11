Exitosa jornada de cabildos constituyentes NO+AFP a lo largo del país

Con todas las expectativas cumplidas culminó este sábado 6 de noviembre la jornada de Cabildos Constituyentes por Seguridad Social y Pensiones, que la Coordinadora Nacional de Trabajadoras y Trabajadores NO+AFP organizó a lo largo del país, contando con la colaboración de la Fundación Sol.

En la ciudad de Santiago, la actividad se llevó a cabo en el céntrico Parque San Borja, espacio público facilitado por la municipalidad capitalina, con una gran asistencia, en un día sobrecargado de convocatorias de distintos movimientos sociales.

Así, pasada las diez treinta de la mañana, se dio inicio al cabildo con las palabras introductorias de Luis Mesina, vocero nacional de la organización, quien comenzó su alocución recordando el desplome del mercado bursátil el 2008 por la quiebra del gigante financiero Lehman Brothers, al quedar al descubierto la estafa piramidal que llevó a cabo Bernard Madoff, haciendo un paralelo con la actual crisis de los mercados de renta fija que hoy afecta gravemente a las y los trabajadores que quisieron proteger sus ahorros trasladándolos a los fondos más seguros, y perjudicando aún más a quienes están a punto de pensionarse.

“Los efectos de ese terremoto financiero le costaron a EEUU más de 22 mil billones de dólares y sus consecuencias, a 13 años, aún le pesan a la economía global”, explicó el dirigente. Durante el 2008, las y los trabajadores perdieron hasta un 40% de sus ahorros, mientras que hoy ya se supera el 20% en la pérdida de valor de los ahorros de quienes están en el Fondo E.

“Es el sistema el que ha colapsado”, resume el líder de NO+AFP, “a 40 años de su implementación venimos a confirmar lo que siempre hemos dicho, que este sistema jamás ha sido un sistema previsional toda vez que expone a sus contribuyentes a quedar sujetos a la variabilidad del mercado, sobre el cual las trabajadoras y trabajadores no tenemos ningún control”.

“Hoy reafirmamos nuestra convicción por acabar con las AFP y restituir un sistema público de Seguridad Social, que permita a hombres y mujeres de nuestro país tener certeza de que su vida no dependerá de especuladores financieros, que tendrá derecho a una vida digna y plena, la que debe estar garantizada por el Estado, porque entendemos la Seguridad Social dentro de los derechos fundamentales que la dictadura conculcó y que los posteriores gobiernos legislaron para consolidar este sistema abusivo”, concluyó el dirigente sindical.

A continuación, Marco Kremerman, economista de Fundación Sol, explicó los aspectos fundamentales de la propuesta de la Coordinadora Nacional de Trabajadoras y Trabajadores NO+AFP, y los principios que no pueden faltar en cualquier propuesta previsional que se precie de tal, destacando el principio de la Solidaridad, “el ADN central de un sistema de Seguridad Social”.

“Hoy está habilitada la posibilidad de que con nuestros ahorros se pueda ayudar a los grupos económicos y está imposibilitado que con nuestros ahorros ayudemos a nuestros padres, madres, abuelos, abuelas, vecinos, etc., lo que va en contra de lo que sucede en la mayoría de los países del mundo”, ejemplificó el economista.

Otro principio que destacó Kremerman es la Suficiencia, relatando que tanto la constitución colombiana como la brasileña expresan que ninguna pensión debe ser inferior al salario mínimo, y que ese sería un buen piso.

En la oportunidad, el economista cuestionó las propuestas de pensiones universales que se están presentando en el contexto de la discusión presidencial, con montos que van de los 225 mil a los 250 mil pesos mensuales, señalando que estas propuestas tienen un “serio problema conceptual”, porque por un lado no parten del salario mínimo y por otro, llegarían a personas que reciben pensiones relativamente altas, a las que se les agregaría los 225 mil o 250 mil pesos a su pensión, argumentando que esta solución es “cara y regresiva”.

Kremerman sostuvo que es importante visualizar que nadie reciba menos del salario mínimo, pero que el pilar de quienes cotizan se pueda completar con lo que la persona ahorró en los años cotizados.

Por último, el economista explicó que, si hablamos de Seguridad Social, el concepto de beneficio definido no puede estar ausente, porque significa certeza: “Pero no certeza de que a usted le vamos a aumentar la pensión en 30 mil o 50 mil pesos con el ahorro colectivo, porque eso también lo propone el presidente Piñera que agrega 3 punto para un sistema ‘mini mixto’, también lo proponen los senadores Goic y Letelier, pero no hay tasa de reemplazo, y lamentablemente a esta altura de la discusión política, no hay ninguna propuesta, salvo la de la Coordinadora NO+AFP, que nos plantee cuál es pago exacto que va a recibir una persona según sus años cotizados”, sostuvo el economista.

Kremerman fue tajante al decir que “el sistema que tenemos actualmente fracaso, y nunca, matemáticamente, va a pagar buenas pensiones (…) Es increíble que cuando estamos hablando de pensiones estemos hablando de mercados financieros, eso no es normal y hay que erradicarlo. Recuperar Seguridad Social, es volver a hablar de Beneficios Definidos, Solidaridad, Suficiencia, Universalidad, Participación y reconocimiento del trabajo no remunerado”, concluyó el investigador de Fundación Sol.

Trabajo de comisiones

Tras estas aplaudidas exposiciones, comenzó el trabajo deliberativo, dividiendo a los asistentes en grupos de hasta 20 personas para permitir una mayor participación. Todos los grupos abordaban dos interrogantes: ¿Qué contenidos debería considerar una norma constitucional que garantice un nuevo sistema de pensiones digno para Chile? y ¿Qué podemos hacer para incidir en la elaboración de la norma sobre Seguridad Social en la Convención Constitucional?

Estas interrogantes fueron abordadas por los asistentes, entre los que se encontraban las convencionales constituyentes Giovanna Roa, Alondra Carrillo, Manuela Royo y Elsa Labraña, destacando a las dos últimas quienes participaron activamente durante toda la actividad.

También estuvieron presentes en el cabildo capitalino el economista Manuel Riesco de Fundación Cenda y el abogado Juan Sebastián Gumucio, profesionales con una destacada trayectoria en materias previsionales; los investigadores de Fundación Sol, Recaredo Gálvez, Valentina Doniez y Andrea Sato; el presidente de la Anef, Jose Pérez Debelli; la dirección máxima del Colegio de Profesoras y Profesores, encabezada por Carlos Diaz Marchat y Mario Aguilar; los dirigentes nacionales de Fenpruss, Selma Ñuñez y Yamil Asenie; gran parte del directorio de la Confederación Bancaria, encabezada por su presidenta y vicepresidenta, Pamela Henriquez y Ana Luz Palleras, quien desde muy temprano estuvo trabajando en el cabildo.

Asimismo, destacar la participación activa en este evento de dirigentes sindicales y sociales, concejales de las diversas comunas, así como candidatos a las parlamentarias y a Core por la Región Metropolitana.

Cabildos en el país

Desde Arica a Magallanes se realizaron los Cabildos Constituyentes NO+AFP. En la primera ciudad nortina, éste se llevó a cabo en el Parque Centenario, llegando a este encuentro los contituyentes Carolina Videla y Jorge Abarca; en Iquique se realizó en la céntrica Plaza Prat con muy buena acogida de la gente. Hasta este cabildo llegaron los constituyentes Alejandra Flores y el constituyente de los pueblos originarios, Wilfredo Mamani.

En Antofagasta, el cabildo se realizó en el frontis de donde habitualmente se realiza la olla común Lenka Franulic, en Coya Sur. Hasta allá llegó la cientifica y constituyente Cristina Dorador. En Calama el Cabildo se llevó a cabo en la calle Granaderos, con muy buena participación de las vecinas y vecinos.

En la Región de Valparaíso, se realizaron dos cabildos, uno en Viña del Mar y otro en San Antonio. El cabildo de Viña del Mar funcionó específicamente en la Plaza Sucre, que hoy el pueblo la bautizó como Plaza Dignidad. En este punto de conversación ciudadana, también participaron los constituyentes María José Oyarzún, Cristóbal Andrade y Jaime Bassa, vicepresidente de la Convención. Mientras que en San Antonio, el cabildo se desarrolló en la Plaza de Llolleo, con una gran adhesión de la gente.

Rancagua, por su parte, tuvo su punto de encuentro en el Parque Koke y contó con la participación de los constituyentes Alvin Saldaña y Loreto Vallejos. En Talca, la jornada se llevó a cabo en la Plaza Víctor Jara con muy buen recibimiento y participación. En la ciudad de Concepción, el Cabildo NO+AFP se realizó en dependencias del Sindicato Petrox y contó con la asistencia del convencional constituyente Bastián Labbe.

Mientras, en la Región de la Araucanía, hubo Cabildo en Temuco, donde el debate ciudadano fue al interior de Instituto Profesional y CFT Los Lagos, desarrollándose un rico debate y participación de los vecinos y vecinas, junto al convencional Eduardo Castillo; y en Panguipulli, en los espacios de la DIDECO de la comuna. Valdivia, a su vez, realizó su cabildo en la JJVV Nº 10, ubicada en Holanda con Simpson, contando con la participación de la constituyente local Aurora Delgado.

En Magallanes, el Cabildo NO+AFP se sumó al Parlamento Social que estaba planificado por la Coordinadora de Organizaciones Sociales de la Región, siendo el tema de la Seguridad Social y las Pensiones un punto central en la discusión, esta actividad se llevó a cabo en la sede de la Anef de Punta Arenas y contó con la participación de la constituyente Elisa Giustianovich.

En total, 18 fueron las y los convencionales que participaron, a lo largo del país, en los Cabildos Constituyentes NO+AFP, empapándose del debate que esta organización viene dando desde hace años, bregando por la recuperación de Seguridad Social y un nuevo sistema previsional para el país.