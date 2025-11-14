Exitoso cierre de campaña de Jeannette Jara en Valparaíso a días de las elecciones

La Plaza Sotomayor, en Valparaíso, se vistió de gala y colores la tarde-noche de este jueves 13 de noviembre tras el cierre de campaña de la candidata Jeannette Jara en la última actividad masiva de la primera vuelta presidencial.

La actividad musical, cultural y política, que reunió a miles de personas en pleno centro de la ciudad puerto, es el cuarto y último evento de cierre de campaña de Jara luego de tres exitosos y multitudinarios encuentros que se realizaron en distintos lugares del país: el viernes desde la Plaza de la Independencia en Concepción; este martes en Santiago desde la Plaza de Maipú; y el miércoles desde Talca.

“Crecí con la certeza de que servir no es una carga, es un orgullo. Yo no hablo desde arriba, sino que hablo al lado de ustedes (…) hay que tener seguridad para combatir el crimen y seguridad también para llegar a fin de mes”, fueron algunas de las afirmaciones de la candidata al inicio del evento.

El público asistente, además de ir a manifestar su apoyo a la candidatura de Jeannette Jara, vibró con las presentaciones musicales del reconocido grupo nacional Álvaro Henríquez & Pettinellis, del músico Juanito Ayala, los cumbieros “Tomo Como Rey”, la cantante Pascuala Ilabaca junto a Fauna, la agrupación “Quinta Kumbia” y “Coros por Jara”, entre otros números que llenaron de música cada rincón aledaño a la Plaza Sotomayor.

“Tenemos que ir por los peces gordos y levantar el secreto bancario. Perseguir la ruta del dinero sucio”, inició Jeannette Jara, para luego finalizar: “Le quiero agradecer a todas las personas que han puesto corazón, convicción y voluntad, y les quiero recordar que no solo se elige una presidenta este domingo, sino que también un parlamento y tenemos muchos candidatos que acá hoy nos acompañan para la Cámara de Diputados y para el Senado. Un parlamento para Jara, un parlamento para Chile”.

Jeannette Jara junto al gobernador de Valparaíso, Rodrigo Mundaca, la alcaldesa porteña Camila Nieto, la alcalde de Viña del Mar Macarena Ripamonti, y el senador por la región Ricardo Lagos Weber. Atrás, el público que respondió masivamente al acto de campaña de la abanderada presidencial.

Jeannette Jara irá al frente este domingo representando a la coalición Unidad por Chile, con la opción 2, junto a los otros siete candidatos que aspiran llegar a La Moneda para el próximo período presidencial 2026-2030. Pasarán a segunda vuelta las dos primeras mayorías, sólo en caso que no exista un solo ganador o ganadora este domingo 16 de noviembre en una primera instancia.

