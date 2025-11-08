Jeannette Jara repasa a Kast por «vidrio antibalas»: «Si alguien desconfía de su pueblo, a lo mejor es hora de que el pueblo empiece a desconfiar de él»

En medio de un multitudinario acto de campaña en la ciudad de Concepción, la candidata Jeannette Jara criticó a su contendor José Antonio Kast, quien recientemente utilizó un «vidrio antibalas» en uno de sus actos en Viña del Mar.
En medio de aplausos, la postulante del pacto Unidad por Chile afirmó que «ustedes no me verán jamás con un vidrio antibalas escondiéndome de ustedes (…) porque si alguien desconfía de su pueblo, a lo mejor es hora de que el pueblo empiece a desconfiar de él», dijo Jeannette Jara.
Para la exministra, Kast «trata de instalar en Chile una situación que no ha ocurrido nunca, que es que alguien ataque a algún candidato a la Presidencia de la República, tratando de generar aun más miedo en una población que tiene miedo (…) No sé como alguien que se postula a Presidente cree que tiene que estar encerrado», cuestionó Jara.
Al cierre de esta nota (21:30 horas de Chile), Álvaro Henríquez y el grupo Los Petinellis cerraban el acto de campaña en la Plaza de la Independencia de Concepción, tal como consignaron varias personas presentes en el lugar. Previamente se habían presentado Juanito Ayala, Lali de la Hoz y la Comparsa Raíces Rítmicas, además del discurso de Jeannette Jara.
