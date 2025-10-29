«Una propuesta imaginaria, en aviones imaginarios, con personas que imaginariamente pagarían su pasaje»: La comentada reacción de Jeannette Jara a propuesta de Kast

Parafraseando uno de los antipoemas más famosos de Nicanor Parra, la postulante a La Moneda calificó la idea del ultraderechista como "insólita" y "poco seria", y recordó que la mayoría de los migrantes irregulares en Chile provienen de Venezuela, "y allá no los reciben, entonces esos aviones imaginarios ¿dónde van a aterrizar? ¿En qué aeropuerto imaginario?", preguntó Jeannette Jara.

«Una propuesta imaginaria, en aviones imaginarios, con personas que imaginariamente pagarían su pasaje»: La comentada reacción de Jeannette Jara a propuesta de Kast
Autor: El Ciudadano
El Ciudadano

Una comentada reacción tuvo la candidata presidencial Jeannette Jara, al ser consultada por la idea de José Antonio Kast de que en su eventual gobierno, los inmigrantes irregulares ayuden a pagar su pasaje de salida (expulsión) de Chile.

Parafraseando uno de los antipoemas más famosos de Nicanor Parra, la postulante a La Moneda opinó que se trata de una «propuesta imaginaria, de un resultado imaginario, que quiere subir aviones que no existen, y dirigir a destinos imaginarios a personas que imaginariamente pagarían su pasaje».

«Realmente lo encuentro insólito y espero que la gente escuche lo que están diciendo los candidatos, porque lo que ha dicho el candidato Kast es extremadamente grave, porque le está generando una expectativa la ciudadanía», agregó Jeannette Jara.

«Primero, hace un mes atrás, les dijo que iba a declarar la migración como un delito, cuando la verdad en Chile las cárceles no dan más, no sé dónde va a meter a los migrantes, porque cuando está diciendo eso, está diciendo que los va a meter presos», resaltó la candidata de la izquierda.

«Ahora se les ocurrió que se van a ir en aviones imaginarios pagando ellos mismos su pasaje a destinos imaginarios, porque, y lo digo con certeza, la principal nación de la que provienen los migrantes irregulares en Chile es de Venezuela, y allá no los reciben, entonces esos aviones imaginarios ¿dónde van a aterrizar? ¿En qué aeropuerto imaginario? Realmente son muy poco serias las propuestas», concluyó Jeannette Jara.

Sigue leyendo:

Ginecólogas cuestionan idea de Kast de exigir «autorización de los padres» para entregar píldora anticonceptiva de emergencia a adolescentes

El Ciudadano

Relacionados

El Ciudadano

Jara resiste y lidera: 27% en 1ª vuelta y en balotaje vencería a Parisi y Kaiser, según Criteria

Hace 3 semanas
El Ciudadano

"Escuché lo mismo hoy y en los 5 foros de la semana pasada": Jeannette Jara emplaza a Kast en vivo y evidencia su falta de propuestas concretas

Hace 3 meses
El Ciudadano

Kast esconde su plan de pensiones mientras Jara entrega certezas

Hace 2 meses
El Ciudadano

Comando de Jara arremete contra Kast por nepotismo y lo acusa de contradicciones

Hace 2 meses
El Ciudadano

Jeannette Jara emplaza a Kast por "ejército de bots": "No puede seguir dando evasivas, eso es muy poco transparente"

Hace 2 meses
El Ciudadano

Gael Yeomans: Kast es el grinch de las pensiones para los abuelitos 

Hace 2 meses
El Ciudadano

Panelistas de Canal Ciudadano destacan a Jara y Matthei como las mejor evaluadas del debate presidencial

Hace 2 meses
El Ciudadano

Ni golpes ni sorpresas: análisis del debate más medido de la campaña

Hace 12 horas
El Ciudadano

Vocera de Jeannette Jara por 'Rol Único de Vándalos' anunciado por Kast: "Infórmenle que eso ya existe desde 1925"

Hace 3 semanas

Reels

Ver Más »
Busca en El Ciudadano