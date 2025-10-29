«Una propuesta imaginaria, en aviones imaginarios, con personas que imaginariamente pagarían su pasaje»: La comentada reacción de Jeannette Jara a propuesta de Kast

Una comentada reacción tuvo la candidata presidencial Jeannette Jara, al ser consultada por la idea de José Antonio Kast de que en su eventual gobierno, los inmigrantes irregulares ayuden a pagar su pasaje de salida (expulsión) de Chile.

Parafraseando uno de los antipoemas más famosos de Nicanor Parra, la postulante a La Moneda opinó que se trata de una «propuesta imaginaria, de un resultado imaginario, que quiere subir aviones que no existen, y dirigir a destinos imaginarios a personas que imaginariamente pagarían su pasaje».

«Realmente lo encuentro insólito y espero que la gente escuche lo que están diciendo los candidatos, porque lo que ha dicho el candidato Kast es extremadamente grave, porque le está generando una expectativa la ciudadanía», agregó Jeannette Jara.

«Primero, hace un mes atrás, les dijo que iba a declarar la migración como un delito, cuando la verdad en Chile las cárceles no dan más, no sé dónde va a meter a los migrantes, porque cuando está diciendo eso, está diciendo que los va a meter presos», resaltó la candidata de la izquierda.

«Ahora se les ocurrió que se van a ir en aviones imaginarios pagando ellos mismos su pasaje a destinos imaginarios, porque, y lo digo con certeza, la principal nación de la que provienen los migrantes irregulares en Chile es de Venezuela, y allá no los reciben, entonces esos aviones imaginarios ¿dónde van a aterrizar? ¿En qué aeropuerto imaginario? Realmente son muy poco serias las propuestas», concluyó Jeannette Jara.

“Es una propuesta imaginaria de un resultado imaginario , quiere subir a aviones que no existen a destinos imaginarios, a personas que imaginariamente pagarían su pasaje”… pic.twitter.com/AxTuacAUZK — H (@hernan_sr) October 28, 2025

